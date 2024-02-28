Какие реликвии России вошли в список самых ценных утерянных сокровищ мира

Специализированный научный портал Live Science опубликовал список самых ценных сокровищ мира, которые пропали и до сих пор не найдены. Вошли в него и всемирно известные реликвии, связанные с Россией. Они таинственно исчезли, но их поиски не прекращаются по сей день.

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"Найдем ли мы когда-нибудь Ковчег Завета или сокровища, изображенные в свитках Мертвого моря?" - таким вопросом задается составитель списка Оуэн Джарус, бакалавр искусств канадского Университета Торонто.

Огромное количество бесценных сокровищ таинственно исчезло на протяжении веков, отмечает он. В список вошли только наиболее ценные сокровища, исчезновение которых окутано завесой тайны.

Россия тоже отметилась в нем. Так, список наряду с украденными сокровищами ацтеков и древнеегипетским саркофагом Менкаура открывает Янтарная комната. Она была построена в Екатерининском дворце в XVIII веке в Царском Селе под Санкт-Петербургом.

Известно, что в комнате имелись позолоченные мозаики, зеркала и роскошная резьба, а также панно, изготовленные из примерно 450 килограммов янтаря. Изначально она была создана немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I, но затем была подарена российскому императору Петру I. Уже в России комнату дополнили зеркальными пилястрами.

Она считалась жемчужиной летней резиденции российских императоров в Царском Селе, которое в 1941 году было оккупировано гитлеровскими войсками. Комната была разобрана на части и вывезена в Германию. С тех пор ее никто не видел, хотя поиски ведутся до сих пор. Возможно, оригинальной комнаты уже и не существует, но 20 лет назад Янтарная комната была воссоздана в Екатерининском дворце.

Также в список самых ценных сокровищ мира попала утерянная библиотека московских царей, хотя имеются сомнения в том, что она вообще существовала. Однако предполагается, что эта библиотека содержала огромную коллекцию текстов, написанных на древнегреческом и множестве других языков.

Есть мнение, что библиотека правителей Великого княжества Московского была построена к 1518 году. В XVI веке князь Андрей Курбский писал о встрече великого князя Московского Василия III (1479-1533 гг.) с философом Максимусом Хагиоритом (1475-1556 гг.), известным также как Максим Грек, греческим монахом.

В своем труде Курбский писал, что Максимус был поражен бесчисленным количеством греческих книг в библиотеке Василия III. Он заверил великого князя в том, что никогда не видел столько греческих произведений даже в самой Греции. По одной из версий, позднее Иван Грозный спрятал тексты уникальной библиотеки.

На протяжении веков предпринималось множество попыток найти ее, в частности, поисками активно занимался русский археолог начала XX века Игнатий Стеллецкий. Однако до сих пор найти библиотеку не удалось.

Следующая пропавшая российская реликвия - знаменитые богато украшенные "пасхальные яйца", которые для российской императорской семьи в период с 1885 по 1916 год изготавливала ювелирная компания Фаберже. Ею управлял русский ювелир Карл Фаберже. Одно из самых знаменитых яиц, украшенное бриллиантами и установленное на постаменте из скрученных золотых листьев и веток, император Николай II подарил своей матери, вдовствующей императрице Марии на Пасху в 1899 году.

После революций 1917 года и казни Николая II и его семьи часть яиц Фаберже бесследно исчезла. Ходят слухи, что эти уникальные украшения могут храниться в частных коллекциях по всему миру. Их трудно даже подсчитать.