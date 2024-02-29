Как выглядел севастопольский порт в начале XX века

Фотографии Южной и Корабельной бухт Севастополя начала 1900-х годов, сделанное с высоты полета воздушного шара, опубликовал Telegram-канал Севастопольский историк.

© Telegram // Вид на Севастопольский порт с высоты 650 м

В центре архивного кадра запечатлен Севастопольский морской завод, носивший тогда название Лазаревское адмиралтейство. Видны два сухих дока, заполненных водой, стапельная площадка, на которой идет строительство судов, многочисленные заводские постройки на берегу, а также корабли, стоящие у причальных стенок.

Завод был основан одновременно с Севастополем в 1783 году и всю свою историю занимался постройкой и ремонтом кораблей Черноморского флота. Здесь в начале XX века был достроен знаменитый броненосец "Потемкин Таврический".

Выше морзавода на снимке виднеется комплекс Лазаревских казарм. Они были возведены в 1830-40-х годах на берегу Южной бухты по инициативе Михаила Лазарева, в те годы - командира Черноморского флота и военного губернатора Севастополя.

Казармы предназначались для квартирования нижних чинов, служивших на кораблях Черноморского флота. По проекту планировались девять корпусов, часть из них были достроены после Крымской войны 1853-56 годов. Здания были построены из белого инкерманского камня, а толщина стен была такой, что позволяла использовать казармы при обороне города. Фасад главного здания украшен арочным портиком и балюстрадой, перед входом стояли мраморные львы. Позже в казармах разместился учебный отряд Черноморского флота.

Как отмечает автор публикации, строительство казарм, рассчитанных на 6500 человек, позволяло на зиму переводить личный состав в отапливаемые казармы, а не оставлять зимовать на кораблях. "К сожалению, до сих пор не решен вопрос о возрождении рядом с ними памятника великому флотоводцу и губернатору Севастополя М.П. Лазареву", -добавил автор.

Лазаревские казармы сохранились и поныне. Сегодня в них размещается филиал Московского государственного университета. Появление филиала МГУ здесь неслучайно. Он был создан в 1999 году по инициативе Юрия Лужкова, который оказывал покровительство Севастополю и Черноморскому флоту, базировавшемуся тогда на территории Украины. Исторические здания казарм были в плачевном состоянии и медленно разрушались. К 2000 году они были отреставрированы и открыты для студентов.

Также на архивной фотографии видна часть Южной бухты с множеством причалов и стоящие в бухте корабли. В кадр попала городская застройка Корабельной стороны - одного из старейших районов Севастополя.

Кроме этого, на снимке можно заметить железную дорогу, построенную в семидесятых годах XIX века. Ветка связала Севастополь со столицей - Санкт-Петербургом. Чтобы довести ее до Севастополя, строителям пришлось прорубаться через сложный крымский рельеф. Они возвели шесть тоннелей, два больших моста и даже рукотворный "каньон" длиной более 500 метров - так называемую Шавринскую выемку, пробитую в скале в районе Мекензиевых гор. Первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл на вокзал Севастополя в 1875 году.