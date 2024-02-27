Впервые обнаружена погасшая звезда-зомби с металлическим шрамом

«Удивительно, но материал не был равномерно распределен по поверхности звезды, как предсказывает теория. Вместо этого этот шрам представляет собой концентрированный участок планетарного вещества, удерживаемый тем же магнитным полем, которое направляло падающие фрагменты. Ничего подобного мы раньше не видели», — говорится в заявлении команды.