Пифагор ошибался: универсальной музыкальной гармонии не существует

На протяжении веков западная теория музыки опиралась на концепцию «созвучия» — приятных сочетаний нот, основанных на определенных математических соотношениях, установленных Пифагором. Однако новое исследование ставит под сомнение это представление, предполагая, что гармония гораздо более разнообразна и субъективна, чем считалось ранее.

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Исследователи из Кембриджского университета, Принстонского университета и Института эмпирической эстетики Макса Планка провели масштабное исследование, поставив под сомнение как математические, так и психологические объяснения музыкальной гармонии. Их выводы, опубликованные в журнале Nature Communications, представляют собой два ключевых момента:

Мы предпочитаем несовершенство: вопреки ожиданиям, исследование показало, что слушатели на самом деле предпочитают аккорды с небольшими отклонениями от традиционных математических соотношений. Такое «несовершенство» придает музыке сложность и интригу, делая ее более привлекательной.

Исследование также показало, что традиционные математические соотношения имеют меньшее значение для инструментов, не входящих в западную музыкальную систему. Такие инструменты, как гонги, колокольчики и некоторые виды ксилофонов, известные своими уникальными тембрами и физическими свойствами, создают свои собственные уникальные формы консонанса и диссонанса, не зависящие от установленных математических принципов.

«Когда мы используем такие инструменты, как яванский „бонанг“, особые числа Пифагора становятся неактуальными», — объясняет доктор Питер Харрисон, соавтор и директор Центра музыки и науки Кембриджского университета. «Эти инструменты создают совершенно новые образцы гармонии и диссонанса».