Кашпировский остался без квартиры в Москве после возвращения из США

Психотерапевт Анатолий Кашпировский признался, что остался без квартиры в Москве после того, как вернулся из США. Об этом врач рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, он растерял все свое имущество, потому что делал внушительные подарки незнакомым людям и переписал имущество на своих детей.

«В Америке у меня полностью пропало все, что было, потому что я дарил, дарил. Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой», — сказал Кашпировский.

Психотерапевт уточнил, что на данный момент живет в квартире, которую ему выделила Государственная дума, вместе с женой. Однако это жилье не находится в его собственности.