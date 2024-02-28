Зачем нужен високосный год и кто придумал 29 февраля

Уже почти 29 февраля, дата, которая бывает только раз в четыре года. Но зачем нам вообще нужен этот день и откуда взялись високосные годы? Зачем они нам нужны? "Рамблер" расскажет об этом в материале.

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Високосный год — это год с 366 календарными днями вместо обычных 365. Они происходят каждый четвертый год по григорианскому календарю. Дополнительный день — 29 февраля, которого нет в невисокосные годы. Каждый год, который делится на четыре, например 2020 и 2024, является високосным, за исключением некоторых столетних лет или годов, которые заканчиваются на 00, например 1900.

Название «високосный» происходит от того факта, что начиная с марта каждая дата високосного года сдвигается на дополнительный день вперед по сравнению с предыдущим годом. Например, 1 марта 2023 года было средой, но в 2024 году оно выпадет на пятницу. (Обычно одна и та же дата сдвигается вперед только на один день между последовательными годами.)

Помимо високосных лет и високосных дней, в григорианском календаре также есть несколько високосных секунд, которые время от времени добавлялись к определенным годам — последний раз в 2012, 2015 и 2016 годах. Однако Международное бюро мер и весов (IBWM) , организация, ответственная за глобальное хронометрирование, с 2035 года отменит дополнительные секунды

Зачем нам нужны високосные годы?

На первый взгляд, все эти «прыжки» во времени могут показаться глупой идеей. Но високосные годы очень важны, и без них наши годы в конечном итоге выглядели бы совсем иначе.

Високосные годы существуют потому, что один год в григорианском календаре немного короче солнечного или тропического года — количества времени, которое требуется Земле, чтобы совершить полный оборот вокруг Солнца один раз. Календарный год длится ровно 365 дней, а солнечный год длится примерно 365,24 дня, или 365 дней, 5 часов, 48 минут и 56 секунд.

Если бы мы не учли эту разницу, то за каждый прошедший год разрыв между началом календарного года и солнечным годом увеличился бы на 5 часов 48 минут и 56 секунд. Со временем это изменило бы время смены времен года. Так, по данным Национального музея авиации и космонавтики, если мы перестанем использовать високосные годы, то примерно через 700 лет лето в Северном полушарии начнется в декабре, а не в июне .

Добавление високосных дней каждые четыре года в значительной степени устраняет эту проблему, поскольку длина дополнительного дня примерно равна длине разницы, накапливающейся за это время.

Однако система не идеальна: мы получаем около 44 дополнительных минут каждые четыре года или один день каждые 129 лет. Чтобы решить эту проблему, мы пропускаем високосные годы каждый столетний год, за исключением тех, которые делятся на 400, например 1600 и 2000. Но даже в этом случае все еще существует небольшая разница между календарными годами и солнечными годами, поэтому IBWM экспериментировали с дополнительными секундами.

Но в целом високосные годы синхронизируют григорианский календарь синхронизируется с движением нашей планеты вокруг Солнца.

История високосных годов

Идея високосных лет возникла в 45 г. до н.э., когда древнеримский император Юлий Цезарь ввел юлианский календарь, который состоял из 365 дней, разделенных на 12 месяцев, которые мы до сих пор используем в григорианском календаре. (Июль и август первоначально назывались Квинтилис и Секстилис соответственно, но позже были переименованы в честь Юлия Цезаря и его преемника Августа.)

По данным Университета Хьюстона, юлианский календарь включал високосные годы каждые четыре года без исключения и был синхронизирован с сезонами Земли благодаря «последнему году путаницы» в 46 г. до н.э., который включал 15 месяцев общей продолжительностью 445 дней .

На протяжении веков казалось, что юлианский календарь работает идеально. Но к середине 16 века астрономы заметили, что времена года начинались примерно на 10 дней раньше, чем ожидалось, а важные праздники, такие как Пасха, больше не совпадали с конкретными событиями, такими как весеннее или весеннее равноденствие.

Чтобы исправить это, Папа Григорий XIII ввел в 1582 году григорианский календарь, который аналогичен юлианскому календарю, за исключением наличия високосных лет.

На протяжении веков григорианский календарь использовался только католическими странами, такими как Италия и Испания, но в конечном итоге он был принят протестантскими странами, такими как Великобритания, в 1752 году, когда их летоисчисление начало сильно отклоняться от католических стран.

Из-за несоответствия календарей странам, которые позже перешли на григорианский календарь, пришлось пропускать дни для синхронизации с остальным миром. Например, по данным Королевского музея Гринвича, когда в 1752 году Британия поменяла календари, за 2 сентября последовало 14 сентября .

В какой-то момент в отдаленном будущем григорианский календарь, возможно, придется пересмотреть, поскольку он перестанет синхронизоватьсч с солнечными годами. Но чтобы это произошло, потребуются тысячи лет.

Почему именно 29 февраля — високосный день?

В восьмом веке до нашей эры в римском календаре было всего 10 месяцев, начиная с марта и заканчивая декабрем. Холодный зимний сезон был проигнорирован, и не было месяцев, которые могли бы его обозначить.

Но в этом календаре было всего 304 дня, поэтому к концу религиозного года в итоге добавились январь и февраль. Как и в прошлом месяце, в феврале было меньше всего дней. Но вскоре римляне начали ассоциировать эти месяцы с началом гражданского года, и примерно к 450 году до нашей эры январь стал считаться первым месяцем нового года.