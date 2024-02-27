Откуда берется зависть: в мозгу человека открыли «механизм справедливости»

Добровольцев, пациентов с болезнью Паркинсона, во время операции попросили поиграть в игру: им приходилось соглашаться или нет на раздел 20 долларов, причем предложения они получали как и от компьютера, так и от живых людей. Например, может поступить предложение 16 долларов оставить противнику, а пациент получит оставшиеся 4. Если пациент отвергает это, то ни один ничего не получает. Предыдущие исследования на людях без снятия показаний мозга показали, что те обычно склонны соглашаться на предложения компьютера, которому не нужны деньги, и отказываться, если другой человек получит бОльшую сумму. Также произошло и с пациентами, которые играли во время операции на мозге. Идея о том, что люди принимают решения на основе социального контекста, не нова. Но исследователи впервые показывают, что влияние социального контекста может быть результатом динамического взаимодействия дофамина и серотонина.