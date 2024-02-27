Почему в СССР так и не построили идеальный авианосец-гигант

В 1943 году сотрудники эвакуированной в Самарканд Военно-морской академии придумали революционный и новаторский проект. Ученые, в том числе члены-корреспонденты академии наук СССР, разрабатывали планы идеального авианосца, учитывая опыт британских и американских коллег.

Гигантский авианосец

Проект суперсовременного советского авианосца, разработанный старшим техник-лейтенантом Костромитиновым, так и остался на бумаге. Хотя все мыслимые грифы секретности давно сняты и существуют чертежи планируемого корабля, детальные биографические данные о разработчике этого проекта невозможно найти. Даже имя и отчество Костромитинова загадочным образом остаются неизвестными.

Чертеж был в значительной мере основан на свернутом в 1940 советском проекте 71, однако был значительно большего размера: стандартное водоизмещение составляло 40 800 т, а полное - 51 200 т. Максимальная скорость корабля была 32 узла. Очевидно, что на проект существенное влияние оказал "Граф Цеппелин", информация о котором была доступна для сотрудников военно-морской академии. Это влияние проявлялось в размещении дымоходов, выходящих из центральной надстройки через одну большую трубу, а также в расположении и составе артиллерии.

Корабль должен был быть оснащен восемью спаренными казематными установками, каждая из которых содержала по шестнадцать 152-мм орудий. Это было редким явлением на предвоенных авианосцах, так как обычно казематные орудия были одинарными, как в случае с французским крейсером “Беарн” (155 мм) и японскими авианосцами “Акаги” и “Кага” (203 мм). В 1930-е годы авианосцы перестали использовать казематную артиллерию незенитного калибра, из-за того, что она перестала быть такой актуальной для этих кораблей. Однако корабль "Граф Цеппелин" был разработан для использования в качестве одиночного крейсера, поэтому артиллерия среднего калибра могла пригодиться в его задачах.

Авианосец Костромитинова был оснащен установками калибра 100 мм. На борту корабля было установлено две раздельные системы управления огнем. Благодаря своим огромным размерам, на авианосце был размещен двухъярусный ангар и авиагруппа, включающая 66 истребителей и 40 бомбардировщиков-торпедоносцев. Кроме того, еще 8 бомбардировщиков и 14 истребителей могли быть транспортируемы в разобранном виде, что позволяло кораблю совершать дальние рейды. Запасы авиационного топлива были рассчитаны на 22 вылета каждого истребителя и 5 вылетов каждого бомбардировщика. Длина полетной палубы составляла 300 метров, а ширина – 35 метров.

На советском авианосце борт и боевая рубка были защищены броней толщиной 100 мм, что было обычным для тяжёлых крейсеров того времени. Однако горизонтальная защита была гораздо мощнее и сопоставима с защитой линкоров: броневая плита имела толщину 130 мм, а полетная палуба — 50 мм. Такое бронирование должно было надежно защитить корабль от авиабомб. Ангар на борту советского авианосца имел длину 178 м и был защищен броней толщиной 40 мм. Важным фактором, влияющим на мощность бронирования полетной палубы, был английский опыт.

Почему проект был свернут