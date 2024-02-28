Любовь девушки вернула перенесшего остановку сердца мужчину к жизни

Житель Великобритании вернулся к жизни после 50-минутной остановки сердца и удивил врачей. Об этом сообщает The Sun.

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В июне 2023 года 31-летний Бен Уилсон из города Барнсли, графство Саут-Йоркшир, перенес сердечный приступ, который привел к остановке сердца. Когда он внезапно потерял сознание, его партнерша, 27-летняя Ребекка Холмс, тут же вызвала скорую помощь. По словам девушки, когда парамедики осмотрели ее возлюбленного, то дали неутешительный прогноз.

Несмотря на это, спустя 40 минут Уилсона удалось вернуть к жизни. За это время парамедики 11 раз применили дефибриллятор. Однако как только мужчину вынесли из дома, его сердце снова остановилась. Спустя десять минут его снова реанимировали.

После этого Уилсона доставили в больницу и ввели в искусственную кому, в которой он провел пять недель. Холмс постоянно была рядом с возлюбленным и говорила ему, что любит его. Она пела мужчине песни, брызгала его подушку своими духами, а также положила рядом с ним плюшевую игрушку, которую получила от него в подарок.

По словам девушки, она знала, что любовь и прикосновения помогут мужчине восстановиться, и оказалась права. После нескольких недель комы Уилсон очнулся. Первым сказанным им словом после того, как он пришел в сознание, было имя возлюбленной.

Мужчине пришлось заново учиться ходить, и он провел 12 недель в психоневрологическом реабилитационном центре. Кроме того, у него были проблемы с речью и памятью, однако благодаря поддержке Холмс он смог полностью восстановиться.

Уилсон уверен, что любовь девушки помогла ему выжить. Он заявил, что партнерша подарила ему второй шанс на жизнь, которую он твердо намерен провести с ней. Теперь мужчина не хочет терять времени и планирует свадьбу с возлюбленной.

«Я не знаю, что случилось бы со мной, если бы она ушла», — говорит он.