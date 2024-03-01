Как уличный кот из Зеленоградска стал блогером и лицом рекламной кампании

Необычная история приключилась с котом Сергеем из курортного города Зеленоградска в Калининградской области. Когда хозяева выбросили его на улицу, кот "пристроился на работу" в местный супермаркет, пережил "увольнение", разбирательство с Роспотребнадзором и превратился в маркетолога. Сегодня у Сергея собственный блог, полторы тысячи подписчиков на личный телеграм-канал и номинация на международную премию.

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В магазине кот "проработал" больше двух лет. По словам продавцов, старые хозяева переехали, но домашнего питомца с собой не взяли. Сергей стал приходить к магазину, клянчил еду и просился внутрь. Сердца сотрудников дрогнули - усатого приютили. На подоконнике для него даже оборудовали специальную лежанку, которую в шутку назвали "рабочим местом".

Необычный кот-работник понравился и туристам, и местным жителям. В магазине выросла проходимость: клиенты хотели потискать пушистого Сергея и даже оставляли деньги ему на корм. Ведь фотографироваться, судя по надписи рядом с лежанкой, кот был готов исключительно за пакетик "Перфект Фит".

Спокойная жизнь закончилась в январе 2024 года. Неизвестный покупатель направил в Роспотребнадзор анонимную жалобу на то, что в магазине постоянно находится животное. Справедливости ради скажем - не без оснований: Сергей обитал рядом с продуктами, а СанПиН такое соседство запрещает. Кота пришлось "уволить".

- По закону кот действительно не может находиться в продуктовом магазине, поэтому пришлось убрать его из зала. Хотя он привлекал посетителей, все его знали, гладили. За эти годы Сергей стал настоящим членом команды, - рассказал представитель торговой сети.

Кота забрала домой директор магазина Татьяна Горбунова, однако история получила неожиданное и громкое продолжение. Жители Зеленоградска написали петицию с просьбой вернуть Сергея на "рабочее место". За животное вступились более 6,5 тысячи человек.

Хвостатому даже предложили переехать в Санкт-Петербург. На работу "коллегу" пригласил кот Франц, который обитает в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Северной столицы.

- Серега, давай к нам! Хороших сотрудников мы ценим, а клеветников в КГИОП не слушают, - написали в телеграм-канале, который ведут от имени Франца.

Переезжать калининградский кот не захотел. Его решили оставить в торговой сети, но уже на совершенно другой "должности". Теперь Сергей стал почти брендом - на нем строится вся рекламная кампания. Симпатичную мордочку можно видеть на рекламных баннерах и акционных флаерах. От кошачьего имени теперь тоже ведут отдельный телеграм-канал, где рассказывают о повседневной жизни Сергея, делятся забавными историями и выкладывают красивые фотографии.

Сегодня у кота собственный блог, 1,5 тысячи подписчиков и номинация на международную премию

- Сейчас Сергей находится в комфортной обстановке для себя и для нас, поскольку мы меньше за него переживаем. Нельзя назвать кота полностью домашним: он выходит на улицу, гуляет по своему любимому Курортному проспекту, а затем возвращается домой. Часто провожает меня на работу или, напротив, встречает после завершения рабочего дня, - рассказала хозяйка кота Татьяна Горбунова.

Буквально за два месяца кот из Зеленоградска стал звездой. Такое достижение не осталось незамеченным, и его номинировали на международную премию "Мой ласковый и нужный зверь". Итоги голосования огласят в середине апреля.

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