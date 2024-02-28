Рывок в тоталитаризм: как власть в Германии отдали фанатику

Первые несколько месяцев своего правления Гитлер был всего лишь главой коалиционного правительства. Этого ему оказалось мало, ведь для завоевания Германией мирового господства требовалась абсолютная власть. Поэтому он воспользовался поджогом Рейхстага и заставил президента подписать указ, развязавший нацистам руки. Благодаря ему любого противника Гитлера можно было бросить в тюрьму или расстрелять на месте при задержании, а нацистская партия начала срастаться с государством. Как 28 февраля 1933 года Германия совершила рывок в тоталитаризм — в материале «Газеты.Ru».

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Ответим на коммунистический террор своим — до его начала

Указ рейхспрезидента о защите народа и государства от 28 февраля 1933 года был издан еще до полноценного прихода нацистов и Адольфа Гитлера к власти. Документ приостанавливал действие полдюжины статей Веймарской конституции и разрешал любые ограничения на личную свободу, свободу выражения мнения, свободу печати, свободу собраний, тайну почтовых, телеграфных и телефонных сообщений. Снимались ограничения на выдачу ордеров на обыск и приказов о конфискации собственности. Формально это делалось согласно 48-й статье конституции, допускающей чрезвычайные меры при критической угрозе стабильности государства, однако указ не сопровождался письменными ограничениями и потому фактически разрешал все что угодно ради произвольно трактуемой цели.

Президент Пауль фон Гинденбург был вынужден подписать указ после пожара в Рейхстаге, случившегося за день до этого. Почему он загорелся на самом деле, никто не знает до сих пор, но нацисты быстро сочинили историю, которая помогла им на полпути к захвату власти.

Пожар в Рейхстаге, 27 февраля 1933 года

На федеральных выборах в ноябре 1932 года нацисты получили 33,1% голосов — это больше, чем у социал-демократов (20,4%) и коммунистов (16,9%), но недостаточно для создания парламентского большинства и формирования правительства. Поэтому правительство получилось коалиционным, и 30 января фон Гинденбург назначил его главу — Гитлера, как лидера самой крупной партии. Первым действием будущего фюрера стал призыв к роспуску рейхстага и повторным выборам 5 марта: нацистов не интересовала демократическая власть в составе коалиции, их идеология подразумевала тотальную диктатуру без всяких ограничений.

Канцлер Гитлер пообещал спасти народ от коммунизма, и по всей стране штурмовые отряды начали громить офисы профсоюзов и компартии, а также избивать и убивать левых политиков. Во второй половине февраля террор в более мягкой форме перекинулся и на социал-демократов — старых врагов коммунистов, которые подавили в 1919 году восстание спартакистов и убили без суда Карла Либкнехта и Розу Люксембург.

Поэтому, когда вспыхнул Рейхстаг, Гитлер ощутил свою победу. Стоя на фоне пожара и стараясь его перекричать, он сказал:

«Эти недолюди не понимают, что народ на нашей стороне. Они забились в свои мышиные норы и не собираются из них выходить, поэтому, конечно, они не слышат аплодисменты толпы».

Колонна штурмовиков SА марширует по улицам Берлина, 1932 год

В официальном заявлении правительства по поводу пожара было сказано, что он должен был стать сигналом к началу коммунистического мятежа и гражданской войны.

«Масштабный грабеж в Берлине был запланирован на четыре часа утра во вторник. Установлено, что начиная с сегодняшнего дня по всей территории Германии должны были начаться террористические акты против известных людей, против частной собственности, против жизни и безопасности мирного населения», — говорилось в коммюнике.

Последний рывок к абсолютной власти

На практике нацистским чиновникам даже не потребовалось ждать указа от 28 февраля, чтобы начать государственный террор. Уже утром после пожара десятки коммунистов бросили в тюрьму, и лишь затем глава МВД Пруссии Герман Геринг обсуждал с коллегами, какое юридическое основание можно подвести под аресты. Вскоре после этого министр разрешил стрелять на поражение при любых задержаниях политических преступников, а также отменил все остальные нормы и процедуры для полицейских.

За две недели после пожара арестовали около 10 тыс. человек, по большей части коммунистов. Арестовали главу Коммунистической партии Германии Эрнста Тельмана, будущие лидеры ГДР Вильгельм Пик и Вальтер Ульбрихт отправились в изгнание. Интересно, что Гитлер не стал полностью запрещать КПГ, несмотря на арест тысячи ее членов: он опасался, что в этом случае коммунисты поднимут настоящее восстание. Кроме того, на мартовских выборах они должны были отнять голоса у социал-демократов. Судьи и прокуроры враждебно относились к КПГ, даже если сами не были нацистами, и потому конвейер по отправке коммунистов в тюрьму работал без остановки.

Параллельно с этим началось срастание нацистской партии с государством — штурмовики в коричневых рубашках патрулировали улицы вместе с полицией, крупный бизнес добровольно-принудительно делал пожертвования для НСДАП ради стабильности государства, а за порядком на мартовских выборах следили отряды SA и SS.

Совместный патруль: полицейский и коричневорубашечник, 5 марта 1933 года

Несмотря на это, мартовское голосование дало нацистам лишь 43,9% — гораздо меньше, чем хотел Гитлер. Коммунисты, находясь в полуподпольном положении, смогли набрать 12,3%, но это им не помогло, поскольку всех их депутатов арестовали и не дали прийти ни на одно заседание.

Гитлеру осталось преодолеть последний рубеж — получить чрезвычайные полномочия, чтобы править без оглядки на парламент и любые законы. 43,9% для этого было мало, но Гитлер смог убедить главу Центристской партии (ныне — христианские демократы) поддержать его.

По одной из версий, Людвиг Каас согласился в обмен на гарантии безопасности его партии и сохранение прав католиков, по другой — его убедили стоявшие вокруг на переговорах штурмовики.

В итоге глава нацистов получил чрезвычайные полномочия 23 марта 1933-го 444 голосами против 94 (значительная часть противников не добралась до заседания). С этого момента в Германии официально установилась диктатура в том виде, в котором она вошла в учебники истории. Государство отныне было подчинено двум главным задачам — завоеванию мирового господства и приведению немецкого народа в соответствие с расовыми идеалами нацистов.

Почему немцы согласились передать власть фанатику?

Немецкие историки видят у прихода Гитлера к власти две группы причин.

Немецкий народ тяжело переживал поражение в Первой мировой войне и экономические тяготы Великой депрессии.

Кроме того, в военно-патриотической среде сразу после окончания мировой войны возникла «теория об ударе ножом в спину» — якобы немецкий народ не проиграл Антанте на поле боя, а вместо этого предатели-социалисты устроили революцию и заставили страну капитулировать. Анализировать эту теорию должны психиатры, поскольку одним из ее главных сторонников был Эрих Людендорф.

Австрийская карикатура 1919 года

Он был начальником немецкого генштаба и в октябре 1918 года лично требовал от правительства заключить мир на любых условиях, пока союзники не прорвали фронт и не навязали его безо всяких условий. Аргументы в пользу этого были такие же, как у всех военных историков, изучавших вопрос: немецкие дивизии понесли огромные потери, истощены и массово отказываются повиноваться командирам, а Антанта только что бросила на свою чашу весов сотни тысяч рвущихся в бой американских солдат. О том, что Германия потерпела крах в войне, знали почти все ее жители, но, как и Людендорф, предпочли забыть это и перенести ответственность на абстрактных предателей.

Одной этой теории было бы недостаточно для уверенной победы нацизма, но с 1929 года мир охватила Великая экономическая депрессия. Люди массово нищали и теряли работу, а нацисты предлагали простые рецепты и ответы: виноваты враги и евреи, для решения всех проблем достаточно дать нам власть, и мы возьмем реванш за Первую мировую.

Наконец, сыграла роль вторая группа причин — не бывает демократии без демократов. И коммунисты, и нацисты видели своей целью диктатуру, для достижения которой можно применять любые средства и идти на любые жертвы. Умеренные политические партии были деморализованы и сами не верили, что демократия и Веймарская республика чего-то стоят, раз не могут дать людям ответов и преодолеть экономический кризис. Оставалось лишь выбрать между двумя партиями радикалов, и почему немецкая элита предпочла не коммунистов, объяснить легко. Их идеи подразумевают красный террор, передел собственности, насильственную перестройку общества — все то, что видели в Советской России. В этом свете нацисты казались меньшим из зол, особенно крупным предпринимателям и аристократам, для которых Гитлер выглядел мещанским клоуном и болтуном, не способным ни на что серьезное.