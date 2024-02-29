Международный женский день 8 Марта: история и традиции праздника в разных странах

Международный женский день 8 Марта — праздник, родившийся из массовых протестов за права женщин и претерпевший со временем множество изменений. В одних странах он стал поводом поблагодарить дам за любовь и заботу, а в других — продолжает напоминать о борьбе за гендерное равенство. О сути праздника «Газете.Ru» рассказала историк и автор первого русскоязычного блога о гендерной истории asya.knows Ася Полякова.

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История праздника

Одним из первых протестов женщин против экономического, социального и политического неравенства стал «марш пустых кастрюль», который прошел в марте 1857 года в Нью-Йорке. Работницы текстильных и обувных фабрик высказались против 16-часового рабочего дня и несправедливой оплаты труда. В 1908 году женщины снова вышли на митинг и предъявляли требования об избирательном праве и достойных условиях работы.

Первый Национальный женский день прошел в США — 28 февраля 1909 года, когда Социалистическая партия Америки организовала массовые митинги в рамках кампании за предоставление избирательных прав женщинам. Об этом «Газете.Ru» рассказала историк Ася Полякова.

«28 февраля — поскольку организаторы хотели, чтобы праздник выпал на воскресенье: в выходной день большее количество женщин примут участие в митингах», — объяснила специалист.

В 1910 году на международном социалистическом конгрессе в Копенгагене коммунистка Клара Цеткин предложила отмечать день борьбы за равные избирательные права для женщин. Через год женский день отпраздновали в Германии, Швейцарии, Дании и Австрии.

«Нельзя забывать и о Розе Люксембург. Изначальная идея, заявленная на конгрессе социалистического Интернационала, провозглашала этот день днем борьбы за социальные и политические права», — продолжила Полякова.

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 год

В Российской империи женский день берет начало 23 февраля 1917 года по старому стилю (по новому — 8 марта). В этот день работницы в Петрограде вышли на улицы с требованием мира, хлеба и возвращения близких с фронта.

«Это была массовая демонстрация. Собственно, это часть маршей женщин, которые каждый год после начала Первой мировой войны выходили на митинги, но в нашей стране подобная забастовка была одним из важных событий, приведших к революции», — рассказала историк.

Дата 8 марта официально закрепилась только в 1921 году — и тогда же стала известна как Международный женский день. В 1965 году указом президиума Верховного совета СССР праздник 8 Марта официально закрепили законом. В Советском Союзе он уже тогда потерял свою феминистскую направленность, став днем весны и чествования всех женщин. До середины 1970-х этот праздник отмечался в основном в социалистических странах.

В 1975 году праздник был признан ООН в качестве Международного женского дня. Это произошло в преддверии Декады женщин ООН (1976-1985 годы).

Женщины у мавзолея Ленина в Международный женский день, 1925 год

Цели и актуальность праздника

Хоть праздник и декларирует цели, связанные с привлечением внимания к гендерному неравенству, в России он воспринимается как день внимания к женщинам — и находится совсем далеко от борьбы за равноправие.

«Возможно, среди молодежи праздник чаще воспринимается как день борьбы за гендерное равенство, но в целом тенденции к повышению осознанности вопросов гендерного равенства противоречивы», — считает Полякова.

По ее словам, легенда гласит, что празднование Международного женского дня в «цветочном» формате в СССР принесла Надежда Крупская. Тогда же возник образ «советской женщины».

«Праздник фактически из дня борьбы за гендерное равенство стал праздником советских женщин — и дошел до нас в таком виде», — рассказала историк.

Официально Международный женский день отмечают в более чем 40 странах, но о его политическом смысле помнят далеко не везде.

Как отмечают 8 Марта в разных странах

Постсоветское пространство

Во многих государствах постсоветского пространства 8 Марта — официальный выходной. В России и многих других странах в этот день принято чествовать всех представительниц женского пола, благодарить их и проводить время с семьей. Обязательный атрибут праздника — цветы (сегодня это, как правило, тюльпаны, хотя в советские годы женский день больше ассоциировался с мимозой).

Лучшим подарком для своей женщины на 8 Марта большинство россиян считают тот, о котором она попросит сама. Об этом свидетельствует опрос, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». 18% считают, что даме достаточно вручить цветы, а 11,8% планируют дарить парфюм. Обойтись конфетами думают 9% участников опроса. По 6% вложатся в одежду, аксессуары и романтический ужин.

Китай

В Китае слово «женщина» ассоциируется с дамой старше 35 лет — для молодых девушек существует отдельный праздник, который отмечается 7 марта. В Поднебесной Международный женский день протекает тихо в кругу семьи, где поздравляют мам и бабушек.

Япония

В Японии официального праздника 8 Марта нет — но весь март там считается женским месяцем. Главный женский праздник в Японии датируется 3 марта — День цветения персиков или Праздник кукол.

Италия

В Италии Международный женский день отмечен в календаре, но официальным государственным праздником не является. Многие его просто не празднуют, однако локальные группы феминисток выходят на митинги. Символом 8 Марта в Италии является мимоза, которую дарят женщинам в знак уважения.

Студенческий митинг по случаю Международного женского дня в Милане, Италия, 8 марта 2023 года

Франция

Во Франции этот праздник сохранил свой почти первоначальный смысл: 8 Марта феминистки заявляют о случаях ущемления их прав и борются за гендерное равенство.

Германия

На родине Клары Цеткин 8 Марта тоже не отмечают — считается, что в Германии этот праздник лишь напоминает о социалистическом прошлом. Если раньше в Восточной Германии немцы поздравляли женщин, то после воссоединения страны о празднике практически забыли.

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