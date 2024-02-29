Как Советская армия нанесла Гитлеру поражение на Украине

29 февраля 1944 года завершилась Никопольско-Криворожская наступательная операция Красной армии, в ходе которой 3-й и 4-й Украинские фронты нанесли тяжелое поражение 6-й германской армии. В условиях сильнейшей распутицы советские войска ликвидировали вражеский плацдарм на левом берегу Днепра и освободили города Никополь и Кривой Рог. Немецкое командование лишилось надежды на восстановление связи с заблокированной в Крыму 17-й армией вермахта. Почему Гитлер категорически запрещал своим войскам отступать с никопольского плацдарма? Какую тактику применило советское командование? «Лента.ру» вспоминает ход событий.

© Георгий Зельма / РИА Новости // По дороге в Никополь, зима 1944 года

«Русские хорошо постигли стратегию Гитлера»

К 29 февраля 1944 года объединения 3-го Украинского фронта генерала Родиона Малиновского вышли к рубежу реки Ингулец.

Генерал Василий Чуйков вспоминал: «Разведка показала, что правый берег реки Ингулец сильно укреплен: окопы полного профиля, артиллерийские и минометные позиции с наблюдательными пунктами, минные поля. Для прорыва такой укрепленной полосы требовалось много снарядов и мин. У нас опять недоставало боеприпасов, подвезти их было очень трудно».

Генерал Василий Чуйков (второй слева)

Позади были многодневные бои с сильным противником, войска были измотаны.

Наступательная операция, получившая в отечественной историографии название Никопольско-Криворожской, подошла к концу.

«Части нашей дивизии достигли восточного берега реки Ингулец в районе населенного пункта Карачуновка, где по приказу командира корпуса перешли к обороне», — вспоминал майор Федор Бологов.

На отдельных участках советские войска форсировали реку почти одновременно с отступавшими немецкими частями и захватили на противоположном берегу Ингульца ряд плацдармов.

Так, соединения армии Чуйкова на отобранных у противника лодках и плотах переправили на правый берег вслед за пехотой легкие орудия, пулеметы и минометы.

Почти одновременно части 37-й армии генерала Михаила Шарохина захватили плацдармы западнее Кривого Рога, а подразделения 46-й армии генерала Василия Глаголева — севернее поселка городского типа Широкое.

В сводке Софинформбюро за 29 февраля сообщалось: «Южнее города Кривой Рог наши войска вели успешные наступательные бои, в ходе которых овладели районным центром Днепропетровской области городом Широкое, городом Ингулец, а также с боями заняли более 70 других населенных пунктов».

Военный историк генерал Анатолий Грылев писал:

В итоге напряженных боев, длившихся в течение февраля 1944 года, войска 3-го и 4-го Украинских фронтов, взаимодействуя между собой, разгромили никопольско-криворожскую группировку противника и нанесли тяжелые потери 6-й немецкой армии. Более 40 тысяч гитлеровцев нашли себе могилу на полях сражения, 4600 человек было взято в плен

РККА отвоевала два экономически важных промышленных района Украины — Никопольский и Криворожский, богатые запасами железной руды и марганца. Грылев подчеркивал, что армии удалось ликвидировать важный в оперативном отношении плацдарм врага на левом берегу Днепра южнее Никополя. Все это позволило 4-му Украинскому фронту приступить к подготовке операции по освобождению Крыма, не опасаясь удара противника в тыл.

«Армия не сможет долго устоять перед натиском противника»

Германские военачальники считали виновным в поражении прежде всего фюрера.

Анализируя операцию Красной армии, немецкий генерал Курт фон Типпельскирх отмечал: «Русские хорошо постигли стратегию Гитлера и поэтому вряд ли опасались, что немецкое командование добровольно отведет далеко выдвинутое вперед южное крыло, лишив их тем самым возможности его уничтожить. Результатом таких планов Гитлера, откровенно игнорировавшего всякие оперативные соображения, явилось тяжелое поражение обеих групп армий («А» и «Юг»)».

Командующий группой армий «Юг» фельдмаршал Эрих фон Манштейн писал в мемуарах: «С прорывом противника на северном фланге 6-й армии оба корпуса, находившиеся на этом фланге, а также оба корпуса, действовавшие на никопольском плацдарме, были почти окружены. Теперь и Гитлер увидел, что необходимо наконец согласиться отдать восточную часть Днепровской дуги и никопольский плацдарм».

Никопольско-Криворожская наступательная операция

По мнению немецкого военачальника, своевременный отвод частей 6-й армии не только сберег бы дивизии, но и позволил бы перебросить их на угрожаемый северный фланг группы армий «Юг». Манштейн резюмировал: «Вместо этого соединения 6-й армии были израсходованы на менее важном в оперативном отношении участке, и теперь было сомнительно, что армия сможет долго устоять перед натиском противника».

«Гитлеровцы не хотели оставлять этот район»

Этому предшествовала большая кампания по освобождению Украины.

К началу ноября 1943 года Красная армия на Левобережной Украине нанесла вермахту серьезное поражение, отбросив немецкие соединения на правый берег Днепра и блокировав Крым.

Министр вооружений и военного производства Германии Альберт Шпеер (крайний справа), 1943 год

Однако советским войскам не удалось выбить врага с занимаемого им плацдарма на левом берегу Днепра южнее Никополя, входившего в зону ответственности частей Манштейна. Стойкость немецких соединений объяснялась категорическим запретом Гитлера на отступление.

Начальник генерального штаба сухопутных сил Германии генерал Курт Цейтцлер обратился за помощью к министру вооружения и военного производства Третьего рейха Альберту Шпееру, взволнованно сообщив, что у него состоялся очень острый спор с фюрером.

По мнению Гитлера, марганцевые месторождения в Днепропетровской области имели ключевое значение. Шпеер вспоминал: «Без марганца, очень возбужденно доказывал Гитлер, война будет в самое ближайшее время проиграна! Шпееру не позднее, чем через три месяца придется остановить производство, потому что у него нет запасов. Цейтцлер настоятельно просил о помощи. Вместо концентрации войск уместнее было бы начинать их отвод, если мы не хотим получить новый Сталинград».

Озадаченный министр вооружений поручил своим специалистам по металлургии изучить вопрос, а после их ответа дал телеграмму Гитлеру и Цейтцлеру: «Имперское объединение металлургических заводов гарантирует, что в случае утраты Никополя и при соответствующих изменениях технологического процесса запасов марганца достаточно на восемнадцать месяцев, при этом не наступит критического исчерпания резервов других легирующих добавок».

Адольф Гитлер беседует с румынским диктатором Йоном Антонеску

Шпеер отмечал, что и при оставлении Кривого Рога производство стали в Германии не понесет какого-то ущерба. Несмотря на успокоительный тон телеграммы, Гитлер пришел в ярость и у него со Шпеером состоялся крайне резкий разговор на повышенных тонах.

Фюрер орал на министра:

По вашей милости я попал в невыносимое положение!

Я только что приказал сосредоточить для обороны Никополя все наличные силы! Наконец-то у меня появился повод, который заставил бы группу армий действительно воевать! И тут появляется Цейтцлер с вашей докладной, и я оказываюсь лжецом! Если мы потеряем Никополь, то по вашей вине!

Надежда Гитлера на удержание позиций Манштейна беспокоил левый, северный фланг, где разрыв с группой армий «Центр» все более увеличивался, но на все предложения об отводе правого фланга группы армий «Юг» Берлин реагировал отрицательно, используя все тот же экономический аргумент. Фельдмаршал отмечал: «В качестве причины для удержания Днепровской дуги Гитлер по-прежнему указывал на значение Никополя и Крыма для ведения войны. Он все еще не отказался от надежды на то, что после успешного отражения атак противника в Днепровской дуге можно будет нанести удар в южном направлении, чтобы снова установить связь с крымской группировкой».

В десятых числах января 1944 года началось наступление 3-го и 4-го Украинских фронтов с целью разгрома никопольско-криворожской группировки вермахта.

В директиве на имя представителя Ставки Верховного главнокомандования на 3-м и 4-м Украинских фронтах начальника генерального штаба Красной армии маршала Александра Василевского Сталин отмечал: «4-му Украинскому фронту после ликвидации никопольского плацдарма начать наступление на Крым и овладеть им во взаимодействии с Отдельной Приморской армией».

Однако наступление успеха не имело, и 17 января Москва приказала прекратить атаки, после чего приступить к более тщательной подготовке к новым боям.

Василевский вспоминал: «Недоставало живой силы и техники, остро не хватало боеприпасов. Гитлеровцы, вопреки нашим ожиданиям, не только не хотели оставлять этот район, но делали все для того, чтобы превратить его почти в сплошные, хорошо подготовленные в инженерном отношении и искусно связанные между собою огнем опорные пункты».

«Сталин упрекал в неумении вести боевые действия»

Не способствовала наступлению и погода.

Чуйков писал: «Короткие заморозки сменялись длительными оттепелями, снег переходил в дождь, дождь — в мокрый снег. Разлились по-весеннему неширокие речки, в балках бушевала вода. На оперативно-тактической карте иные степные речушки даже и не отмечались, но в движении они причиняли нам массу неприятностей. Мы вели бои с хитрым и сильным противником и одновременно боролись со стихией, преодолевая бесчисленные водные рубежи, грязь, туманы».

Маршал Александр Василевский (в центре) вместе с генералами Василием Макаровым (слева) и Иваном Черняховским допрашивает пленного немецкого генерала, 1944 год

Василевский пришел к выводу, что имеющимися силами никопольский плацдарм не взять. Полководец решил попросить Сталина пополнить людьми 3-й Украинский фронт генерала Родиона Малиновского и 4-й Украинский фронт генерала Федора Толбухина.

«Я от страху чуть под лавку не залез!» С командного пункта Толбухина маршал позвонил в Москву. Василевский отмечал: «И.В. Сталин не соглашался со мной, упрекая нас в неумении организовать действия войск и управление боевыми действиями. Мне не оставалось ничего, кроме как резко настаивать на своем мнении. Повышенный тон И.В. Сталина непроизвольно толкал на такой же ответный. Сталин бросил трубку. Стоявший рядом со мной и все слышавший Федор Иванович сказал, улыбаясь: «Ну, знаешь, Александр Михайлович, я от страху чуть под лавку не залез!» Остыв, Сталин распорядился передать в распоряжение 3-го Украинского фронта, которому предстояло сыграть главную роль в наступлении, 37-ю армию, а также 4-й гвардейский механизированный корпус и 31-й гвардейский стрелковый корпус. Пополнили резервами и войска Толбухина.

Верховный главнокомандующий беседовал по телефону и с командармами. Дмитрий Лелюшенко в своих мемуарах вспоминал, что Сталин ему сказал:

Никополь и его окрестности, товарищ Лелюшенко, богаты марганцем, а марганец имеет огромное значение для производства стали высокой прочности. В этом заключается причина отчаянного сопротивления гитлеровцев. Тем более что в Германии с марганцевой рудой дело обстоит плохо, у них ее попросту нет

На вопрос вождя, как побыстрее ликвидировать злополучный плацдарм, Лелюшенко ответил: «Мы наступаем на никопольский плацдарм в лоб, и нам приходится преодолевать обширные топкие приднепровские плавни, что требует значительных сил и времени. На мой взгляд, целесообразно было бы одновременно с наступлением 3-й гвардейской армии 4-го Украинского фронта с юга нанести более мощный удар силами 3-го Украинского фронта с севера на Никополь — Марганец через Апостолово».

Сталин внимательно выслушал мнение генерала и пообещал, что его соображение будет рассмотрено.

Командующий 4-й танковой армией генерал Дмитрий Лелюшенко (справа) слушает доклад командира соединения подполковника Павла Тезикова, 1944 год

30 января 1944 года войска Малиновского перешли в наступление. Чтобы обмануть ожидания врага, удары вначале наносились на вспомогательных направлениях: 6-я армия генерала Ивана Шлемина атаковала правый фланг немецких войск в направлении Никополя, 37-я армия наступала на левый фланг противника — на Кривой Рог.

Атакующим удалось в первый же день вклиниться во вражескую оборону на несколько километров.

«Артиллеристы тащили пушки на себе»

Генерал Карл-Адольф Холлидт, полагая, что правильно определил основные участки наступления советских войск, бросил в бой свои резервы — 9-ю и 23-ю танковые дивизии. 31 января Малиновский нанес на апостоловском направлении главный удар по немецким соединениям силами 8-й гвардейской и 46-й армий.

В тот же день в наступление перешли войска 4-го Украинского фронта, при этом введенный в сражение 2-й гвардейский механизированный корпус генерала Карпа Свиридова к вечеру 31 января углубился на 11 километров во вражескую оборону.

Командующий 3-м Украинским фронтом генерал армии Родион Малиновский

Соревнование двух советских армий

Чуйков вспоминал слова Малиновского: «Где будет прорвана оборона противника, там и введем танки в бой». Нам дали понять, что призывают нас к некоторому соревнованию. Мы с Глаголевым понимающе переглянулись». Негласное соревнование выиграла армия Чуйкова, удостоенная звания гвардейской за многомесячные оборонительные городские бои в Сталинграде в 1942-м. Около часа дня 1 февраля Чуйков доложил Малиновскому, что соединения его армии прорвали оборону врага на всю тактическую глубину.

Малиновский и Василевский прибыли на командный пункт Чуйкова, расположенный на кургане Могила Орлова, и лично убедились, что части 8-й гвардейской армии входят на северную окраину села Павлополье. Только после этого последовал приказ о вводе в прорыв войск 4-го гвардейского механизированного корпуса генерала Трофима Танасчишина.

Чуйков отмечал:

Вводом в прорыв механизированного корпуса была решена участь мощной группировки гитлеровских войск, удерживавшей многие месяцы плацдарм на правом и левом берегах Днепра в районе Никополя и прикрывавшей марганцевые рудники

К вечеру 1 февраля танкисты Танасчишина достигли сел Каменка и Шолохово, за которые завязались ожесточенные бои. Поняв, что главный удар противник наносит на направлении Апостолово, Холлидт спешно перебросил туда несколько танковых дивизий.

Погода быстро портилась: пошел дождь, дороги окончательно развезло, в густом тумане не было видно далее десяти метров, выстрелы глохли, как в вате. Советская пехота с трудом двигалась вперед, бронетехника буксовала и вязла в раскисшем от влаги украинском черноземе.

Василевский вспоминал: «Много я повидал на своем веку распутиц. Но такой грязи и такого бездорожья, как зимой и весной 1944 года, не встречал ни раньше, ни позже. Буксовали даже тракторы и тягачи. Артиллеристы тащили пушки на себе. Бойцы с помощью местного населения переносили на руках снаряды и патроны от позиции к позиции за десятки километров».

Тем не менее под ударами Красной армии противник терял одну позицию за другой, неся большие потери. Особенно угрожающая ситуация для вермахта сложилась на апостоловском направлении.

Генерал Василий Глаголев

Взятый в плен офицер штаба 123-й пехотной дивизии на допросе показал: «Когда русские перешли в наступление, командир дивизии приказал мне принять командование 416-м полком. За два дня полк был обескровлен. Ночью мы узнали, что находившаяся на правом фланге 16-я мотодивизия разгромлена, а ее остатки оставили занимаемые позиции. О сопротивлении нечего было и думать».

«Недоставало боеприпасов, чтобы развернуть наступление»

2 февраля Холлидт начал отвод соединений с никопольского плацдарма, которые переправлялись на другой берег Днепра в районе Никополя и поселка Большая Лепетиха. Советская штурмовая и бомбардировочная авиация яростно атаковала переправы противника, по ним активно била и артиллерия РККА.

Генерал Карл-Адольф Холлидт награждает словацких солдат на Восточном фронте

Оборона немцев стремительно разваливалась. Крупный железнодорожный узел Апостолово удалось быстро взять благодаря разведчикам, которые с помощью местных жителей в четырех километрах северо-западнее города нашли слабое место в германских позициях.

Ранним утром 5 февраля разведчики ворвались на железнодорожную станцию, посеяв панику в рядах противника. В этот момент главный удар нанесли части 4-й и 34-й гвардейских стрелковых дивизий. К восьми часам вечера Апостолово было в руках бойцов генерала Глаголева.

6-я полевая армия вермахта оказалась рассечена на две части — никопольскую и криворожскую. Преследуя отступающие германские войска, части двух советских фронтов стремительно ворвались в Никополь.

Лелюшенко вспоминал:

В ночь на 8 февраля 5-я гвардейская мотострелковая бригада завязала бой за город. Рядом с ней на паромах форсировала Днепр и 266-я стрелковая дивизия. К четырем часам утра 8 февраля бригада Н.И. Завьялова и 266-я стрелковая дивизия С.М. Фомиченко совместно с частями 6-й армии 3-го Украинского фронта овладели центром Никополя

Западнее Никополя развернулись ожесточенные бои: немцы пытались уйти к своим, чтобы избежать окружения вот-вот готовых сомкнуть клещи 8-й гвардейской и 6-й армий РККА. 11 февраля Холлидт силами двух танковых и четырех пехотных дивизий нанес сильный контрудар по намечающемуся стыку двух советских армий.

«Наше продвижение приостановилось. Опять же — бездорожье. Недоставало боеприпасов, чтобы, отбив контратаки, тут же развернуть и наступление. Противник нес в этих контратаках неисчислимые потери. Но и у нас недоставало силы еще одним ударом достичь берега Днепра и замкнуть дугу окружения», — сетовал Чуйков.

После потери немцами никопольского плацдарма Москва передала часть освободившихся войск Толбухина в состав 3-го Украинского фронта. Это позволило соединениям Малиновского в условиях сильного бурана, распутицы и возросшего немецкого сопротивления с нескольких направлений начать 17 февраля наступление на Кривой Рог, в районе которого Холлидт сосредоточил пять пехотных и две танковые дивизии.

37-я армия атаковала с северо-востока, 46-я армия — с юго-востока. К 21 февраля обе армии подошли к окраинам города и завязали уличные бои. К четырем часам дня 22 февраля Кривой Рог был полностью очищен от противника.

Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, 1942 год

Анализируя итоги боев, Василевский отмечал: «В результате Никопольско-Криворожской операции линия фронта на юге заметно сократилась. Ликвидация никопольского плацдарма и разгром криворожской группировки противника сняли угрозу удара врага с севера по флангу и тылу 4-го Украинского фронта и оттянули на себя значительную часть немецких сил, что безусловно способствовало успеху и Корсунь-Шевченковской операции».