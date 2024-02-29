Зачем в 1929 году в СССР хотели к 29 февраля добавить еще и 30 февраля

"Опять високосный год" - говорили вздыхая наши бабушки и все понимали - ничего хорошего в этом году не предвидится. Почему високосные годы считаются неудачными, сложными и прочими - на этот счет есть множество теорий и даже статистика, но рационального объяснения тому, как еще одни сутки меняют целый год, наука пока не представила. Однако попытки реформировать февраль в нашей стране и в мире предпринимались.

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Последнее покушение на самый короткий месяц года состоялось 95 лет назад - в 1929-м. Советская экономика встала на рельсы индустриализации, просвещенный рабочий класс вошел в четкий график, расчерченный на клетки пятидневок и пятилеток. Было бы под силу - рационализаторы, меняющие строй, перевели бы сутки на 25-часовой циферблат, а год разделили бы на 5 сезонов. Все вокруг должно было превратиться в кратное пяти в честь пятиконечной звезды - одного из главных символов победившего пролетариата.

Идея перехода на новое летоисчисление, не связанное с религиозными событиями, витала в воздухе с самого начала. Русских революционеров вдохновляла реформа революционной Франции. Им не удалось, но у нас то все получится - и век другой, и мы иные - победившие строй, одолевшие врага и широко шагающие навстречу Светлому будущему.

Вот только с отправными точками реформаторы никак не могли определиться. Конечно, новая эра Советской Республики началась в 1917 году (25 октября по старому стилю или 7 ноября по новому). После смерти Ленина высказывались идеи начать летоисчисление со дня его рождения. Но эти предложения быстро забылись. Пережив реформу календаря 1918 года, страна не хотела останавливаться на достигнутом, и в 1929-м решила упразднить многовековое неравенство месяцев. Изящное решение - сделать в каждом месяце ровно по 30 дней было гладким только с виду - оно привносило порядок в пятидневки плавно переходящие в пятилетки. Куда девать лишние 5, а в високосные - 6 дней - тоже придумали. Их решили сделать всеобщими выходными.

Уже в октябре 1929-го начался эксперимент по переходу на "непрерывку" - такое название получила новая рабочая "неделя" состоявшая из 5 дней. 4 дня на труд и 1 на отдых. Для обеспечения непрерывного графика работы все работники делились на 5 групп - у каждой группы трудовая пятидневка начиналась в свой день - помеченный в календаре К наступающему 1930-му были напечатаны новые цветные календари. Рабочая и учебная неделя у всех начиналась со дня своего цвета. День смерти Ленина для всех был помечен черным - в этот день все вспоминали Ильича, докладывали о достигнутых результатах и брали новые обязательства на год - работали только те производства и учреждения, которые не могли прекратить работу - литейщики, транспортники, врачи.

Следующим шагом планировался переход к 30-дневным равноправным месяцам и дополнительным 4 или 5 нерабочим дням - День Ленина 22 января, День Труда - 1 мая, День революции - 7 ноября. оставшиеся "лишние" дни планировалось назвать Днями Индустриализации. На новый 1931 год были сверстаны и напечатаны календари с новой пятидневной сеткой, еще сохранявшей атавизмы названий дней недели.

Но к концу 1930-го недовольство трудящихся пересилило рвение реформаторов. Несмотря на выросшее количество выходных, людям не понравилось отдыхать вразнобой - в семьях и компаниях, практиковавших активный пролетарский отдых на природе, занятия спортом - оказалось, что выходные у людей не совпадают. Сложно стало проводить спортивные состязания и массовые культурные мероприятия - для них оставались лишь редкие всеобщие выходные. На предприятиях начались неформальне "движения" по обмену смен, что вносило сумбур как в жизнь работников, так и в порядок учета и оплаты труда. В селах же нововведения почти никак не отразились на графике работы - отдыхать крестьянам каждые 5 дней в посевную или уборочную страду, да еще в большой зависимости от погодных условий, никак не получалось.

К концу 1930-го года эксперимент был признан не очень удачным, а вместе с ним отказались от идеи перехода на ровные 30-дневные месяцы. Календари-пятидневки еще выпускались, ими руководствовались в основном заводы и фабрики с непрерывным циклом. Большинство организаций и предприятий вернулось к классической схеме 6-дневной рабочей и учебной недели и одного, общего для всех трудящихся и учащихся, выходного.

Факт: В энциклопедии пишут, что в 1712 году в шведском календаре после 29 февраля последовало 30 февраля. К сожалению, о причинах такого казуса информации на русском языке найти не удалось.

Виток истории

Еще 100 лет не прошло, а мы уже снова слышим обсуждения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Правда выходных инициаторы реформы предлагают сделать еще больше - три в неделю. К светским праздникам на смену революционным добавились снова религиозные. Школы перешли на пятидневку и пятинедельку, а экономисты заговорили о пятилетних планах и разумности идеи плановой экономики. Да и слова о национализации предприятий, памятные по учебникам истории, снова зазвучали в выпусках новостей.