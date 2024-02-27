Почему советские космонавты перестали писать завещания

Казалось бы, мало кто так сильно рискует на профессиональном поприще, как космонавты. Сложность аппаратуры, бескрайняя даль безжизненного космоса, гигантские скорости и огромные перегрузки - все эти факторы ежесекундно грозят оборвать жизнь исследователя космоса. Тем не менее в их профессиональном сообществе не принято писать завещания.

Смерть Андрияна Николаева

О том, что они не составляют завещания, стало известно в 2004 году, после смерти третьего по счету советского космонавта Андрияна Николаева. Он был знаменит тем, что дважды побывал в космосе и первым отправился на орбиту без скафандра. Его жизнь оборвалась в июле 2004 года, он умер от инфаркта.

Андриян Николаев был похоронен на своей родине в селе Шоршелы по инициативе президента Чувашии Николая Федорова. Однако родственники Андрияна Григорьевича не поддержали эту идею.

Бывшая супруга Николаева, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, и их дочь Елена утверждали, что Андриян Григорьевич мечтал найти последний покой на территории Звездного городка.

Спор, связанный с местом захоронения останков старого космонавта, затянулся и даже перерос в судебные разбирательства. Ситуация усугублялась тем, что письменного завещания или обычного прощального письма Андриян Николаев не оставил. Единственное, на что могли опираться судьи во время разбирательства - это воспоминания членов семьи летчика.

Когда в прессе поднялась шумиха по поводу места захоронения космонавта, его дочь Елена не раз говорила о том, что ее отец отказывался оформлять завещание и не рекомендовал это делать своим коллегам.

Завещание Гагарина

Единственным завещанием космонавта, текст которого известен историкам, считается письмо Юрия Гагарина. Оно было написано перед тем самым первым полетом в далеком апреле 61-ого, а вот обнародовано было только в 1991 году, то есть спустя 30 лет.

Как выяснилось, Юрий Алексеевич не исключал возможности того, что его миссия может провалиться, а сам он погибнет. По этой причине Гагарин решил проститься с женой Валентиной и оставить напутствия близким.

Тогда, в 1961 году, Юрий Гагарин вернулся на Землю целым и невредимым, однако спустя всего 7 лет после своего триумфа он погиб в результате авиакатастрофы во время тренировочного полета. Многие не могли поверить в столь раннюю смерть советского кумира, поэтому она начала обрастать легендами и слухами. И так среди космонавтов появилась примета: не к добру писать завещания…

Примета космонавтов

Родные Андрияна Николаева так и не увидели его завещания, так как данного документа действительно никогда не существовало. По словам Елены, дочери Николаева, которая давала несколько интервью на эту тему, после внезапной гибели Юрия Гагарина ее отец собрал своих коллег и предложил каждому из них дать обещание о том, что они никогда не будут писать никаких завещаний. Он видел в этом дурной знак и считал, что именно гагаринское прощание так рано свело космонавта в могилу.

Впрочем, известно, что как минимум еще два космонавта оставили прощальные письма. Но оба они написали их до кончины Юрия Алексеевича. Это был Григорий Нелюбов, член первого отряда советских космонавтов, который скончался раньше Гагарина на два года. Нелюбов был человеком сложной судьбы и непростого характера, его выгнали из отряда космонавтов за нарушение дисциплины, потом он трагически погиб под колесами поезда.