Как на самом деле появилась «сыворотка правды»

В остросюжетных фильмах часто фигурирует «сыворотка правды». Одна инъекция этого препарата заставляет самых стойких агентов раскрывать самые важные секреты. Под действием укола человек отвечает на любые вопросы, не имея возможности скрыть ни одной детали. Существует ли это вещество на самом деле и так ли оно действует, как показывают в кино?

Нас не обманывают — «сыворотка правды» на самом деле существует и применяется во многих странах. По-научному препарат называется тиопентал натрия и относится он к анестетикам. При попадании в организм это соединение вызывает снижение метаболической активности мозга. Мыслительные процессы замедляются, и человек впадает в заторможенное состояния. Но может ли один укол заставить выдать все секреты?

Революционный анестетик

«Сыворотка правды» действует немного не так, как это показывают нам в фильмах. Чтобы понять, что она из себя представляет, нужно немного углубиться в историю. Тиопентал натрия впервые получили в начале 20 века химики из США Эрнест Волвилер и Донали Таберн. Как это часто бывает, ученые искали решение совсем другой проблемы. Они хотели получить эффективное обезболивающее для офтальмологических операций.

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В то время хирургам приходилось использовать эфирный масочный наркоз. Не всем пациентам подходил такой вариант — иногда пустяковая операция заканчивалась смертью больного именно из-за наркоза. После инъекции тиопентала натрия человек засыпал всего на 15 минут. После того как препарат заканчивал действовать, пациент просыпался и не ощущал тошноты, слабости и прочих «прелестей», связанных с применением эфира или хлороформа.

Открытие доктора Хорсли

Тиопентал натрия быстро стал популярен среди медиков и разошелся по всему миру. Но вскоре у препарата обнаружили интересный побочный эффект. Британский врач Дж. Стивен Хорсли заметил, что после инъекции анестетика пациенты начинали вести себя необычно. Они становились более раскрепощенными и излишне разговорчивыми. Многие из них делились историями из жизни и воспоминаниями, которые люди предпочитают держать в секрете.

После этого открытия тиопентал натрия начали активно использовать в психиатрии. С его помощью замкнутых в себе больных делали более открытыми и общительными. Благодаря инъекциям препарата, врачи могли больше узнать о переживаниях и ощущениях пациентов. Появился даже особый термин «гипноз тиопентала натрия».

Как тиопентал натрия стал «сывороткой правды»

Когда препарат уже полным ходом использовался в хирургии и психиатрии о нем узнали разведчики. В ЦРУ быстро нашли ему применение Если ты читаешь эту надпись, значит кто-то взял эту статью с BigPicture.ru и начали использовать при допросах. С его помощью удавалось разговорить террористов и вражеских агентов, не прибегая к физическому насилию и психологическому давлению.

Кадр из фильма «Матрица»

В 1951 году ЦРУ запустило проект под кодовым названием «Блюберд». Учеными исследовались способы контроля человеческого разума и некоторые другие секретные направления. В частности, с 1951 по 1953 год проводились эксперименты по созданию новых личностей, введению человека в искусственную амнезию, созданию ложных воспоминаний, работе с кодированием мозга на определенные действия.

Позднее «Блюберд» разделился на несколько направлений. Одним из них стал проект Artichoke. В его лабораториях разрабатывали препараты для проведения допросов и просто для подавления воли человека. Было создано немало секретных соединений, которые действовали на мозг не хуже тиопентала натрия.

Сегодня тиопентал натрия используется в самых разных сферах. Он применяется не только для того, чтобы лечить и допрашивать. Это вещество — один из трех компонентов, используемых в США для казни методом смертельной инъекции.

Как действует «сыворотка правды»

По своей природе тиопентал натрия — барбитурат, то есть препарат, угнетающий нервную систему. Он входит в большую группу веществ, используемых при эпилепсии, депрессиях, беспокойных состояниях, бессоннице, болевых синдромах. Барбитураты расслабляют мозг, подавляя электрическую активность нейронов.

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Именно на этом свойстве препарата и основано действие «сыворотки правды». В обычном состоянии человек, прежде чем соврать, анализирует информацию. Рассматриваются фальшивые сценарии, которые могут быть уместными в конкретной ситуации. Проще говоря, врать гораздо сложнее, чем говорить правду и нагрузка на мозг при этом выше.

Под действием тиопентала натрия активность мозга сильно снижена. Что-то выдумывать не получается, а следить за реалистичностью вранья становится невозможно. Этот эффект похож на алкогольное опьянение, но он ярче выражен. Человек чувствует себя спокойно, может задавать откровенные вопросы и также склонен на них отвечать.