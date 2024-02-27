Тайны Тихого океана: почему погибли советские суда «‎Ильмень»‎ и «‎Кола»‎

17 февраля 1943-го в Тихом океане подлодкой ВМС США были потоплены советские суда «Ильмень» и «Кола». И хотя с момента их гибели прошло уже более 80 лет, она все еще окружена загадками и мифами, мешающими понять ее истинные причины.

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Как возникают мифы

Во Вторую мировую львиная доля военной американской помощи доставлялась в СССР через Тихий океан. На этом маршруте в 1942–45 годах советские суда, часть из которых была передана по ленд-лизу, совершили сотни рейсов в обе стороны. В то же время по разным причинам там погибло 13 пароходов, шесть из которых были потоплены «неизвестными» подлодками. Наиболее трагичным стал инцидент, произошедший 17 февраля 1943-го, когда были уничтожены суда «Ильмень» и «Кола» и погибли 78 человек.

Командующий подводным флотом США Чарльз Локвуд

В Советском Союзе считали произошедшее делом рук японцев, но издание в 1960-х книг командующего тихоокеанским подплавом США Чарльза Локвуда раскрыло тайну гибели «Ильменя» и «Колы». Локвуд писал, что их по ошибке потопила подлодка «Софиш» – ее командир не знал, что суда шли в США новым маршрутом – через Цусимский пролив. Кроме того, их ходовые огни горели вполсилы, и командир «Софиш», атаковавший «Ильмень» на рассвете, а «Колу» лунной ночью, не смог опознать их как советские.

В отечественной литературе конца 1980-х высказывались мнения, что американцы могли намеренно потопить суда, чтобы спровоцировать ухудшение отношений Москвы и Токио. А благодаря названию книги Локвуда «Топи их всех», возник миф о том, что советские суда погибли, поскольку американцы топили всех подряд, не разбираясь в нации атакуемых ими целей, или даже делали это специально. Однако опубликованные документы МИД СССР и ВМС США ясно дают понять, что «Ильмень» и «Кола» погибли вовсе не из-за злокозненности американцев.

Проблемы взаимодействия

Во время войны американские подлодки активно действовали у берегов Японии. Поэтому движение советских судов по Тихому океану шло через зону боевых действий и Москве приходилось согласовывать их маршруты с воюющими сторонами.

Хотя СССР и США были союзниками, они не особо доверяли друг другу, и это порой мешало наладить сотрудничество на море. Например, 31 мая 1942-го, встречаясь с главой Наркомата иностранных дел (НКИД) Молотовым, американский посол Стэндли спросил, нельзя ли отправить на Камчатку представителя ВМС США, потому что их подлодки топят в том районе японские суда. Стэндли указал, что такой офицер мог бы по радио координировать движение советских судов, гарантируя им безопасный проход. Но Молотова эта идея не заинтересовала – он явно не знал, что 1 мая американская лодка по ошибке потопила пароход «Ангарстрой».

Год спустя к теме взаимодействия пришлось вернуться после нападения субмарины «Пермит» на советский траулер 9 июля 1943-го. Инцидент вызвал скандал, и президент Рузвельт извинился перед Сталиным за ошибку своих подводников, пообещав, что это больше не повторится. Поэтому 23 июля Стэндли снова поднял перед Молотовым вопрос о сотрудничестве на море.

Посол настаивал: трагедия произошла из-за того, что военно-морские силы СССР и США мало обмениваются информацией. Соответственно, чтобы избежать подобных инцидентов, нужно наладить контакт между флотами. Но Молотов заявил, что гибель траулера целиком на совести ВМС США, так как советские власти во Владивостоке оказывают американцам «необходимое содействие».

Из этого следует, что на проблему прохода судов через зону боевых действий в США и СССР смотрели по-разному. Увы, это сыграло свою роль в трагедии 17 февраля 1943-го. Причем в этой истории судьба экипажей погибших судов известна куда лучше причин их гибели.

Враги или друзья?

Из-за замерзания пролива Лаперуза зимой 1942–43 годов советским судам, следовавшим в США, приходилось идти Цусимским проливом, огибая Японию с юга. 16 февраля этим маршрутом следовали не менее шести пароходов, включая «Ильмень» и «Колу». Но их маршрут был согласован лишь с японцами, поэтому командир подлодки «Софиш» лейтенант-коммандер Сэндс не знал, что через ее позицию, южнее острова Хонсю, пройдут союзники.

Согласно отчету Сэндса об этом походе, кстати, дебютному в его карьере, контакт с первой целью был установлен 17 февраля в 03:20, когда сигнальщики заметили огни. При сближении с ними радар показал две цели. Но из-за яркой луны Сэндс не мог атаковать их в надводном положении. В 05:37 он погрузился, поднял перископ и увидел лишь одно судно. Оказалось, что показания радара были ошибочны.

Понаблюдав за целью, Сэндс решил, что перед ним судно-ловушка, похожее на то, о котором докладывала другая подлодка. В 06:39 «Софиш» выпустила три торпеды. Хотя лишь одна из них попала в пароход, этого хватило, чтобы через три минуты он ушел на дно. Сэндс же остался под водой, опасаясь появления японских самолетов.

В 11:52 на горизонте возникла новая цель. Сэндс решил атаковать, сблизился, но торпеды не выпустил, так как вооруженное орудиями и пулеметами судно «шло под советским флагом, на борту был установлен брезентовый или деревянный экран, закрепленный канатами, на котором был нарисован флаг СССР, а под мостиком висел длинный транспарант с буквами "СССР"».

Командир «Софиш» не понимал, откуда взялось это судно, поскольку «в предыдущих отчетах об этом районе не было никаких свидетельств о контактах с русскими».

Вечером «Софиш» заметила огни другого судна. Из-за яркой луны Сэндс снова решил атаковать под перископом. Держась от цели на расстоянии, он обогнал ее, погрузился и в 22:29 выпустил три торпеды. Несмотря на большую дистанцию, две из них попали в судно, которое затонуло спустя 10 минут. Но и в этот раз «Софиш» не стала всплывать после атаки, так как вскоре послышались шумы винтов быстроходных кораблей, а затем взрывов глубинных бомб.

Оба потопленных парохода Сэндс считал японскими, а советский флаг на встреченном судне – вражеской уловкой. В пользу этого предположения, по его мнению, говорило то, что на бортах судна символики не было, а та, что находилась на палубе, могла быть легко демонтирована или установлена заново в зависимости от обстоятельств. Тем сильнее Сэндс был удивлен, когда встретил у Японии еще пять судов с флагами СССР.

Вернувшись на базу, он указал это в рапорте, отметив, что было бы разумно, если бы подлодки в море информировались о маршрутах советских судов. Из этого можно сделать вывод, что Сэндс не знал о них, когда действовал у Японии. Несколько позже это подтвердил и НКИД СССР.

Кто виноват?

20 марта и 3 июня 1943-го НКИД вручил послу Японии Сато памятные записки о том, что 17 февраля погибшие пароходы «Ильмень» и «Кола» находились в водах, контролировавшихся японскими ВМС, и поэтому их могла атаковать японская подлодка. Но Токио отверг доводы Москвы, возложив ответственность за инцидент на американцев.

Также эта тема была поднята на встрече Сато с советским дипломатом Лозовским 19 апреля 1943-го. Посол тогда сказал, что причастность японских подводников к гибели судов СССР противоречит здравому смыслу, поскольку их маршрут был согласован с Токио, а японские субмарины не действуют в зоне японского судоходства. В то же время, по данным Токио, тогда у берегов Японии находились десять лодок ВМС США.

В свою очередь Лозовский сказал, что курсы «Ильменя» и «Колы» были известны японцам, а не американцам. И Москва считает странным, что при такой концентрации американских лодок у берегов Японии были торпедированы лишь советские пароходы, а японские нет. В ответ Сато заявил, что это не так, хотя по иронии судьбы в тот злополучный для «Ильменя» и «Колы» день американские субмарины действительно не потопили ни одного «японца».

Примечательно, что памятные записки НКИД опровергают гипотезу, согласно которой «Ильмень» и «Кола» были потоплены в разные дни. На этот счет в советской литературе было несколько версий. К примеру, исследователь Борис Вайнер утверждал, что «Ильмень» был торпедирован 18 февраля на рассвете, а его коллега Георгий Руднев писал о гибели «Колы» перед полуночью 16-го. При этом даже в справочнике Министерства морского транспорта СССР дата гибели «Колы» указывалась расплывчато – «16(17)» февраля.

НКИД же сообщил японцам, что оба судна были торпедированы 17 февраля: «Ильмень» в 07:45, «Кола» в 23:20. Эти сведения совпадают со временем атак, указанном в отчете командира «Софиш», с учетом часовой разницы и небольшого расхождения в минутах.

«Топи их всех»

Упомянутые документы демонстрируют, в каком «тумане» находилось взаимодействие ВМС США и СССР. Если советская сторона не предупредила союзника о смене маршрута своих судов, то американская не информировала о своих лодках южнее Японии. Пожалуй, это и стало главной причиной трагедии «Ильменя» и «Колы».

Но были и другие причины. К примеру, если атаку «Ильменя» можно действительно признать трагической ошибкой, то в случае с «Колой» не все так однозначно. Встретив в полдень 17 февраля советское судно, которым, вероятно, был «Каширстрой», Сэндс мог бы вечером быть повнимательнее и избежать второй ошибки.

Свою роль сыграло и недостаточное освещение советских судов в темное время суток – они зажигали лишь топовый белый огонь на фок-мачте. К примеру, в то же время в Атлантике нейтральные суда ночью освещали себя куда лучше, включая полную иллюминацию. Но даже это не всегда спасало их от ошибочных атак подлодок.

Характерным примером здесь служит инцидент с нападением немецкой субмарины на аргентинский танкер в 1942 году, ставший причиной скандала между Берлином и Буэнос-Айресом. Аргентинцы заявили протест, утверждая, что их судно пострадало, хотя несло на бортах нейтральные знаки и было хорошо освещено. Немцы же настаивали, что для сумерек иллюминация была недостаточной и командир подлодки смог разглядеть знаки лишь после атаки. Возможно, это было правдой, так как при освещении флаг Аргентины мог сливаться со светлым бортом судна.