Почему в СССР так и не построили идеальный авианосец-гигант

Суперавианосец СССР: от какого передового оружия Сталина отказался Хрущев
В 1943 году сотрудники эвакуированной в Самарканд Военно-морской академии придумали революционный и новаторский проект. Ученые, в том числе члены-корреспонденты академии наук СССР, разрабатывали планы идеального авианосца, учитывая опыт британских и американских коллег.
Гигантский авианосец
Проект суперсовременного советского авианосца, разработанный старшим техник-лейтенантом Костромитиновым, так и остался на бумаге. Хотя все мыслимые грифы секретности давно сняты и существуют чертежи планируемого корабля, детальные биографические данные о разработчике этого проекта невозможно найти. Даже имя и отчество Костромитинова загадочным образом остаются неизвестными.
Чертеж был в значительной мере основан на свернутом в 1940 советском проекте 71, однако был значительно большего размера: стандартное водоизмещение составляло 40 800 т, а полное - 51 200 т. Максимальная скорость корабля была 32 узла. Очевидно, что на проект существенное влияние оказал "Граф Цеппелин", информация о котором была доступна для сотрудников военно-морской академии. Это влияние проявлялось в размещении дымоходов, выходящих из центральной надстройки через одну большую трубу, а также в расположении и составе артиллерии.
Корабль должен был быть оснащен восемью спаренными казематными установками, каждая из которых содержала по шестнадцать 152-мм орудий. Это было редким явлением на предвоенных авианосцах, так как обычно казематные орудия были одинарными, как в случае с французским крейсером “Беарн” (155 мм) и японскими авианосцами “Акаги” и “Кага” (203 мм). В 1930-е годы авианосцы перестали использовать казематную артиллерию незенитного калибра, из-за того, что она перестала быть такой актуальной для этих кораблей. Однако корабль "Граф Цеппелин" был разработан для использования в качестве одиночного крейсера, поэтому артиллерия среднего калибра могла пригодиться в его задачах.
Авианосец Костромитинова был оснащен установками калибра 100 мм. На борту корабля было установлено две раздельные системы управления огнем. Благодаря своим огромным размерам, на авианосце был размещен двухъярусный ангар и авиагруппа, включающая 66 истребителей и 40 бомбардировщиков-торпедоносцев. Кроме того, еще 8 бомбардировщиков и 14 истребителей могли быть транспортируемы в разобранном виде, что позволяло кораблю совершать дальние рейды. Запасы авиационного топлива были рассчитаны на 22 вылета каждого истребителя и 5 вылетов каждого бомбардировщика. Длина полетной палубы составляла 300 метров, а ширина – 35 метров.
На советском авианосце борт и боевая рубка были защищены броней толщиной 100 мм, что было обычным для тяжёлых крейсеров того времени. Однако горизонтальная защита была гораздо мощнее и сопоставима с защитой линкоров: броневая плита имела толщину 130 мм, а полетная палуба — 50 мм. Такое бронирование должно было надежно защитить корабль от авиабомб. Ангар на борту советского авианосца имел длину 178 м и был защищен броней толщиной 40 мм. Важным фактором, влияющим на мощность бронирования полетной палубы, был английский опыт.
Почему проект был свернут
Согласно изданию The National Interest, проект авианосцев, который был предложен для включения в состав ВМФ СССР, не был утвержден Никитой Хрущевым, который имел собственные взгляды на использование данного класса кораблей. Вместо этого Хрущев высказал свою точку зрения, которая была реализована в «Проекте 85». Тем не менее и этот проект не вышел за рамки планирования.