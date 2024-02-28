Что завещал потомкам создатель советской атомной бомбы Юлий Харитон
Юлия Харитона, который родился 120 лет назад, называли отцом советской атомной бомбы. А он всегда подчеркивал, что "один из".
Но вряд ли кто-то еще так заботился об обеспечении безопасности ядерного оружия. Харитону было присуще обостренное чувство ответсвенности, ведь его, шестилетнего, бросила мать.
Именно Юлий Харитон сформулировал абсолютное требование: ядерный взрыв не должен ни при каких обстоятельствах провоцироваться случайными причинами.
Когда СССР оставалось жить совсем недолго, 87-летний Харитон в обращении к Михаилу Горбачеву писал о глубоком беспокойстве за судьбу и состояние ядерно-оружейного комплекса и "политической дезинтеграции союзного государства":
"В связи с надвигающейся потерей зрения и чрезмерным возрастом я, возможно, могу в близкое время потерять работоспособность. Не считаю себя вправе уйти, не обратившись к Вам..."
Он отправил послание и в Штаты, в Мемориальный комитет Роберта Оппенгеймера - руководителя работ по созданию ядерного оружия в США.
И эти слова Харитона - как завещание всем нам.
- Сознавая свою причастность к замечательным научным и инженерным свершениям, приведшим к овладению человечеством практически неисчерпаемым источником энергии, сегодня, в более чем зрелом возрасте, я уже не уверен, что человечество дозрело до владения этой энергией. Сознаю нашу причастность к ужасной гибели людей, к чудовищным повреждениям, наносимым природе нашего дома - Земле. Слова покаяния ничего не изменят. Дай бог, чтобы те, кто идут после нас, нашли пути, нашли в себе твердость духа и решимость, стремясь к лучшему, не натворить худшего...