Острова справедливости: первые в мире города были свободны от социального неравенства

Первые мегаполисы, вероятно, были полностью эгалитарными, а социальное равенство помогало привлечь тысячи людей в эти огромные доисторические поселения. Согласно новому анализу, появление более стратифицированного социального порядка могло спровоцировать упадок этих древних метрополий.

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Трипольские города, расположенные в Понтийской степи на территории нынешних Украины, Молдовы и Румынии, возникли примерно 6200 лет назад. Быстро увеличиваясь в размерах, эти неолитические поселения расширились и заняли площадь около 320 гектаров, причем в период расцвета трипольской культуры в каждом поселении проживало до 15 000 человек. Однако, несмотря на то, что они были крупнейшими доисторическими поселениями в мире, около 5600 лет назад эти места стали практически необитаемы.

Чтобы попытаться определить, как и почему трипольские центры так впечатляюще процветали, а затем были преданы забвению, авторы нового исследования использовали коэффициенты Джини как средство оценки неравенства домохозяйств (они используются в экономике до сих пор), сообщает iflScience. Сравнили примерно 7000 домов из 38 различных поселений Трипольской культуры. Научная статья вышла в Antiquity.

«Предполагая, что различия в размерах домов отражают различия в благосостоянии домохозяйств, мы можем заметить низкое социальное неравенство в сообществах Триполья. Архитектура домов (т.е. план этажа и конструкция) демонстрирует высокую степень стандартизации, равно как и отслеживаемая меблировка и них экономическая деятельность», — пишут авторы исследования.

Круглая или овальная планировка этих поселений «гарантировала равный доступ к структурным элементам и инфраструктуре». Между тем, наличие «многофункциональных домов собраний» в общественных местах указывает на то, что в принятии политических решений могло участвовать все сообщество.