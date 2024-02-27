Почему боевой яд назвали «Новичок»

Во все времена яд считался самым эффективным и тихим способом расправы с оппонентами. Отравление было популярно всегда, ведь для убийства не нужно было вступать в бой и даже иметь при себе оружие. Играла роль и доступность ядов, которые щедро поставлял людям мир растений, животных и минералов. Не потеряли актуальность отравляющие вещества и сегодня, но они стали более опасными и производятся в военных целях. Как, например, российский «Новичок». Что это за яд и почему он так называется?

В современной истории, в отличие от древности и Средневековья, яды используют как средство массового поражения. Прославились этим американцы во время войны во Вьетнаме, россияне в Сирии, а в Первую мировую войну газы беззастенчиво использовали все стороны конфликта. Хотя тогда шанс выжить у отравленного ипритом был относительно неплохой. Яды, созданные в конце 20 столетия гораздо смертоноснее, но сейчас их использование запрещено международным правом.

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Обычно отравляющие вещества называют загадочными сочетаниями букв, например, VX. Или придумывают им уникальное название, как это случилось с зарином. Самый же известный и, говорят, наиболее действенный отечественный продукт называется странно — «Новичок».

Отравляющее вещество «Новичок» относится к ядам нервно-паралитического действия. Это не одна разработка, а целое семейство, в которое входят продукты в жидком, газообразном и даже твердом виде. Все они не имеют вкуса и запаха, а значит просто идеальны для скрытого применения.

Российские эксперты утверждают, что сегодня в мире насчитывается не более двух десятков лабораторий, способных создать «Новичок». Да, вы не ослышались — формула этого яда уже не секрет и препятствием к его изготовлению остается только сложная технология.

Как создавался яд «Новичок»

За раскрытие формулы яда можно сказать спасибо одному из его разработчиков, химику Вилу Мирзаянову. Этот человек переехал на Запад и просто опубликовал формулу А-234. Это одна из многочисленных разновидностей «Новичка». Так что о секретности главного российского яда говорить уже не приходится.

Вил Султанович Мирзаянов — один из «отцов» советского яда

Но в 70-е годы, когда «Новичок» только появился, он был максимально засекреченным супероружием. Он был в 10 раз сильнее самых ядовитых веществ, известных в мире. Ничего подобного по результативности в истории ядов не было. Именно поэтому ученые дали своему детищу совсем нестрашное и символичное имя «Новичок».

В интервью BBC Вил Мирзаянов описал стадии отравления этим ядом. Как и другие вещества нервно-паралитического действия, «Новичок» отключает нервную систему человека от его органов. Первым признаком отравления становятся суженные зрачки и резкое ухудшение зрения. Затем начинаются судороги, рвота и останавливается дыхание. Центры мозга, отвечающие за этот жизненно важный процесс, перестают передавать команды мышцам.

При получении смертельной дозы спасти человека практически невозможно. При этом опасности подвергались в первую очередь ученые, создававшие грозное химическое оружие. Вил Мирзоянов рассказал, что из-за высокого уровня опасности химикам приходилось постоянно контролировать друг друга.

«Когда мы работали в лаборатории, то смотрели в глаза своим коллегам и подчиненным, чтобы на всякий случай убедиться, что все нормально. Если зрачки сужаются, это первый признак, что человек получил дозу „Новичка“».

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