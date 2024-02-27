Откуда берется зависть: в мозгу человека открыли «механизм справедливости»

В человеческом мозге открыли «механизм справедливости»: что заставляет нас завидовать соседу
Специалисты по вычислительной нейробиологии из Технологического института Вирджинии (США) провели сложное исследование на людях, которые были в сознании, пока им делали операцию на открытом мозге. Изучалось взаимодействие серотонина и дофамина и влияние этих нейротрансмиттеров на социальное поведение. Научная статья вышла в Nature Human Behavior, сообщает МedicalХpress.
Добровольцев, пациентов с болезнью Паркинсона, во время операции попросили поиграть в игру: им приходилось соглашаться или нет на раздел 20 долларов, причем предложения они получали как и от компьютера, так и от живых людей. Например, может поступить предложение 16 долларов оставить противнику, а пациент получит оставшиеся 4. Если пациент отвергает это, то ни один ничего не получает. Предыдущие исследования на людях без снятия показаний мозга показали, что те обычно склонны соглашаться на предложения компьютера, которому не нужны деньги, и отказываться, если другой человек получит бОльшую сумму. Также произошло и с пациентами, которые играли во время операции на мозге. Идея о том, что люди принимают решения на основе социального контекста, не нова. Но исследователи впервые показывают, что влияние социального контекста может быть результатом динамического взаимодействия дофамина и серотонина.
Собственно, сама технология исследования — уже прорыв в науке: раньше нейрофизиологи не смогли снять показатели двух сложных веществ одновременно, а потом разделить их, чтобы получить картину их взаимодействия. Теперь это помог сделать искусственный интеллект — именно нейросеть «рассортировала» огромный массив данных.
Когда люди принимают решения, дофамин, похоже, внимательно следит и реагирует на то, является ли текущее предложение лучше или хуже предыдущего, это своеобразная система непрерывного отслеживания. Между тем, серотонин, судя по всему, фокусируется только на текущей ценности конкретного предложения, что предполагает более индивидуальную оценку.
Уровень дофамина в целом выше, когда люди играют с другими людьми — другими словами, когда в игру вступает справедливость. Вместе эти сигналы способствуют общей оценке нашим мозгом ценности социальных взаимодействий.
«Уникальность нашего метода заключается в том, что он позволяет нам измерять более одного нейромедиатора одновременно. Мы видели эти сигнальные молекулы раньше, но мы впервые видим, как они танцуют. Никто никогда раньше не видел этого танца дофамина и серотонина в социальном контексте», — сказал Сет Баттен, один из первых авторов исследования, который изготовил электроды из углеродного волокна, которые собирали данные в мозге.