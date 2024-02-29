Почему 29-е февраля считалось самым опасным днем в году

Мы расскажем о приметах и суевериях, связанных с Касьяновым днем, а также о том, что, по поверью, настоятельно не рекомендуется делать в этот день.

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Каждые четыре года, в народном календаре наступает особая дата - 29 февраля, который на Руси давно отмечался как Касьянов день или Касьян-Високос. Високосные годы в народе считались несчастливыми, так как на них, по представлениям, чаще случались невзгоды: плохие урожаи, потери скота, болезни, и семейные раздоры. Именно 29 февраля считался одним из самых опасных дней в году.

Восточные славяне избегали работы в этот день и старались не выходить на улицу, чтобы не подвергнуться воздействию нечистой силы. Мы расскажем о приметах и суевериях, связанных с Касьяновым днем, а также о том, что, по поверью, настоятельно не рекомендуется делать в этот день, в этом материале.

Касьянов день: история праздника

Касьянов день, который приходится на 29 февраля), является днем народного календаря у восточных славян. Название происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина, чья память в русской православной церкви отмечается в этот день. Святой Иоанн Кассиан принял монашеский постриг в Вифлеемском монастыре, где провел два года неподалеку от места рождения Иисуса Христа.

Затем он жил в Скитской пустыне, где обитали множество благочестивых отшельников, именно там он приобрел мудрость и научился смирению. После этого он провел следующие три года в полном уединении в Вифлееме, а затем отправился в Константинополь, где был рукоположен в диаконы. В Марселе, Кассиан основал два монастыря - мужской и женский.

В течение своей жизни он оставил за собой несколько десятков сочинений и богословских трудов, которые до сих пор считаются ценными. Несмотря на благочестивую жизнь и заслуги святого, все обычаи и представления, связанные с Касьяновым днем, не имеют никакого отношения к его житию. Это объясняется тем, что до XV века новый год на Руси начинался в марте, после Касьянова дня наступал високосный год, и по традиции с него ожидались различные бедствия, напасти и катаклизмы.

Именно это обстоятельство повлияло на формирование не самого благоприятного образа святого Кассиана в народных представлениях, несмотря на его благочестивый жизненный путь.

Как еще называли Касьянов день

Этот день в народе был известен под разными названиями, такими как Касьян Немилостивый, Касьян Завистник, Кривой Касьян, Касьян Злопамятный, Грозный, Скупой. Существовало множество поговорок и пословиц, связанных с этим днем. Например, «Пришел Касьян, пошел хромать да на свой лад все ломать», «Касьян на что ни взглянет, все вянет», «Худ приплод на Касьянов год».

У восточных славян было убеждение, что святой Касьян недоволен тем, что его память редко чтут. Существовали поговорки, которые говорили о том, что святой Касьян обижен: «Благому чудотворцу Николе два праздника в году, а немилостивому Касьяну - один раз в четыре года», «Касьян три года пьян, на четвертый трезвеет».

Образ Касьяна-Високоса

В сознании русских людей, несмотря на праведность реального святого Кассиана, образ «святого Касьяна» всегда рисовался отрицательным. В некоторых уездах и губерниях его даже не признавали святым, и его имя считалось позорным.

В образе святого Касьяна, известного по восточнославянским легендам, присутствуют демонические черты. У него были большие нависающие веки, смертоносный взгляд («Касьян на что ни взглянет, все вянет»), косоглазие («Касьян глазом косит»), он характеризовался дурным нравом, злобностью, связью с дьяволом и бесами, которые по легенде украли его в детстве.

На Руси такой образ легко укоренился и потому, что имя Кассиан звучало похоже на языческого Кощея - могущественного злого существа из славянской мифологии, известного всем по русским народным сказкам, Кощею Бессмертному.

Легенды о святом Касьяне

Существует легенда о Касьяне, согласно которой он был ангелом, но предал Бога, раскрыв дьяволу план Господа по изгнанию с небес сатанинской силы. Однако Касьян раскаялся в содеянном, и Господь, полон милосердия, пощадил его и назначил наказание. Касьяну было поручено принять удары молотом от ангела на протяжении трех лет, а на четвертый год он мог отдохнуть.

Одно из преданий объясняет злобу и вредность Касьяна тем, что он был похищен бесами в младенчестве у благочестивых родителей и вырастился под их влиянием. Также существует легенда о встрече святого Василия Великого с Касьяном, в ходе которой Василий наложил на лоб Касьяна христианский крест.

После этого Касьян получил способность сжигать приближающихся демонов. Все эти легенды и предания несут в себе оттенок негативности, и в глазах наших предков святой Касьян оставался Немилостивым, Завистником, Грозным и Скупым, несмотря на их существенную изменчивость.

Суеверия на Касьянов день

Касьянов день, 29 февраля, считался одним из самых опасных в году. По народным верованиям, в этот день свыше спускался Касьян, которому присуща злоба ко всему живому и зависть к человеческому счастью, и он начинал причинять неприятности людям. Наши предки верили, что святой огорчен тем, что его память чествуют раз в четыре года.

Древние восточные славяне испытывали такой страх перед Касьяном-Високосом, что предпочитали в этот день ничего не предпринимать и даже не выходить на улицу, особенно до восхода солнца. Считалось, что в этот период невозможно избежать столкновения с силами зла. Некоторые люди были настолько пугливыми, что не вставали с постели до полудня, чтобы уберечь себя от возможных бедствий.

Народные приметы и поверья на Касьянов день

— Сны, увиденные 29 февраля, скоро сбудутся.

— Если с утра появился туман — жди богатый урожай.

— На небе облака высоко — весна будет солнечной.

— А если оттепель или капель на Касьяна, то весна будет долгой.

— Святого Касьяна в народе называли повелителем ветра. Сильный ветер в этот день — плохой знак, от него старались как можно быстрее укрыться.

Что нельзя делать на Касьянов день

— В этот день не полагалось работать. «Сегодня лучше дома посидеть, чем завтра все растереть», — говорили наши предки.

— Посторонних людей нельзя пускать к себе на ночлег — считается, что это к болезни.

— Нельзя жениться на Касьяна.

— Не стоит решать важные вопросы, например, покупать недвижимость или подписывать финансовые документы.