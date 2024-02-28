День кошек: на них держится интернет

1 марта в России отмечают День кошек. В этом году празднику исполнилось 20 лет — он был учрежден в 2004 году. По последним данным на всей планете живет не менее 600 миллионов домашних кошек, но только 180 миллионов имеют хозяев. Чаще всего люди заводят беспородных кошек — их выбирают около 60% россиян. Самыми популярными породистыми питомцами стали британские вислоухие, которых выбрали 15% кошатников.

© Marinaks | Dreamstime.com

Котики 70% своей жизни проводят во сне, а остальные 30% выполняют очень важную работу — снижают риск инсульта и инфаркта у хозяев, как показывает статистика. Возможно, писатель Эрнст Хемингуэй находил в четвероногих друзьях утешение, ведь в его доме во Флориде жило сразу 45 котов. Беречь своих хозяев — одна из главных задач кошек, но профессия космонавта им тоже по плечу. В 1963 году черно-белая кошка, позже получившая имя Фелисетт, поднялась на ракете на высоту 160 км и благополучно вернулась на Землю. Ей даже установили памятник во Франции.