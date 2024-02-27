К виселице — в подгузниках: как казнили главного террориста Японии

Япония — одна из наиболее развитых стран мира и у многих ассоциируется с робототехникой и высокими технологиями. Тем более удивительно, что в ней до сих пор проводят смертные казни, причем самым «устаревшим» способом — через повешение. Самой громкой за последние годы стала казнь террориста Сёко Асахары, который устроил жестокую зариновую атаку в токийском метро. О том, как проходила казнь главного террориста в современной, но консервативной стране, — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru / Сёко Асахара и камера для казни

Страшнейший теракт в Японии

Сёко Асахару приговорили к смерти 27 февраля 2004 года за теракт, который он совершил за 9 лет до этого. В марте 1995 года возглавляемая им секта «Аум синрикё» разлила зарин в токийском метро, в результате чего погибли 14 случайных пассажиров (число погибших отличается в разных источниках), а вред здоровью от тяжкого до легкого получили несколько тысяч человек. В Японии теракты случались нечасто, и всегда за ними стоял рациональный мотив: например, в 1974 году ультралевый Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии взорвал штаб-квартиру Mitsubishi Heavy Industries за поставки США оружия во Вьетнамской войне.

Теракт «Аум синрикё», направленный против мирных жителей, невозможно объяснить здравой логикой, поскольку его совершила классическая тоталитарная секта. Ее идеология — продукт синтеза буддистской доктрины, китайской философии, индуизма, европейского мистицизма и западной научной фантастики. Верить члены секты должны были также в особые способности гуру Асахары, который обещал взять на себя грехи человечества. Кроме того, он убеждал окружающих, что владеет экстрасенсорикой, умеет левитировать и наделять духовной силой.

Последствия газовой атаки в токийском метро, 20 марта 1995 года

До теракта «Аум синрикё» занималась обычными сектантскими делами: тотальной слежкой за своими членами, вымогательством у них денег и убийствами тех, кто хотел покинуть организацию. Когда полиция запланировала рейд, чтобы пресечь их преступления, Асахара от отчаяния приказал устроить атаку в метро. Вероятно, он надеялся таким образом инициировать апокалипсис, в который верила секта, или же в рамках бредовой логики попытался захватить власть в стране — к чему организация тоже готовилась.

Именно за эти преступления 13 руководителей секты суд приговорил к смертной казни. Япония — одна из немногих развитых стран, в которых существует такая мера наказания.

Ни с кем не говорил, но был вменяем

Куда более удивительно, что в исполнение казнь приводится там наиболее архаичным способом — через повешение. Оно стало применяться в 1870-х годах, придя на смену традиционному для Японии отрубанию головы мечом. Тогда страна проходила этап ускоренной модернизации и вестернизации, и один из французских советников правительства подсказал, что возвращать тело родственникам целиком все же гуманнее.

Чтобы приговорить преступника к смерти (как правило — за убийство), суд должен учесть девять критериев: уровень злодейства, мотив, манеру убийства, количество жертв, чувства родственников жертв, влияние деяния на японское общество, возраст преступника, его биографию и степень раскаяния. Поскольку Асахара убил десяток случайных людей особо жестоким способом без всякой причины и не планировал раскаиваться, ясно, что шансов избежать казни у него было немного. Кроме того, суд признал лидера «Аум синрикё» виновным и в других преступлениях, в том числе в убийстве адвоката, готовившего иск против секты.

«Левитация» в исполнении Сёко Асахары

После приговора Асахара содержался в камере смертников Токийского изолятора. Условия заключения в ней значительно строже, чем в обычной тюрьме: приговоренные сидят по одному, физические упражнения разрешены лишь дважды в неделю, запрещен телевизор, а число книг ограничено тремя. Свидания с заключенным возможны, хоть и под строгим контролем охранников, но Асахара не пользовался этой опцией. На суде и после него он большую часть времени молчал или бормотал бессмысленные фразы на японском и английском, а в ожидании казни не реагировал на слова охраны, что к нему пришли посетители. На основании этого защита потребовала признать Асахару невменяемым и отменить казнь, но японское правосудие не согласилось с этими доводами, так как он выполнял требования охраны о мытье и делал физические упражнения.

Бывший гуру секты на суде начал страдать от недержания, в связи с чем стал носить подгузники для взрослых. В них его и повели на казнь.

Три кнопки смерти

В отличие от США, где даты казни объявляют заранее и приглашают свидетелей, в Японии смертные приговоры приводят в исполнение внезапно и без посторонних глаз. Утром 6 июля 2018 года Асахару после завтрака позвали в комнату для переговоров. Там сотрудник тюрьмы сообщил, что казнь назначена на сегодня, в связи с чем предложил осужденному сделать заявление или обратиться за психологической помощью. Бывший лидер секты никак не отреагировал на это, и тогда тюремщик спросил, что делать с его телом после исполнения приговора. Заключенный продолжил молчать, но без его ответа казнь проводить было нельзя. После нескольких попыток охраннику удалось растормошить Асахару, тот попросил подождать минутку, а затем коротко произнес: «Четвертая дочь», указывая на то, что он желает, чтобы получателем была она.

Люк в камере для казни

Вскоре после этого осужденного завели в камеру для казни. В Японии она выглядит как небольшое светлое помещение со стеклянной стеной и люком в полу. Асахару поставили на люк, надели наручники, накинули на голову белый мешок, а на шею — петлю, закрепленную на потолке. Также казнимому связывают колени, чтобы, когда люк откроется, он не мог зацепиться за его края ногами.

В исполнение приговор, как и всегда, привели три сотрудника тюрьмы, чьи имена не разглашают. Чтобы открыть люк, они одновременно нажали на три кнопки в соседней комнате. Лишь одна из них подключена к механизму открытия, но палачи не знают, какая именно, что должно облегчить их совесть.

После казни труп сняли с веревки и кремировали, но завещание покойного о судьбе праха выполнить не удалось. Останки стали предметом судебного разбирательства: вторая дочь требовала отдать их ей, поскольку четвертая нисколько не сочувствовала секте и собиралась развеять прах гуру над морем. По мнению юристов, перед смертью Асахара был не в себе и потому выбрал получателя праха нерационально, проигнорировав близкие отношения со второй дочерью. Однако правительство опасалось, что она, как бывший член секты, сделает из них объект поклонения.