Опаснее ожирения и алкоголизма: что больше всего сокращает жизнь

Американские психологи из Университета Бригама Янга (штат Юта) вычислили формулу долголетия. Она оказалась проще, чем можно было бы предполагать. Как показали исследования, дольше живут и реже болеют люди, получающие регулярную социальную поддержку, то есть — неодинокие.

Опаснее алкоголизма и лишнего веса

Ученые провели масштабный анализ данных, полученных в результате сотен ранее проводимых исследований. Таким образом была изучена информация о почти четырех миллионах человек не только из США, а с разных концов планеты. Как выяснили ученые, продолжительность жизни ниже у людей, живущих в одиночестве. А вот те, у кого есть близкие и друзья, живут дольше даже при наличии хронических и смертельных заболеваний. Причем, как показывает статистика, одиночество сокращает жизнь даже сильнее, чем лишний вес, курение и регулярный прием алкоголя.

Фундаментальная потребность

Как показали исследования, наличие обширных социальных контактов снижает риск преждевременной смерти почти вдвое. А одиночество, наоборот, повышает и негативно сказывается на продолжительности жизни. Дел в том, что за тысячи лет эволюции человек превратился в социальное существо, нуждающееся в общении.

Как отмечает один из авторов исследования психолог Джулианна Холт-Лунстад:

«Контакты с окружающими должны рассматриваться как фундаментальная потребность человека, которая имеет ключевое значение для выживания и удовлетворения жизнью».

Проблема одиноких людей

Одиночество вредно не только само по себе, но и как причина многих пагубных привычек. Например, пристрастие к алкоголю у многих появляется как раз на фоне одиночества. Кроме того, не имея любимого или близкого человека и регулярного общения с ним, люди начинают меньше следить за собой, недостаточно внимания уделяют собственному здоровью, гигиене, занятиям спортом и т.д. Да и в случае внезапных приступов или травм одинокий человек имеет меньше шансов выжить.

Залог долгой и счастливой жизни