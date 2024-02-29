Как распоряжение Сталина спасло актерскую карьеру Пуговкина

В те дни, когда фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз, вопрос ставился об угрозе существования как такого нашего государства. Поэтому на разгром вероломного врага были брошены все усилия и все ресурсы советской страны и все силы. «Все для фронта, все для Победы» — это был не просто лозунг, а вынужденная мера, которая дала свой результат.

© ТАСС // Народный артист Михаил Пуговкин

Война пришла в каждый дом, в каждую семью и в каждую сферу жизни советского человека, оставив свой неизгладимый кровавый след. Именно поэтому даже после окончания Великой Отечественной СССР еще очень долго восстанавливал разрушенное народное хозяйство. А в искусстве появилось целое направление, посвященное памяти о тех тяжелом для советских людей периоде.

Советский художественный фильм «Один из нас», снятый режиссером Геннадием Полокой еще в 1970 году, начинается с показательного эпизода: еще в довоенной весенней Москве 1941 года из Кремля чинно выезжает кортеж германского диппредставительства, на одном из лимузинов которого трепещет фашистская свастика.

Надо же было такому случиться, но как раз в эпохальное раннее утро 22 июня 1941 года именно такую картину довелось наблюдать молодому студенту Щукинского училища Владимиру Этушу, возвращавшемуся с дружеских посиделок.

Он часто вспоминал потом этот момент, а впоследствии узнал, что это был автомобиль немецкого посла фон Шуленбурга, возвращавшегося после вручения народному комиссару СССР Вячеславу Молотому меморандума об объявлении нашей стране войны, ставшей для советского народа поистине Великой Отечественной.

Будучи актером Вахтанговского театра, хоть и начинающим, Владимир Абрамович имел бронь от призыва на военную службу. Но нравы тех времен в стране советов были такие, что Этуш понял: его место в рядах тех, кто призван с оружием в руках защищать свою родину. И в тот же день, как и сотни, тысячи молодых мужчин он записался добровольцем на фронт.

Его направили в школу военных переводчиков, после окончания которой он воевал в разведке одной из частей Южного фронта, сражаясь в горах Кавказа: Кабарде, Осетии и Чечено-Ингушской АССР. И воевал лейтенант Этуш с таким героизмом, что был награжден орденом Красной Звезды.

«Тов. Этуш бесстрашно, не щадя своей жизни, воодушевляя бойцов, смело повёл роту на врага, — говорится в наградном листе на орден. — Причём своим умелым манёвром выбил противника из района Городок, при этом уничтожил 30 солдат и офицеров, захватил ручной пулемёт».

В 1943 году он был тяжело ранен и, получив после госпиталя 2-ю группу инвалидности, был в следующем, 1944-м, комиссован в звании старшего лейтенанта.

Вернулся на 4-й курс Щукинского училища и, будучи принятым после его окончания в Вахтанговский театр, стал со временем одним из его ведущих актеров. Много снимался Этуш и в кино.

Уже много позже, когда после съемок в «Кавказской пленнице» Этуш бывал на Кавказе, люди, благодарили его за актерскую работу, а узнавая, что Владимир Абрамович защищал эти места, выказывали ему огромное уважение.

«Как-то пришёл на базар, так меня там чуть ли не на руках стали носить, — впоследствии актер. — Со всех сторон окружили, стали наперебой угощать. То есть приняли как родного, — признавался он. — Хотя, как я понял, азербайджанцы считали, что Саахов — это армянин, армяне считали, что он азербайджанец, грузины тоже принимали явно не за своего… И всем было приятно. Особенно мне».

Ну, и, конечно же, приятно было всем, «особенно самому Этушу», что он остался жив во время Великой Отечественной войны. Ведь каждый из тех, кто с оружием в руках защищали на ней свою землю и свой народ, рисковал вовсе не вернуться с войны живым. А многие из ушедших на фронт получили серьезные ранения и даже увечья.

Но Господь словно миловал некоторых из них — тех, кому им же была избрана участь служения Мельпомене. И одним из таких избранных оказался актер Михаил Пуговкин.

Он к началу войны даже успел сняться в фильме «Дело Артамоновых», но, как и Этуш, ушел в первые же дни добровольцем на фронт, попав в дивизию Московского народного ополчения.

Был в окружении под Ельней, с трудом вышел к своим. С января 1942-го был в разведке на Южном фронте. Летом наши войска отступали под Ворошиловградом (ныне Луганск). Во время одного из боев в окоп актера угодила фашистская граната, и он оказался словно заживо погребен…

«После боя собиравший раненых санитар заметил, что земля в одном месте шевелится, — вспоминает Татьяна Богатикова, друг семьи Пуговкина. — Он стал откапывать — и это был оказавшийся в живых Михаил Иванович».

Пока откопали, пока добирались до госпиталя, прошло слишком много времени, и началась гангрена…

«Осмотрел его хирург и говорит: «Сейчас будем ампутировать, — рассказывает Ирина Лаврова, жена Михаила Пуговкина. — А Миничка спрашивает: «А что это такое?» — он первый раз слышал это слово. «Ну, как — отрежем тебе ногу выше колена». И он взмолился: «Что вы, доктор, я же артист, я в театре играю! Я в кино уже снялся. Я не могу, чтобы без ноги!»…

Так уж получилось, что именно в те дни, когда Пуговкин угодил на операционный стол со злополучным ранением, вышло распоряжение Сталина — максимально избегать ампутаций, в котором дословно говорилось: «Прекратить бессмысленные ампутации у солдат и офицеров!». С текстом именно этой телеграммы в самый последний момент в операционную вбежала медсестра.

В общем, не совсем понятно, что в итоге помогло Пуговкину — распоряжение ли отца народов, расторопность ли медсестры или сам Всевышний. Но, по существу, это, скорей всего, и было то самое, о чем говорят — Провидение Господне. В результате ампутации ноги актеру удалось избежать. После госпиталя актера комиссовали.

А спустя два года, в 1944-м, Михаил Пуговкин сыграл в фильме «Свадьба».

«И вот он танцует, а операторы, такие внимательные, остановили съемку и попросили сделать ему перевязку. Потому что у него выступала кровь через брюки, — продолжает Ирина Лаврова. — Перевязали — и он снова шел в танец. Другой бы ушел, а он так любил свою профессию — всю жизнь! Вот это и есть настоящий подвиг артиста!».

Однако это относится не только к Михаилу Ивановичу Пуговкину, но и к другим актерам-фронтовикам, в частности — к тому же Владимиру Этушу. Потому что все они, пройдя сквозь горнило Великой Отечественной войны, всегда относились к жизни как к самому дорогому, что только может быть у человека. И проживали отведенные им минуты, часы, дни и годы с полным осознанием ценности отпущенного им Богом дара.