Почему 20 тысяч советских военных изгнали из Египта в 1972 году

18 июля 1972 года советских военных советников выдворили из Египта. По официальной версии, на этом настоял президент Анвар Садат, которого возмутило аморальное поведение военных инструкторов. Якобы они занимались развращением египетских офицеров и активно противодействовали решению спорных вопросов между Египтом и Израилем военным путём. Но данный инцидент мог произойти и совершенно по другой причине.

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Обоюдное решение

Сразу после неожиданного выступления Анвара Садата Египет покинули по разным данным от 15 до 20 тысяч советских военнослужащих. Удивительно, но почти всех устроило туманное заявление главы африканского государства.

Но были и те, которых невнятное объяснение Садата не впечатлило. Свет на события многолетней давности попытались пролить Изабелла Гинор и Гидон Ремез, написавшие в 2007 году книгу «Искажённый термин «изгнание» советских «советников» из Египта в 1972». После анализа множества различных источников, исследователи предположили, что высылка советских специалистов была выгодна как Москве, так и Каиру. Заинтересованной стороной могли оказаться также и США. Авторы книги предложили для описания тех событий использовать термин «эвакуация».

Гинор и Ремез пишут о том, что в СССР, вероятно, знали о надвигающейся войне Судного дня между Израилем и Египтом с Сирией. Присутствие советских советников на египетской территории могло стать поводом для втягивания в конфликт, к чему Москва была не готова. При этом открытый вывод инструкторов выглядел бы как проявление трусости и сдача позиций. Авторы книги утверждают, что советское правительство попросило Садата разыграть недовольство и принудительно выслать из страны иностранных военных.

В кратчайшие сроки Египет покинули дивизия ПВО, несколько эскадрилий МиГ-25, подразделения спецназа и радиоэлектронной борьбы. В книге упоминается, что о данной «акции» ещё в мае 1971 года договорились президент США Ричард Никсон и министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.

Всем хорошо

Выиграли от такого тайного соглашения все. Советский Союз вывел из-под возможного удара свои войска, а египтяне смогли настоять на том, чтобы израильтяне покинули все оккупированные территории.