Пять фактов об истории магии: как возникли основные эзотерические учения

Настоящая история магии берёт свое начало в древности, но своего расцвета достигла именно в Средние века. Тогда оформились основные эзотерические учения, популярные и по сей день. Выбрали 5 интересных фактов из книги «Настоящая история магии» о тайнах и сокрытых знаниях.

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Алхимия

Алхимия часто считается одним из древнейших магических искусств, суть которого в преобразовании (трансмутации) первичной материи, что позволило бы превратить любой металл в золото.

Термин «алхимия» имеет арабское происхождение: al-kimījā’. По одной из версий, в основе его — слово «кемет» и иероглиф «хми», означающие «чёрная земля» и связанные с древним названием Египта — Та-Кемет. По другой версии, название «алхимия» произошло от греческого термина chymeia или cherneia — искусство выплавки металлов. Правда, средневековые алхимики не жаловали это понятие, считая низким, и называли своё занятие Великим искусством, или Великим деланием, если речь шла о создании философского камня.

Великое искусство — именно так, с почтением, в Средние века называли алхимию её почитатели и адепты. Самые яркие страницы в истории этого магического искусства относятся к эпохе Возрождения, но первые шаги европейская алхимия начала делать уже в VIII–IX веках. Это связано, во-первых, с появившимся интересом к наследию философов прошлого. Поисками, переводом и систематизацией трудов античных философов занимались византийские монахи, которых интересовали главным образом учения Платона и Аристотеля. Христианские подвижники увидели в них подтверждение многим догматам своей религии.

Оборотни

Обычно способность превращаться в животных приписывали ведьмам и колдунам, но и сами ведьмы могли заколдовать человека и превратить его в оборотня, например применив специальное зелье или мазь. Из всех животных люди чаще всего превращались в волков. Недаром же само название оборотней в разных странах было связано с волком: в Германии это были вервольфы, во Франции — лупгару, в славянских странах — волкодлаки (волколаки).

Фото из книги «Настоящая история магии»

Представления о способности некоторых людей, а то и целых народов оборачиваться волками бытовали во всех культурах. А на отношение к оборотням в Западной Европе оказала большое влияние античная традиция. Первые письменно зафиксированные рассказы о превращениях людей в волков относятся к самому началу нашей эры. В Древнем Риме оборотней называли versipellis, то есть «меняющие кожу».

Довольно долго официальная церковь осуждала веру в оборотней, считая её вредным суеверием. Критику народных поверий можно найти в трудах Фомы Аквинского, Альберта Великого, святого Бонифация и других уважаемых богословов и специалистов магии. Отношение к вервольфам изменилось в XV–XVI веках, тогда же, когда начались гонения на ведьм. Способность человека обращаться в зверя стали считать результатом договора с дьяволом, а, значит, извращением самой сути Божественного творения и ересью.

Руны

Рунная магия — самая изученная и широко известная область северных магических практик. Ей посвящено множество книг: как средневековых трактатов, так и вполне современных оккультных пособий. Руны — это знаки, чем-то похожие на ветви дерева. Все они состоят из прямых линий, соединенных или перекрещивающихся друг с другом.

Такая форма не случайна, потому что руны не рисовали на предметах, не писали на пергаменте, их вырезали чаще всего на дереве или камне. А затем вырезанные линии окрашивали кровью или красной краской. Исследовательница магии Северной Европы Фрейя Асвинн считает, что первоначально руны обозначали звуки как одну из форм проявления природы. Но, так как звук наделён огромной магической силой, руны стали использоваться в магии.

Фото из книги «Настоящая история магии»

Согласно мифам, тайной рун владел старый великан Мимир — именно к нему обратился с просьбой поделиться магическими секретами этих знаков верховный скандинавский бог Один. Мимир в уплату за секреты потребовал глаз Одина, а когда тот расстался с одним своим глазом, оказалось, что познать тайну рун можно весьма специфическим, болезненным способом. Бог должен был проткнуть себя копьём и пригвоздить к Мировому древу Иггдрасилю. Так, Один провисел на дереве девять суток, пока к нему не пришло сакральное знание о значении рун и их использовании. Очень хороший пример, доказывающий, что магическое знание легко не достаётся даже богу.

Места силы

Важную роль в магической традиции Северной Европы играли места силы, которые считались наиболее подходящими для совершения ритуалов и предсказаний. Таким культовым местом, или местом силы, необязательно был храм, и вообще история сохранила очень туманные сведения о том, имелись ли у норманнов храмы богов.

Чаще всего места силы располагались на возвышенностях, на холмах и даже на могильных курганах. Считалось, что источник силы находится под землёй, часто этот источник называли Драконом, хотя не совсем понятно, было ли такое название символическим или действительно подразумевалось логово мифического существа.

С распространением христианства в местах силы стали строить церкви. Несмотря на то, что древних храмов скандинавов (даже если они и были) не обнаружено, однако известно, что для совершения магических ритуалов культовые места специально обустраивали. Чаще всего в местах силы сооружали каменные круги и лабиринты.

Природное чародейство

Природа для магов была неиссякаемым источником вдохновения. Наверное, не существовало ни одного природного объекта, который бы не использовался в магии: в своём телесном, физическом виде, как символ на магических предметах или в текстах заклинаний.

Базовые законы магии проявлялись в природном чародействе особенно отчётливо. Так, в заговоре от зубной боли упоминаются мыши, потому что у них крепкие зубы. Здесь работает «закон подобия». А хлеб, погрызенный мышами, давали детям, когда у них менялись молочные зубы, чтобы новые были такими же крепкими и острыми, как у мышей.

Фото из книги «Настоящая история магии»

Животные, птицы и земноводные считались носителями особых магических сил, которые можно было использовать в эликсирах и зельях, в заговорах и приворотах. Правда, природная магия особенно близко смыкалась с колдовством, а знахарки рисковали тем, что их объявят ведьмами, и они окажутся в застенках инквизиции. Тем более, что состав лечебных зелий и снадобий для красоты мало чем отличался от колдовских приворотов, а ритуалы вызова дождя необразованные люди не отличали от насылания порчи.