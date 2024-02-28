А потом к мячу подошёл Еременко: главной победе нашего мини-футбола 25 лет

Аншлаг тогда был только на финале. В Андалусии в это время года относительно холодно: всего 15 градусов в тени. Но привыкшие к сиестам местные болельщики футзала прекрасно понимали, что до финала на трибунах делать нечего. Тем более что гораздо чаще во дворце спорта Гранады играли в баскетбол или гандбол.

Фаворитами чемпионата Европы считались сборная России и, собственно, Испания. Это была их вторая и, как потом станет ясно, далеко не последняя встреча на таком уровне.

Расклады были максимально просты. Они – действующие чемпионы. Мы приехали брать реванш. У них – 7500 фанатов, у нас – Константин Ерёменко. Его ещё называли Русским Пеле, хотя, признаться, ни внешних, ни фактурных сходств так сразу и не найти.

Пугающие Нидерланды

Путь к финалу доказывал, что андалусийцы в мини-футболе разбираются неплохо. Нам повезло чуть больше. В полуфинале состоялся самый яркий матч этого турнира, а может быть, и всех чемпионатов Европы. Мы обыграли Нидерланды со счётом 9:6. Для гандбола это мало, для баскетбола – тоже. А в мини-футболе такие цифры становятся поводом схватиться за голову. Да, Ерёменко тогда оформил покер. Он вообще забивал в каждом матче. Но в обратном направлении прилетело шесть мячей. И это от каких-то голландцев.

Как назло, у руководителя нашей делегации и по совместительству президента базового клуба сборной «Дины» Сергея Козлова приключился день рождения. Понятно, что в такой напряжённой обстановке не до фуршетов. Но всё же шесть голов в пассиве, да ещё и накануне финала!

Волнение и так было очень серьёзным. Для главного тренера сборной Михаила Бондарева это был первый официальный турнир, а задачи поставлены максимальные. Его «Дина» не знала поражений годами. А тут надо всего лишь выиграть пять встреч. Не обошлось без досадных осечек. В группе нас едва не прихлопнули итальянцы. Как говорится, отскочили. Но тот матч можно было и проиграть. А финал – нет.

РИА Новости

Сумбур вместо музыки

Начало стало холодным душем. Уже на седьмой минуте испанцы повели в счёте. А во втором тайме стало совсем тревожно. За отмашку Ерёменко получил жёлтую. Чуть больше артистизма оппонента при падении, и мечта о реванше ушла бы с поля вместе с Константином.

Бондарев взвинтил темп. Смены пошли по 90 секунд вместо привычных 120. И тут случился ответный гол. Андрей Ткачук прострелил – Аркадий Белый подставил ногу. Настолько просто, что испанцы даже оторопели.

Второй гол вышел куда более изощрённым. Александр Верижников и Темур Алекберов создали главную красоту того чемпионата – с пяткой, забросом, ударом в касание с полулёта и даже штангой. Нам оставалось потерпеть семь минут.

Но тут начался какой-то сумбур вместо музыки. Ошибся Ткачук. Ещё через 40 секунд свой «дежурный» штрафной реализовал Ерёменко. Испанцы вновь ответили каким-то дешёвым голом… Четыре раза за две с небольшим минуты менялась информация на табло.

Лучший подарок в жизни

Моменты были ещё, но команды всё же доиграли до серии пенальти. Поначалу трудно было сказать, кому это выгоднее. Но уже после второго удара стало ясно , что нам – невероятный кураж поймал вратарь Олег Денисов. Он словно гипнотизировал испанцев, играл с ними, как матадор с быком. Движение вправо, бросок влево, и мяч отбит. Этот фокус удался дважды.

Ассоциация мини-футбола России

Ну а на решающий мяч вышел Ерёменко. Разумеется, забил, иначе мы не отмечали бы этот день!