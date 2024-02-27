Ученые нашли причину крупнейшего вымирания в истории Земли

Китайские ученые установили причины великого пермского вымирания. В это время исчез 81 % морских животных, 70 % наземных позвоночных и некоторые растения.

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По мнению ученых, причина этой крупнейшей катастрофы в истории Земли связана с истощением озона из-за масштабных извержений вулкана. Это показал анализ изотопов серы в пермских отложениях.