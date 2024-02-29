Что такое високосный год и почему его считают несчастливым

По григорианскому календарю 2024 год является високосным. До сих пор немало россиян считают такие годы плохим временем для любых перемен и ждут от них трагических событий. Особое внимание достается 29 февраля – этому дню приписывают сплошные неудачи. «ФедералПресс» разобрался, откуда взялись эти поверья и зачем нам нужен лишний день в календаре.

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Что значит високосный

Високосным называют год длиной на один день больше обычного. Это явление присутствует во многих календарях, к самым известным из них относятся юлианский и григорианский.

Само слово «високосный» происходит от латинского «bissextus», в переводе – «второй шестой». Так во времена Цезаря называли второй шестой день мартовских календ (первых дней каждого месяца). Со временем термин «bissextus» претерпел множество изменений и преобразований, превратившись в словосочетание «високосный год».

В России принято считать, что високосный год наступает раз в четыре года, когда добавляется дополнительный день – 29 февраля. В обычные годы февраль содержит только 28 дней, поэтому люди, родившиеся 29 числа, обычно отмечают свой день рождения 1 марта.

Откуда возникает еще один день в феврале

Високосный год необходим для согласования календарного года с астрономическим, или солнечным. По своей сути год – это время, за которое Земля совершает оборот вокруг Солнца, этот период составляет 365 дней. Однако на самом деле Земле требуется немного больше времени – примерно 365 дней и 6 часов. Примерно каждые четыре года нужно добавлять дополнительный день к февралю, чтобы скорректировать эту разницу.

Если убрать из календаря високосные годы, то со временем разница между астрономическим и календарным годом будет увеличиваться. Это может привести к смещению дат, таких как смена сезонов, солнцестояния, равноденствия и других сезонных событий. Поэтому введение високосного года необходимо для поддержания точности летоисчисления.

Идея високосного года впервые появилась в юлианском календаре, который был введен в 45 году до нашей эры в Римской республике. В этой системе каждый четвертый год содержал 366 дней вместо обычных 365.

Позже был введен в обиход григорианский календарь, который является наиболее распространенной системой отсчета времени в настоящее время. Он был утвержден Папой римским Григорием XIII в 1582 году с целью исправить ошибки юлианского календаря.

Папа Григорий XIII стремился сделать так, чтобы Пасха всегда отмечалась в воскресенье, в отличие от юлианского календаря, где дата праздника могла попадать на любой день недели.

Как понять, когда будет високосный год

Григорианский календарь, который мы используем сейчас, более точно определяет високосные годы по сравнению с его предшественником. В этом календаре год считается високосным, если его номер делится на 4 без остатка, за исключением лет, номер которых делится на 100.

Тем не менее годы, номер которых делится на 400, также считаются високосными. Например, 2000 год был високосным, так как он делится на 4, 400 и 100 без остатка. 2024 год также является високосным, так как он делится на 4. Однако 2200 год не будет високосным, так как он делится на 100, но не делится на 400.

Что можно и нельзя делать в високосный год

Несмотря на то, что високосный год нужен людям исключительно для синхронизации календаря с природой, разные народы придумывают о нем приметы и суеверия.

В России негативное отношение к високосному году может быть связано с Касьяновым днем – по народному восточнославянскому календарю он приходился на 29 февраля. В древности считалось, что Касьян, который фактически является христианским святым, связан со злыми духами. По легенде, он нес невзгоды людям из-за того, что предал Бога, за что Господь наказал его и велел вспоминать лишь раз в четыре года. Соответственно, посвященный ему день может принести только горе и неудачу.

Современные россияне верят, что в високосный год запрещено:

жениться, выходить замуж и разводиться;

продавать и дарить животных;

строить бани, так как в строении может завестись «нездоровье»;

менять место работы или проживания;

рассказывать о планах, иначе они не сбудутся;

рожать детей;

пересаживать цветы;

выть собакам – это может привести к беде;

колядовать и гадать;

собирать грибы.

Однако про високосный год есть и позитивные приметы:

попасть под дождь – к удаче;

рождение ребенка или помолвка 29 февраля приносит счастье в семью;

увидеть первую радугу – к счастливой жизни;

любой подарок круглой формы считается оберегом.

Кроме того, многие в России верят, что в такой год чаще происходят разного рода катастрофы. Например, в 2020 году случилась пандемия коронавируса, в 1912 – затонул «Титаник».