Почему современное искусство теперь может приобрести каждый?

Современное искусство в последние годы стало максимально демократичным — галереи превратились в территории семейного отдыха, а стоимость произведений искусства снизилась настолько, что повесить картину на стену в своей квартире может любой желающий. Почему это уже не элитарная история, когда случился московский галерейный бум, сколько сегодня стоят картины и от чего это зависит — об этом и многом другом «Мосленте» рассказала искусствовед и сооснователь стартующей в конце марта в Москве ярмарки современного искусства Арт Россия/Art Russia Елизавета Фролова.

Про настоящую причину ходить на выставки

Любое искусство — это реакция на то, что происходит здесь и сейчас. Не интересоваться тем, что окружает нас, невозможно. Мы все в той или иной степени задаемся вопросами об этом. И речь не о политике, духовных ценностях или быте, а обо всем в целом.

Так что современное искусство — это попытка художников ответить на актуальные вопросы и пригласить людей к диалогу. Это приглашение остается без ответа, если не приходит зритель. Без публики искусство не может существовать. Размышляя о том, пойти или не пойти на выставку или ярмарку современного искусства, стоит отталкиваться от того, что без вас оно невозможно.

Когда в музее мы говорим с людьми, которые любят классическое искусство или искусство древности, но не любят современных художников, стараемся напомнить: когда-то импрессионистов или того же Ван Гога воспринимали как какой-то ужас, отрицали. Это сейчас мы восхищаемся ими и считаем некой вершиной. И работы этих художников дошли до нас, сохранились только благодаря их современникам. Хочется, чтобы сегодня люди были такими зрителями, которые сохранят современное искусство для тех, кто придет за нами.

Владимир Вяткин Фото:/ РИА Новости

Про то, что выставки могут предложить посетителям

Интерес широкой публики к современному искусству и искусству вообще заметно вырос. Просто оно перестало восприниматься как некая эфемерная область, как нечто, созданное для кого-то, кто находится выше остальных, витает в облаках или обладает каким-то особым состоянием — и внутренним, и финансовым. Искусство перешло в категорию явлений, доступных очень многим и закрывающих важные человеческие потребности.

Во-первых, речь идет о социальной потребности. Выставочные пространства стали площадками, где люди могут провести время с друзьями и семьей. Сегодня музеи, ярмарки и большинство галерей прекрасно оборудованы. В них есть кафе, места для детей, где они могут чем-то заняться, чтобы дать взрослым отдохнуть и спокойно насладиться произведениями искусства.

Также сегодня все эти пространства дают возможность расширить кругозор, а стремление к этому — один из главных современных трендов. Повсюду развивается то, что можно назвать форумной, лекционной составляющей. Например, наша ярмарка Art Russia с первого года делала упор именно на это. Лекции у нас идут с утра до вечера, а подбор спикеров очень серьезный.

Искусство отвечает и на духовный запрос публики. Любое произведение — приглашение к диалогу. Когда оно создается, художник ставит перед собой вопрос, на который пытается найти ответ, и таким образом предлагает зрителю поразмышлять на ту же тему.

Про московский галерейный бум

Первый настоящий галерейный бум произошел в Москве в 2000-х. Но чтобы понять, как он возник, надо вспомнить, что было чуть раньше.

Где-то в конце 90-х у нас появилась проблема с изучением и художественным осмыслением современного искусства и его новых форматов. Тогда был некоторый кризис понимания, что это вообще такое, для кого создается и что с ним делать.

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

В это время в России как раз возникло несколько школ современного искусства, правда, они большей частью занимались акционизмом. Первой была школа Авдея Тер-Оганяна (один из самых известных московских акционистов, подвергшийся за свои перформансы уголовному преследованию и более 20 лет проживший за рубежом, но вернувшийся в Россию — прим. «Мосленты»). Он тогда только приехал в Москву. Школа была довольно специфической. Условно говоря, там могли попросить художника курить на сцене или, например, ругать публику, которая пришла в выставочный зал.

Свои школы были у Анатолия Осмоловского (российский художник, яркий представитель московского акционизма, один из основателей движения «Э.Т.И», проводившего акции в публичных местах столицы еще в начале 90-х, куратор выставок, преподаватель — прим. «Мосленты»), у Иосифа Бакштейна (искусствовед, художественный критик, куратор и культуролог, директор Института проблем современного искусства, скончался в январе 2024 года — прим. «Мосленты») и других. Эти люди сформировали не только те или иные объединения, но и подходы к современному искусству.

Как только тот самый кризис понимания закончился, появилось множество художников, которым было необходимо пространство. И к ним возник очень большой интерес: люди хотели примкнуть к этому потоку ярких и запоминающихся авторов, развивать современное искусство. И галереи стали открываться одна за другой.

Про усталость от антиквариата

Параллельно с этим шла и другая история. Она затрагивает в том числе и меня лично. В 90-х был большой интерес к антиквариату. В те годы и моя мама открыла свою антикварную галерею.

Тогда это было на пике популярности. В Москве устраивались большие антикварные ярмарки. Иногда их буквально скупали целиком, как это было на ярмарке в ЦДХ. В то же время появлялись и первые антикварно-аукционные дома, которые становились известными на всю страну. Таким, например, был «Гелос», открытый еще в 1988 году.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Но к началу 2000-х годов публика несколько пресытилась антиквариатом, захотелось чего-то нового, яркого, неожиданного, вдохновляющего. Так что множество художников, глубоко понимающих современное искусство, галеристов, готовых его продвигать, и людей, которые проявили к нему большой интерес, встретились, можно сказать, в одном месте и в одно время. И произошел взлет галерейного движения.

Про новые форматы московских выставок

Я бы не стала говорить, что сейчас идет спад интереса к современному искусству. Скорее произошла просто смена форматов, которая вообще случается каждые 10-20 лет. Какие-то столичные галереи, которые были в свое время у всех на слуху, закрылись по самым разным причинам. Это правда. Например, известный галерист Айдан Салахова покинула страну. Но открылись другие, появились новые имена и тренды.

Но тут нужно учитывать, что в самой нашей жизни произошли большие изменения. Например, на всех нас очень сильно повлиял 2020 год и пандемия. Сферу искусства это тоже не обошло.

Интересно то, что если когда-то у нас был четкий список галерей с именами их владельцев и выставляющихся в них художников, с их историями, то теперь появилось множество новых форматов. Например, сегодня художники уже самостоятельно объединяются в те или иные сообщества. Есть галеристы, которые регулярно устраивают выставки, но не имеют своего постоянного выставочного пространства.

Можно увидеть и еще более необычные истории. Например, крупная ярмарка современного искусства выставляет работу художника и указывает галерею, условно говоря, Ивана Петрова. Но когда ты подходишь и выясняешь подробности, понимаешь, что эта галерея — просто квартира художника. Он так видит. И это тоже принципиально новый формат.

И, конечно, есть тренд на онлайн-выставки и онлайн-продажи. Он появился как раз во время пандемии, когда что-то можно было делать только в виртуальном пространстве. По словам галеристов и арт-дилеров, сегодня такой формат остается на высоком уровне, несмотря на то, что ярмарки и выставки в своем привычном виде вернулись. Но при этом проекты в онлайн-пространстве и продажи в сети определяющим трендом не стали.

Про доступность современного искусства

Безусловно, коммерческая составляющая современного искусства довольно важна. Но при этом покупать произведения актуальных художников стоит не с целью инвестиций, а из желания этих художников поддержать, вложиться именно в них.

Но сам по себе арт-рынок развивается очень бурно. Сейчас существует множество курсов по инвестициям в искусстве. И, конечно, есть немало людей, для которых эта сторона культурного процесса имеет большое значение. Мы надеемся, что это развитие не прекратится, потому что люди чувствуют потенциал в искусстве, в том числе и в российском.

И сегодня самое время для того, чтобы приобрести произведение искусства для себя. Для этого есть все возможности, потому что это больше не нечто суперэлитарное, доступное только узкому кругу богатейших коллекционеров. Все стало намного проще. И хотя рынок все еще формируют «голубые фишки» или самые дорогие продажи картин и других объектов, чья стоимость превышает 100 тысяч долларов, появилось много очень доступных вариантов.

Так, в России есть ярмарки, которые сразу позиционируют себя как площадки для широкой аудитории. В этом случае организаторы, например, могут установить лимит, выше которого цену на работу ставить нельзя. И художники, планирующие свое участие в таких ярмарках, уже не повезут туда картины, которые стоят явно дороже. Так что на таких мероприятиях можно приобрести что-то интересное по цене от 10 до 50 тысяч рублей. Это очень демократичные цены.

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Из таких ярмарок в Москве можно назвать маркет современного искусства WIN-WIN на Винзаводе и, к примеру, ежегодно проводящуюся ярмарку молодого современного искусства Blazar.

Сейчас вообще очень много молодых, начинающих художников, выставок студентов художественных вузов. Туда точно можно прийти, познакомиться, напроситься в мастерскую. Сейчас на это художники реагируют очень позитивно, они открыты к общению.

Про цены, неожиданных миллионеров и удачные знакомства

С ценами в искусстве все сложно. С одной стороны, есть правила, по которым оцениваются работы художников. Тут имеет значение их участие в групповых, персональных, а в идеале — музейных выставках, личный бренд, в котором важную роль играет оригинальность идеи, техника исполнения, материалы, концепции, а также заметность художника на арт-рынке. Также на цену работы влияет взаимодействие автора с галереями, которые как раз могут продвинуть произведения искусства, дать ценам на них хороший рост. Также стоимость растет в зависимости от участия в аукционах.

Но все это звучит довольно технически и теоретически, а на практике бывает очень по-разному. Например, сейчас очень высок спрос на ультрасовременных художников, то есть тех, кто родился позже 1975 года. И мы можем увидеть работу автора 1996 года рождения более чем за 100 тысяч. Но тут же родившаяся в 1987 году Эйвери Сингер, американская художница, бьет рекорд: ее работа в 2023 году стоила более 4 миллионов долларов. Это точно не история про следование всем правилам арт-рынка. Но факт есть факт.

И существуют истории о том, как оказаться в нужном месте в нужный момент. Так, одна очень молодая художница случайно познакомилась на выставке с Лоуренсом Гилбертом Гагосяном, или, как его называют, Ларри Гагосяном, известнейшим арт-дилером с мировым именем. Через пару лет ее работы стали стоить миллионы долларов. А дело в первую очередь в том, что они с Гагосяном стали близкими друзьями.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Про тренды в искусстве

Тренды в искусстве напрямую зависят от покупательского спроса. Их можно определить по количеству продаж работ того или иного направления. Например, в 2022-2023 годах на пике популярности было абстрактное искусство. Но при этом уже осенью прошлого года продажи таких работ на главных мировых аукционах почти сравнялись с фигуративными произведениями искусства. Это значит, что наконец снова появился интерес именно к нему.

Если говорить об общемировых трендах, радует, что сейчас работы художниц покупают практически так же часто, как и работы художников. Например, если сравнивать продажи картин художников уровня Пикассо, то из 30 проданных работ только три будут исполнены женщинами. И это были очень известные женщины — например, Луиза Буржуа (американский скульптор, живописец и график французского происхождения — прим. «Мосленты»), широко известная благодаря своим скульптурам огромных пауков. Сегодня, условно, на 50 продаж работ художников приходится 20 продаж картин художниц. При этом, если мы говорим об ультрасовременных художниках, там процент женщин еще выше.

Что касается темы, то всегда были и будут художники, которые готовы создавать что-то острое и максимально актуальное, и те, кто обращаются к высокому и вечному, и те, кто работает только с тем, что интересует лично их. Конечно, в России в той или иной мере стало меньше острых работ, но глобально это не значит, что они совсем исчезли. Художники — люди с высокоразвитым интеллектом. И если их задача — ответить на вопросы современности и поставить новые, они найдут способ сделать то, чего требует их время.