«Мордобой в Пьештянах»: самая массовая драка советских хоккеистов с канадцами

Хоккейный матч, состоявшийся на молодежном чемпионате мира 1987 года в чехословацких Пьештянах, стал одним из главных скандалов в истории мирового спорта. Вместо того, чтобы продемонстрировать высокий уровень игры, советская и канадская команды в их последней встрече вступили в ожесточенную драку, о причинах которой спорят и по сей день.

Сегодня каждая из сторон имеет свою версию того, что произошло в январе 1987 года.

Турнирная таблица

Последний день молодежного чемпионата по хоккею пришелся на четвертое января. Команда СССР к этому времени не имела уже никаких шансов на победу, даже на третье место. В то время как как победа над советскими спортсменами отделяла канадцев от золота. Им нужен был результат с отрывом в три шайбы. На 14-й минуте игры канадская команда вела со счетом 4:2, и именно в этот напряженный и критический момент началась массовая потасовка молодых спортсменов.

«Ледовое побоище»

Канадская хоккейная сборная состояла в основном из игроков НХЛ, в то время как советская команда была сформирована из хоккеистов, представлявших более десятка команд со всего Советского Союза.

Согласно одной из версий, первыми драку начали нападающие Сергей Шестериков и Эверетт Сейнайпасс. Постепенно все игроки обеих команд, включая запасных, включились в конфликт. Канадцы считали, что русские мстят им таким образом. Нарочито срывают игру, чтобы не дать возможности канадцам стать чемпионами. В то же время, игроки советской сборной утверждали, что это была заранее спланированная провокация против них.

Нападающий сборной СССР Сергей Федоров рассказывал, что наблюдал, как канадец атакует его травмированного коллегу Валерия Зелепукина во время предыдущего матча. Это вывело советских игроков из колеи, поскольку они не сталкивались с подобным раньше.

Норвежский, польский и финский арбитры, присутствовавшие на матче, не вмешивались в происходящее.

Нападающий сборной СССР Александр Гальченюк вспоминал, что канадцы начали оскорблять советских спортсменов еще до начала игры, поэтому атмосфера с самого начала была напряженная. Отечественные игроки не знали о дурной репутации канадцев в спортивном мире. Они славились грубой игрой и большим количеством заработанных штрафных минут.

Согласно очевидцам и участникам произошедшего, скандальный матч с самого начала был наполнен агрессией. Сергей Шестериков, нападающий советской команды, толкнул локтем канадца Дэйва Маеллвэйна, который в ответ ударил оппонента клюшкой.

На 5-й минуте игры Теорен Флери забил первую шайбу в ворота противника и затем проскользил мимо скамейки запасных команды противника, «расстреливая» советских спортсменов из своей клюшки.

Защитник канадцев Грег Хогвуд сломал нос защитнику Владимиру Константинову в ответ на то, что тот ударил его головой. В результате произошла массовая драка, которую никто не мог прекратить долгое время.

Разгоряченные юноши отказывались прислушиваться к голосу рассудка и долго и упоенно били друг друга. Побоище не прекратилось даже после того, как на арене был выключен свет, поэтому организаторам матча пришлось вызвать полицию.

Разбор полетов

Владимир Малахов, защитник, рассказал, что после возвращения сборной на родину не последовало какого-то особо жестокого наказания спортсменов. Хотя, конечно, об этом было много разговоров и изначально юноши ждали суровой взбучки. Хотя последствия, конечно, были - обе сборные вместе с их тренерами были дисквалифицированы Международной федерацией хоккея с шайбой на полгода.