Как возник миф о том, что русских в Китае считали «демонами»

После появления русских землепроходцев на берегах Амура, их в Китае времен Империи Цин назвали "лоча", что якобы означало "демоны, пожирающие людей". Долгое время это связывалось с эпизодом каннибализма, который был зафиксирован во время экспедиции Василия Пояркова в 1644 году. Однако у слова "лоча" более сложная судьба и неожиданное происхождение.

© Российская Газета

В различных научно-популярных статьях, передачах, интервью, фильмах, посвященных освоению Амура, вы обязательно встретите упоминание об этой истории. И часто с немым укором: "русские-то при встрече с цивилизованными китайцами проявили себя людоедами, как неудобно-то".

Миф живучий, хотя еще 2008 году его подверг критике историк Алексей Пастухов в работе под названием "О наименовании России в цинских и корейских документах XVII века".

В чем тут дело? Слово "лоча" как обозначение русских и вправду какое-то время записывалось у китайцев иероглифами, которые отсылали к слову "ракча" или "ракшас" - термину из буддизма, означающего того самого "демона".

Однако, как справедливо заметил Пастухов, народы, жившие на Амуре, и у которых завоевавшие к тому времени Китай маньчжуры переняли слово "лоча", никогда к буддизму отношения не имели. Они никак не могли обратиться к этой древней религии и отыскать там прозвище для русских.

Более того, у живущих в этом регионе народов, тоже в истории отмечались случаи людоедства. Так что, эпизод с поярковцами вряд ли мог так уж сильно их поразить и подвигнуть на создание отдельного термина.

В своей работе Алексей Пастухов привел самые разные варианты слов, которыми в Империи Цин называли русских - их было несколько.

По предположению историка, "лоча" пришло в маньчжурский следующим способом: корейцы, которые совместно с маньчжурами воевали против русских, восприняли некое тунгусское слово, а оно затем, подвергнувшись влиянию корейской фонетики, вошло в маньчжурский и стало записываться китайскими иероглифами.

Запись нового для чиновников Империи Цин слова, которым обозначался неизвестный ранее народ, - отдельная тема. Пастухов нашел несколько вариантов, как на письме передавалась "лоча". И один из них чисто случайно совпал с тем самым "ракшасом", демоном из буддийско-индуистских мифов.

Произошло это слияние спустя десятилетия после зимовки поярковцев. Выходит, какое-то непродолжительное время в конце XVII века русских в Китае действительно называли "демонами", но с походом Пояркова это никак не связано.

Слово "лоча" получило распространение при императоре Канси, родившимся спустя десятилетие после похода поярковцев

Алексей Пастухов связывает "демонизацию" русских с государственной пропагандой императора Канси и обстоятельствам Албазинской эпопеи. И после ее окончания и нормализации отношений между двумя странами термин "лоча" из употребления вышел.

Но откуда он взялся у народов Приамурья? Ответ нашелся в книге российских лингвистов Евгения Хелимского и Александра Аникина "Самодийско-тунгусо-маньчжурские лексические связи", выпущенной в 2007 году. Этих ученых не интересовала история освоения русскими Амура, Албазинская эпопея и прочие вопросы, они просто изучали взаимосвязи языков народов Сибири и Севера.

В своем труде они объяснили, что тунгусское слово "лоча" восходит к похожему ненецкому. Ненцы - самодийский народ, живущий очень далеко от Приамурья, - в глубокой древности переняли этот термин у финских народов.

То есть по мере продвижения первопроходцев вглубь Евразии на протяжении столетий слово переходило от финских народов к самодийским, далее - к тунгусским, монгольским и тюркским (его восприняли, например, якуты). "Лоча" распространилась даже до берегов Тихого океана - к удэгейцам. И до Цинского Китая дошло.