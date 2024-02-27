Народные приметы на 28 февраля 2024 года: что нельзя делать в этот день

28 февраля по народному календарю - Онисим-овчарник. Считается, что 28 февраля зима становится безрогой, то есть теряет свою силу. Зима борется с весной: кому прочь убираться, а кому вперед идти. Овчары в этот день окликали звезды, чтобы овцы хорошо ягнились. Вечером, по просьбе хозяина овец, пастух-овчар выходил за околицу, где они оба низко кланялись на все четыре стороны.

На Онисима зарнят пряжу: на утреннюю зорьку выставляют лучший моток. От этого пряжа будет чиста, бела и крепкая. Еще собирали разные семена в амбарах и выставляли их на мороз на три дня. День благоприятен для ворожбы. Считается, что гадания будут самыми правдивыми.

Малышу, появившемуся на свет 28 февраля, нужно подарить вещи из овчины. Это принесет ему счастье и благополучие в будущем.

28 февраля нельзя строить планы на будущее, так как все задуманное невозможно будет воплотить в жизнь.

Запрещено 28 февраля делать уборку - в доме сложится не самая благоприятная обстановка. Не рекомендуется работать молотком, топором, а также красить - все эти действия могут навредить ауре дома, у живущих в нем начнутся проблемы с деньгами.

Не стоит сегодня давать взаймы - считается, что эти деньги никогда не вернут. Нельзя тратить деньги на ненужные покупки - бесполезные вещи могут притянуть и глупые поступки, за которые придется в будущем отвечать со всей ответственностью.