Ассиметричный удар: как Британия без сильной армии добывала победы в войнах

Чем больше поражений понесла армия и чем больше людей убито в войне, тем громче бьют в литавры служивые историки и пропагандисты. А где меньше всего кричат о своих победах? Так это в Англии, которая за 350 лет не проиграла ни одной большой европейской войны и потеряла солдат на поле брани на порядок меньше, чем Германия, Россия и Франция.

Начнём с первой большой европейской войны — войны за испанское наследство 1701 1714 годов. Англия победила.

Результат: захват ключа к Средиземному морю — Гибралтара, который и по сей день остаётся главной британской военной базой на Средиземном море. Англичане захватили большую часть французских колоний в Северной Америке. Англичане добились права монопольной торговли чернокожими рабами в испанских колониях в Америке.

Семилетняя война 1756 1763 годов также окончилась победой Англии. Ее людские потери в разы меньше потерь других участников войны. Результат: Англия захватила у французов Канаду, Восточную Луизиану и все французские колонии в Индии. Испания уступила Англии Флориду.

Наполеоновские войны 1793 1815 годов. Полная победа Англии. Потери опять в разы меньше, чем у противников и союзников.

Результат: Англия захватила несколько новых колоний. Теперь над Британской империей никогда не заходит солнце. В Средиземном море англичане захватили ещё два важных стратегических пункта — Мальту и Ионические острова.

Обратим внимание, во всех этих войнах британские сухопутные войска были в разы слабее, чем у противника. Британские генералы в подмётки не годились Фридриху Великому и Наполеону. И во всех войнах побеждали не британские генералы, а политики — мастера ассиметричных ударов.

Англия всегда предпочитала воевать чужими руками. Британские политики мудро натравливали одни европейские государства на другие. Британские правители не гнушались убийством вражеских монархов и политиков. Вспомним почти синхронное покушение на императора Павла I и на Наполеона. Первый консул пришёл в бешенство: «Англичане промахнулись по мне в Париже, но не промахнулись по мне в Петербурге!».

В 1918 году англичане устроили покушение на Ленина, а в 2022 году взорвали газопровод на Балтике.

Остается снять шляпу перед британскими политиками, организовавшими Первую Мировую войну. Германская промышленность и германский военный и торговый флот представляли смертельную угрозу для Англии.

И вот Лондон в 1895 году принял решение напасть на Германию. А кто будет спорить, у меня есть в буквальном и переносном смысле железные аргументы — реорганизация на 180 градусов британских военных судостроительных программ и Гранд флита.

Однако германская армия покончила бы с британской не позднее, чем через неделю. Поэтому Лондону срочно потребовалось «пушечное мясо», причём в огромном количестве. Британские политики провели две блестящие спецоперации, суть которых — сильный удар кнутом, а затем выдача пряника.

Осенью 1898 года британские войска и их египетские наёмники окружили французский гарнизон в Фашоде на реке Белый Нил. Французы были вынуждены капитулировать и покинуть Фашод.

Ну, а в марте 1899 года Англия выдала Парижу пряник в виде пустынных территорий в Центральной Африке. Так Лондон получил французское «пушечное мясо», но его явно не хватало для войны с Германией.

И вот в 1902 году Англия заключает союзный договор с Японией, направленный против России. Большинство японских кораблей построены на британских верфях. Уже после начала русско-японской войны английская эскадра конвоирует в Японию построенные в Италии тяжёлые крейсера «Ниссин» и «Касуга». Экипажи на обоих кораблях британские. Это одно являлось casus belli.

Николай II мог заключить союз с Германией против Англии, заставить примкнуть к нему Францию и наголову разгромить японцев и англичан. Увы, это ему не позволили сделать агенты влияния Англии и Франции.

В 1904—1905 годах Япония, опираясь на помощь англичан, наголову разбила Россию на суше и на море. Ну, а в 1907 году Лондон кинул пряник Николаю II — признал захват русскими войсками Северной Персии и ещё ряд мелочей.

В результате Франция и Россия обеспечили Лондону достаточно «пушечного мяса» для войны с Германией. Спору нет, и Россия, и Франция надеялись в войне с Германией получить свой кусок добычи. Франция хотела захватить Эльзас и Лотарингию, против чего у Лондона не было возражений. А Николай II зарился на Константинополь, который англичане никогда не собирались отдавать России.

Англия победила в Первой Мировой. Результат: повержены четыре великие монархии, стоявшие на пути Британии к полному мировому господству — германская, австро-венгерская, российская и турецкая. Германский военный флот был потоплен, а торговый полностью стал добычей Англии и Франции.

В России произошла революция, и она вышла из войны. Но британским политикам этого было мало. Нужно было уничтожить российский военный флот и захватить торговый. А чтобы Германия никогда не сумела вступить в союз с Россией, создать огромный «санитарный барьер» между двумя великими государствами.

И вот Лондон начинает интервенцию в Россию, которая стала одним из самых блестящих ассиметричных ударов Англии. Потери англичан в интервенции в Россию были смешными: 197 человек — на Балтике, 526 — на Севере, 33 человека — в Сибири и около 250 — на Кавказе, на Каспии и в Средней Азии. Итого — около тысячи человек. Подобного успеха не было в мировой истории.

Все материальные потери Британии в ходе интервенции были окуплены одной бакинской нефтью и даже дали прибыль. А сколько было вывезено полезных ископаемых и мехов с Севера и из Сибири!

Русский военный флот на 80% был уничтожен, а торговый — на 80% захвачен интервентами. Тяжёлая промышленность России на 70% разрушена.

Главным же результатом интервенции было создание Англией и Францией «санитарного барьера» между СССР и Германией в виде прибалтийских лимитрофов, Польши, Чехословакии и Румынии.

В Лондоне не предусмотрели только одного, что большевистское руководство из борцов за мировую революцию превратится в государственников. А во главе СССР встанет Сталин. Будет проведена индустриализация, и промышленное производство к 1940 году увеличится в 8,5 раз по сравнению с 1913 годом.

А наносила ли когда-либо Россия ассиметричные удары? Да, и весьма успешно. Так, Екатерина Великая нанесла ассиметричный удар по Турецкой империи, послав в Средиземное море эскадру графа Алексея Орлова. Турецкий флот был сожжён в Чесменской бухте, а эскадра Орлова взяла под контроль всю восточную часть Средиземного моря.

Греческие корсары три года блокировали турецкие порты и платили десятину графу Орлову. Без ассиметричного удара в Средиземном море Екатерина II не смогла бы выиграть русско-турецкую войну 1768 1774 годов.

В следующую турецкую войну, 1787 1791 годов, Екатерина Великая вновь нанесла ассиметричный удар на Средиземном море. На этот раз она не посылала флот, а только деньги и право пользования Андреевским флагом греческим и мальтийским корсарам. Султан был вынужден держать на Средиземном море свыше трети своего флота — самые быстроходные и хорошо вооружённые корабли.

Успешным оказался и ассиметричный удар по США в ходе Вьетнамской войны. Поставка во Вьетнам советского вооружения и 6360 военных советников привела к позорному поражению полумиллионной американской армии.

Надо ли доказывать, что Китай может получить уникальный шанс решить свою проблему с Тайванем? Такого удачного момента у КНР не было и больше не будет.

Соответственно, Иран тоже получает уникальный шанс выбросить американцев из Ирака и Сирии.