Расшифровка ДНК, первая война НАТО и заявление Горбачева: 28 февраля в истории

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"Рамблер" расскажет, чем запомнилось 28 февраля в истории.

Расшифрована химическая структура ДНК человека

28 февраля 1953 года ученые Кембриджского университета Джеймс Д. Уотсон и Фрэнсис Х.К. Крик объявляют, что они определили структуру двойной спирали ДНК — молекулы, содержащей человеческие гены. Молекулярным биологам существенно помогла работа другого исследователя ДНК , Розалинд Франклин, хотя она не упоминается в объявлении и не получила за нее последующую Нобелевскую премию.

Хотя ДНК (сокращение от дезоксирибонуклеиновой кислоты) была открыта в 1869 году, ее решающая роль в определении генетической наследственности не была продемонстрирована до 1943 года. В начале 1950-х годов Уотсон и Крик были лишь двумя из многих ученых, работавших над расшифровкой структуры ДНК. Калифорнийский химик Лайнус Полинг предложил неправильную модель в начале 1953 года, что побудило Уотсона и Крика попытаться победить Полинга в его собственной игре.

Утром 28 февраля они определили, что структура ДНК представляет собой двухспиральный полимер, или спираль из двух нитей ДНК, каждая из которых содержит длинную цепь мономерных нуклеотидов, намотанную друг на друга. Согласно их выводам, ДНК реплицировалась, разделяясь на отдельные нити, каждая из которых становилась матрицей для новой двойной спирали. В своем бестселлере «Двойная спираль» (1968) Уотсон позже утверждал, что Крик объявил об открытии, зайдя в близлежащий паб «Игл» и выпалив, что «мы нашли секрет жизни». Истина была не так уж и далека: Уотсон и Крик разгадали фундаментальную загадку науки – как генетические инструкции могли храниться внутри организмов и передаваться из поколения в поколение.

О решении Уотсона и Крика было официально объявлено 25 апреля 1953 года, после его публикации в месячном номере журнала Nature . Статья произвела революцию в изучении биологии и медицины. Среди разработок, которые последовали непосредственно за ним, были пренатальный скрининг генов болезней; генно-инженерные продукты; возможность идентифицировать человеческие останки; рациональная разработка методов лечения таких заболеваний, как СПИД; и точная проверка вещественных доказательств с целью осуждения или оправдания преступников.

Первые военные действия НАТО

В ходе первой военной операции за 45-летнюю историю Организации Североатлантического договора (НАТО) 28 февраля 1994 года американские истребители сбили четыре сербских военных самолета, участвовавших в бомбардировке в нарушение бесполетной зоны Боснии.

США, 10 европейских стран и Канада основали НАТО в 1949 году в качестве защиты от советской агрессии. После окончания «олодной войны» члены НАТО одобрили использование своих вооруженных сил для миротворческих миссий в странах, не входящих в альянс, а в 1994 году согласились обеспечить соблюдение резолюций ООН, принятых с целью положить конец кровавому конфликту в бывшей Югославии. В 1994 и 1995 годах самолеты НАТО контролировали бесполетную зону над Боснией и Герцеговиной и неоднократно наносили удары по военным позициям и аэродромам боснийских сербов.

20 декабря 1995 года НАТО начало массовое развертывание 60 000 военнослужащих для обеспечения выполнения Дейтонских мирных соглашений, подписанных в Париже лидерами бывшей Югославии 14 декабря. Войска НАТО пришли на смену миротворческим силам ООН, которые не смогли положить конец боевым действиям с момента их развертывания в начале 1992 года, хотя войска ООН сыграли решающую роль в распределении гуманитарной помощи бедному населению Боснии.

Горбачев призывает к заключению договора о ядерном оружии

В неожиданном заявлении 28 февраля 1987 года советский лидер Михаил Горбачев указал, что его страна готова «без промедления» подписать договор, призванный уничтожить американские и советские ядерные ракеты средней дальности в Европе. Предложение Горбачева привело к прорыву в переговорах и, в конечном итоге, к подписанию Договора о ядерных силах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в декабре 1987 года.