Сон в ночь с 27 на 28 февраля 2024 года: толкование по лунному календарю

28 февраля в 22:40 начнется 20-й лунный день. Он завершится 29 февраля в 23:59. Фаза Луны - убывающая. В ночь с 27 на 28 февраля сон может быть вещим, особенно яркий и запоминающийся.

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Одно условие - чтобы он исполнился, о нем никому нельзя рассказывать. Все, что приснилось в эту ночь можно рассматривать как предсказание или указание, откровение Высших сил.