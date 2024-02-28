«Ненастоящий царь» Никита Жмурчук: история одного из 230 Лжеромановых

«Ненастоящий царь» Никита Жмурчук: история Лжероманова с Украины
История знает массу примеров, когда разные проходимцы выдавали себя за царей и даже пророков. В России самыми известными случаями стали похождения двух Лжедмитриев. А вот история самозванца Никиты Жмурчука мало известна широким массам.
«Липовый» Романов, орудовавший в начале XX века, не ставил перед собой цель сесть на престол – им двигала лишь жажда наживы и то, что сегодня принято называть хайпом.
Убийство царской семьи в Ипатьевском доме казалось всем настолько чудовищным и противоестественным злодеянием, что многие отказывались в него верить. Этим и объясняется появление множества самозванцев, которые выдавали себя за великих княгинь, цесаревича и даже за самого государя императора.
В это трудно поверить, но историки насчитали 230 фальшивых Романовых, среди которых были 28 «великих княжон Ольг», 34 «Анастасии», 33 «Татьяны», 53 «Марии» и 81 «Алексей». Первый «цесаревич» объявился в ставке Колчака всего спустя 2 месяца после расстрела царской семьи, правда, был быстро разоблачен. Мошенник, кстати, легко отделался, получив по шее и посидев пару недель в чулане.
Из множества «детей лейтенанта Шмидта», болтавшихся по территории бывшей когда-то великой империи, одним из наиболее успешных самозванцев был Никита Жмурчук. 36-летний мужчина состоял в баптистской церкви малеванцев, которая имела немало последователей на юге Украины.
По сути, Жмурчука можно было считать бродягой, так как дома и семьи он не имел, а болтался по местечкам и хуторам, продвигая не слишком понятные обывателям толкования Ветхого Завета и побираясь Христа ради.
Но Никита ожидал от жизни большего, поэтому в его довольно светлой голове созрел грандиозный план. В один из летних дней 1922 года в харьковское фотоателье вошел небогато одетый молодой мужчина и попросил о странной услуге.
Клиент хотел, чтобы его сфотографировали в дореволюционной генеральской форме «чтоб крестов было побольше». Разумеется, в советском фотоателье не оказалось такого мундира, но фотограф все же смог помочь визитеру, которым оказался Никита Жмурчук.
Мастер взял парадный снимок британского короля Георга VI и, путем виртуозного монтажа вставил в него фото лица Никиты, обойдясь без этих ваших фотошопов и слоев. Результат очень понравился заказчику и Жмурчук тут же заказал свои портреты в составе царской семьи, где он выступал в образе самого государя.
С этими несколькими снимками Жмурчук начал колесить по Украине, стараясь держаться поближе к простому народу и подальше от университетских центров. Самозванец выдавал себя за покойного царя, чудом спасшегося от большевиков и желавшего срочного реванша и реставрации империи.
Пламенные речи перед крестьянами всегда завершались стандартно – сбором денег на организацию восстания и раздачей самым ярым монархистам от сохи обещаний благ и привилегий после возвращения на престол.
Далеко не все украинские пейзане оказались наивными и Никиту несколько раз трепали за «фирменную» царскую бороду. Чтобы стать еще более убедительным, мошенник заказал себе за 200 рублей бутафорскую бронзовую корону и мантию, а также обзавелся спутницей, Зиновией Сухаревой, которую величал «великой княгиней Ольгой».
Вскоре, чтобы меньше рисковать, Жмурчук себя немного понизил и стал представляться Михаилом Николаевичем – рожденным вне брака сыном последнего российского царя. Обещания лились рекой – крестьянам мошенник грозился вернуть землю и скот, а также осыпать их деньгами и льготами. Нужно было всего лишь немного поддержать финансово единственного наследника престола.
Жмурчук и его напарница охватили своей деятельностью солидные территории, где только что отгремела гражданская война, а советская власть была не слишком сильна и уважаема. Только этим можно было объяснить то, что мошенники орудовали несколько лет абсолютно безнаказанно.
Сценарий был предельно прост — «государь Михаил» и «великая княгиня Ольга» приезжали в село и останавливались у местных сектантов-малеванцев, своих единоверцев. В одной из просторных хат готовили место для чествования царя, куда приводили ночью сочувствующих монархистам крестьян.
Гостей встречал восседавший в короне и мантии посреди комнаты Жмурчук. «Сын царя» был добр, эрудирован и остроумен, что привлекало людей, не привыкших к подобному общению. Поэтому в байки Никиты охотно верили и приносили деньги, ценности и, на худой конец, еду.
Отыграв 1-2 ночных «концерта» в селе, Жмурчук и его напарница оставляли малеванцам их долю и растворялись в бескрайних степях до следующего раза, уволакивая с собой солидную добычу.
В 1925 году Жмурчук нашел настоящий Клондайк щедрых дураков, который располагался в Умани и его окрестностях. В этих местах контингент был очень разношерстным как по национальному, так и по религиозному признаку, что было на руку мошенникам. К тому же в селах вокруг Умани жило множество малеванцев, на которых опирался «государь Михаил».
Сектанты познакомили Никиту Жмурчука с местными кулаками, которые были несказанно рады появлению хоть какого-то Романова, способного вернуть им богатство и уважение. Этот контингент и стал опорой самозванца, который обосновался в округе и почти не покидал благодатные на денежный урожай места.
Чтобы быть более убедительным, Никита придумал стройную политическую теорию, согласно которой страны Антанты готовят нападение на СССР с целью прогнать большевиков и восстановить монархию. Разумеется, единственным претендентом на престол был не кто иной, как незаконнорожденный, но все же Романов. Тому, кто «поддержит царское дело», сулили богатство, власть и славу, причем в самом обозримом будущем.
Апогеем творчества Жмурчука была организация званых ужинов, на которых заговорщики, сидя возле «царя», увенчанного бронзовой короной и увешанного купленными у старьевщиков крестами, обсуждали свержение большевистской власти. Если кто-то имел наглость сомневаться в легитимности монарха или в его светлых побуждениях, то его запугивали, а иногда и избивали.
Но бурная деятельность «царя Михаила» в селах Уманского, Екатеринославского и Криворожского округов рано или поздно должна была привлечь внимание ЧК и это произошло. Чекисты не вдавались в детали выступлений Никиты Жмурчука и просто оформили его очевидную мошенническую деятельность как создание масштабной контрреволюционной организации.
Если бы Никита и его подельники собирали деньги, как Остап Бендер, на празднование Дня жаворонка или на помощь сиротам империалистической бойни, то их деятельность могла бы продолжаться еще очень долго. Но тут речь шла о монархистах и восстании, поэтому все можно было подать как серьезный заговор.
Было быстро состряпано дело о подготовке к вооруженному контрреволюционному перевороту, и по югу и центру Украины прокатилась волна облав. В начале осени 1928 года в ЧК Умани поступил анонимный донос о том, что в доме горожанина Ивана Закревского, состоявшего в секте малеванцев, состоится очередная встреча с «царем Михаилом».
В доме Закревского была организована засада, в которую попали Жмурчук и его на то время уже немалая свита. Во время задержания завязалась перестрелка, которая продолжилась всю ночь и сопровождалась жертвами с обоих сторон. Но на следующий день у заговорщиков закончились боеприпасы и они были вынуждены сдаться.
В ходе обысков в домах сторонников самозванца Жмурчука чекисты обнаружили большое количество денег и ценностей, а также оружие и портреты «царя». Нашлась среди «царских сокровищ» и амбарная книга, в которой обнаглевший жулик вел свою бухгалтерию. На ее страницах были указаны фамилии всех жертвователей на нужды монархии, поэтому арестовать их не составило труда.
Расследование дела Лжеромановых продолжалось полгода. В апреле 1929 года Никиту Жмурчука, а также его подельников Александра Кнопко и братьев Закревских расстреляли в Харьковской тюрьме. Остальные участники громкого дела о заговоре получили солидные сроки заключения и сгинули в тюрьмах и лагерях.