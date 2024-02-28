Ученые обнаружили в Мексике следы культа жертвоприношения

В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) при проведении раскопок в городе Посо-де-Ибарра обнаружили довольно необычное захоронение, в котором человеческие останки были аккуратно сложены в определенном порядке, словно мозаика. Об этом сообщили в пресс-службе института.

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— Оно представляет собой погребение, захоронение останков которого было осуществлено в один момент, когда кости уже были скелетированы, — говорится в сообщении.

Ученые рассказали, что открытие было сделано случайно. На останки людей наткнулись рабочие, которые строили новую канализационную сеть. В дальнейшем раскопки провели археологи, которым рассказали о находке. После проведения исследования археологи определили находку как необычное захоронение, которое, возможно, является свидетельством человеческого жертвоприношения. Эта практика была распространена у народов Мезоамерики в доиспанский период.

Археологи обнаружили большое количество костей, в том числе бедренные, большеберцовые и локтевые кости, а также черепа. В захоронении находились останки как минимум семи человек. Расположение напоминает мозаику, до этого следы подобной погребальной практики специалисты там не находили.

Ученые предположили, что найденное захоронение, возможно, связано с культурной фазой Амапа, который был около 500 — 850 годов нашей эры. В качестве подтверждения этой гипотезы привели керамические сосуды и антропоморфные статуэтки того периода, которые обнаружили там же пишет сайт INAH.