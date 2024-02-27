Право голоса для женщин и цунами в Чили: 27 февраля в истории

Каждый день имеет большое значение для истории. Где-то вершатся судьбы отдельных людей, а где-то — целых государств.

"Рамблер" расскажет, что случалось 27 февраля в разные годы.

Олимпийская сборная США по хоккею обыграла Советский Союз

Проигравшая олимпийская сборная США по хоккею побеждает Советский Союз в полуфинале зимних игр в Калифорнии, 27 февраля 1960 года. На следующий день США побеждают Чехословакию и выигрывают свою первую в истории олимпийскую золотую медаль по хоккею.

Сборную США 1960 года возглавлял Джек Райли, главный хоккейный тренер Вест-Пойнта и сам член олимпийской сборной США по хоккею 1948 года. Его игроками были студенты колледжей и любители, в том числе две пары братьев: Билл и Боб Клири и Билл и Роджер Кристиан. Интересно, что сын Билла Кристиана Дэвид был членом олимпийской сборной «Чудо на льду» в 1980 году, которая победила в полуфинале команду Советского Союза, пользующуюся большим успехом, а два дня спустя обыграла Финляндию и завоевала золотую медаль. Последним игроком, исключенным из сборной США 1960 года, был Херб Брукс, который два десятилетия спустя стал тренером команды «Чудо на льду».

Верховный суд США защищает избирательные права женщин

27 февраля 1922 года Верховный суд США подтверждает конституционность 19-й поправки , которая, будучи ратифицирована двумя годами ранее, предоставила американским женщинам право голоса. Судьи единогласно приняли решение отклонить иск.

В этом деле известный адвокат из Балтимора по имени Оскар Лезер подал в суд на исключение всех женщин из списков избирателей Мэриленда на том основании, что 19-я поправка нарушает суверенитет штата, поскольку законодательный орган штата Мэриленд отказался ратифицировать поправку. Мэриленд не сертифицировал 19-ю поправку до 1958 года.

19-я поправка, которая гласила, что «право граждан Соединенных Штатов голосовать не может отрицаться или ограничиваться Соединенными Штатами или каким-либо штатом по признаку пола», стала результатом более чем семи десятилетий собраний, петиций, и протесты женщин-суфражисток и их сторонников.

В 1916 году Демократическая и Республиканская партии поддержали предоставление женщинам избирательных прав, а 4 июня 1919 года 19-я поправка была принята Конгрессом и отправлена в штаты для ратификации. 18 августа 1920 года Теннесси стал 36-м штатом, ратифицировавшим поправку , получив необходимое большинство в три четверти голосов штата для ратификации, а 26 августа 19-я поправка официально вступила в силу.

Чилийское цунами

27 февраля 2010 года в Чили произошло сильнейшее землетрясение, которое привело к цунами.

Землетрясение магнитудой 8,8 произошло в 3:34 ночи. Эпицентр находился примерно в 325 км к юго-западу от чилийской столицы Сантьяго , а очаг произошел на глубине около 35 км под поверхностью Тихого океана . Землетрясение, возникшее в результате разрыва участка разлома длиной от 500 до 600 км, отделяющего Южно-Американскую плиту от погружающейся плиты Наска, ощущалось даже в Сан-Паулу , Бразилия . и Буэнос-Айрес , Аргентина . Исследование 2014 года показало, что катализатором стало давление воды, возникшее между двумя пластинами . За первоначальным событием в последующие недели последовали сотни афтершоков, многие из которых имели магнитуду 5,0 и выше. Землетрясение было самым сильным, произошедшим в регионе со времени землетрясения магнитудой 9,5 баллов в 1960 году, которое считается самым мощным землетрясением, когда-либо зарегистрированным.

По оценкам чилийских правительственных чиновников, от землетрясения напрямую пострадали два миллиона человек. По оценкам Национального управления по чрезвычайным ситуациям Чили, первоначально ответственного за документирование жертв, погибло более 800 человек. Однако, когда Министерство внутренних дел проанализировало данные в последующие недели, официальная цифра значительно колебалась, поскольку были обнаружены пропавшие без вести люди и обнаружены ошибки в вычислениях, что привело к сокращению числа погибших на сотни.