Девушка рассталась с бойфрендом после одной фразы его матери

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как возлюбленная ее сына рассталась с ним после одной ее фразы. Мать молодого человека призвала девушку ставить себя на первое место в отношениях с ним.

© Lenta.ru

Автор поста написала, что ее сын три года состоял в отношениях с девушкой по имени Лили.

«Я люблю своего сына, но не считаю его хорошим человеком. Он проводит большую часть своего времени, играя или веселясь. Лили же является его полной противоположностью», — отметила она.

Героиня истории рассказала, что подруга ее сына недавно заходила к ней и выглядела расстроенной. Девушка спросила у рассказчицы, всегда ли ее сын был таким ленивым. Автор поста в ответ на это заявила, что он вряд ли когда-нибудь изменится. Тогда Лили попросила у нее совета, на что женщина ответила: «Поставь себя на первое место». Через некоторые время девушка рассталась с бойфрендом.

«Сын сказал, что Лили переосмыслила отношения с ним благодаря разговору со мной. Он в ярости от того, что я вмешалась в их отношения», — посетовала рассказчица.

По ее словам, теперь сын не разговаривает с ней, а муж также считает, что она поступила неправильно. При этом женщина заявила, что не советовала Лили расстаться с ним, а лишь призвала делать выбор в свою пользу.

В комментариях под постом многие положительно оценили поступок рассказчицы. Некоторые также рекомендовали ей объяснить мужу, что девушка их сына не должна была спасать взрослого парня.