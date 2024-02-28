«Ненастоящий царь» Никита Жмурчук: история одного из 230 Лжеромановых

История знает массу примеров, когда разные проходимцы выдавали себя за царей и даже пророков. В России самыми известными случаями стали похождения двух Лжедмитриев. А вот история самозванца Никиты Жмурчука мало известна широким массам.

«Липовый» Романов, орудовавший в начале XX века, не ставил перед собой цель сесть на престол – им двигала лишь жажда наживы и то, что сегодня принято называть хайпом.

Убийство царской семьи в Ипатьевском доме казалось всем настолько чудовищным и противоестественным злодеянием, что многие отказывались в него верить. Этим и объясняется появление множества самозванцев, которые выдавали себя за великих княгинь, цесаревича и даже за самого государя императора.

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В это трудно поверить, но историки насчитали 230 фальшивых Романовых, среди которых были 28 «великих княжон Ольг», 34 «Анастасии», 33 «Татьяны», 53 «Марии» и 81 «Алексей». Первый «цесаревич» объявился в ставке Колчака всего спустя 2 месяца после расстрела царской семьи, правда, был быстро разоблачен. Мошенник, кстати, легко отделался, получив по шее и посидев пару недель в чулане.

Из множества «детей лейтенанта Шмидта», болтавшихся по территории бывшей когда-то великой империи, одним из наиболее успешных самозванцев был Никита Жмурчук. 36-летний мужчина состоял в баптистской церкви малеванцев, которая имела немало последователей на юге Украины.

Семья баптистов-малеванцев, начало XX века

По сути, Жмурчука можно было считать бродягой, так как дома и семьи он не имел, а болтался по местечкам и хуторам, продвигая не слишком понятные обывателям толкования Ветхого Завета и побираясь Христа ради.

Но Никита ожидал от жизни большего, поэтому в его довольно светлой голове созрел грандиозный план. В один из летних дней 1922 года в харьковское фотоателье вошел небогато одетый молодой мужчина и попросил о странной услуге.

Клиент хотел, чтобы его сфотографировали в дореволюционной генеральской форме «чтоб крестов было побольше». Разумеется, в советском фотоателье не оказалось такого мундира, но фотограф все же смог помочь визитеру, которым оказался Никита Жмурчук.

Тот самый снимок, подвергшийся монтажу

Мастер взял парадный снимок британского короля Георга VI и, путем виртуозного монтажа вставил в него фото лица Никиты, обойдясь без этих ваших фотошопов и слоев. Результат очень понравился заказчику и Жмурчук тут же заказал свои портреты в составе царской семьи, где он выступал в образе самого государя.

С этими несколькими снимками Жмурчук начал колесить по Украине, стараясь держаться поближе к простому народу и подальше от университетских центров. Самозванец выдавал себя за покойного царя, чудом спасшегося от большевиков и желавшего срочного реванша и реставрации империи.

Пламенные речи перед крестьянами всегда завершались стандартно – сбором денег на организацию восстания и раздачей самым ярым монархистам от сохи обещаний благ и привилегий после возвращения на престол.

Зиновия Сухарева — «великая княгиня Ольга»

Далеко не все украинские пейзане оказались наивными и Никиту несколько раз трепали за «фирменную» царскую бороду. Чтобы стать еще более убедительным, мошенник заказал себе за 200 рублей бутафорскую бронзовую корону и мантию, а также обзавелся спутницей, Зиновией Сухаревой, которую величал «великой княгиней Ольгой».

Вскоре, чтобы меньше рисковать, Жмурчук себя немного понизил и стал представляться Михаилом Николаевичем – рожденным вне брака сыном последнего российского царя. Обещания лились рекой – крестьянам мошенник грозился вернуть землю и скот, а также осыпать их деньгами и льготами. Нужно было всего лишь немного поддержать финансово единственного наследника престола.

Жмурчук и его напарница охватили своей деятельностью солидные территории, где только что отгремела гражданская война, а советская власть была не слишком сильна и уважаема. Только этим можно было объяснить то, что мошенники орудовали несколько лет абсолютно безнаказанно.

Собрание малеванцев в молитвенном доме

Сценарий был предельно прост — «государь Михаил» и «великая княгиня Ольга» приезжали в село и останавливались у местных сектантов-малеванцев, своих единоверцев. В одной из просторных хат готовили место для чествования царя, куда приводили ночью сочувствующих монархистам крестьян.

Гостей встречал восседавший в короне и мантии посреди комнаты Жмурчук. «Сын царя» был добр, эрудирован и остроумен, что привлекало людей, не привыкших к подобному общению. Поэтому в байки Никиты охотно верили и приносили деньги, ценности и, на худой конец, еду.

Отыграв 1-2 ночных «концерта» в селе, Жмурчук и его напарница оставляли малеванцам их долю и растворялись в бескрайних степях до следующего раза, уволакивая с собой солидную добычу.

В 1925 году Жмурчук нашел настоящий Клондайк щедрых дураков, который располагался в Умани и его окрестностях. В этих местах контингент был очень разношерстным как по национальному, так и по религиозному признаку, что было на руку мошенникам. К тому же в селах вокруг Умани жило множество малеванцев, на которых опирался «государь Михаил».

Сектанты познакомили Никиту Жмурчука с местными кулаками, которые были несказанно рады появлению хоть какого-то Романова, способного вернуть им богатство и уважение. Этот контингент и стал опорой самозванца, который обосновался в округе и почти не покидал благодатные на денежный урожай места.

Чтобы быть более убедительным, Никита придумал стройную политическую теорию, согласно которой страны Антанты готовят нападение на СССР с целью прогнать большевиков и восстановить монархию. Разумеется, единственным претендентом на престол был не кто иной, как незаконнорожденный, но все же Романов. Тому, кто «поддержит царское дело», сулили богатство, власть и славу, причем в самом обозримом будущем.

Иван Закревский — помощник Жмурчука и владелец конспиративной квартиры

Апогеем творчества Жмурчука была организация званых ужинов, на которых заговорщики, сидя возле «царя», увенчанного бронзовой короной и увешанного купленными у старьевщиков крестами, обсуждали свержение большевистской власти. Если кто-то имел наглость сомневаться в легитимности монарха или в его светлых побуждениях, то его запугивали, а иногда и избивали.

Но бурная деятельность «царя Михаила» в селах Уманского, Екатеринославского и Криворожского округов рано или поздно должна была привлечь внимание ЧК и это произошло. Чекисты не вдавались в детали выступлений Никиты Жмурчука и просто оформили его очевидную мошенническую деятельность как создание масштабной контрреволюционной организации.

Если бы Никита и его подельники собирали деньги, как Остап Бендер, на празднование Дня жаворонка или на помощь сиротам империалистической бойни, то их деятельность могла бы продолжаться еще очень долго. Но тут речь шла о монархистах и восстании, поэтому все можно было подать как серьезный заговор.

Уманские чекисты, середина 1920-х

Было быстро состряпано дело о подготовке к вооруженному контрреволюционному перевороту, и по югу и центру Украины прокатилась волна облав. В начале осени 1928 года в ЧК Умани поступил анонимный донос о том, что в доме горожанина Ивана Закревского, состоявшего в секте малеванцев, состоится очередная встреча с «царем Михаилом».

В доме Закревского была организована засада, в которую попали Жмурчук и его на то время уже немалая свита. Во время задержания завязалась перестрелка, которая продолжилась всю ночь и сопровождалась жертвами с обоих сторон. Но на следующий день у заговорщиков закончились боеприпасы и они были вынуждены сдаться.

В ходе обысков в домах сторонников самозванца Жмурчука чекисты обнаружили большое количество денег и ценностей, а также оружие и портреты «царя». Нашлась среди «царских сокровищ» и амбарная книга, в которой обнаглевший жулик вел свою бухгалтерию. На ее страницах были указаны фамилии всех жертвователей на нужды монархии, поэтому арестовать их не составило труда.

Харьковская тюрьма