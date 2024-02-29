Что такое аква-тофана и как «дело о ядах» вывело на фаворитку Людовика XIV

С древнейших времен яды были распространенным способом устранения конкурентов, нежеланных супругов и ускоренного получения наследства. Когда мы говорим «яды», мы вспоминаем Медичи и Борджиа, Калигулу и Агриппину, Моцарта и Сальери. История хранит тысячи тайн смертей, которые связывают с ядами, например, остается только догадываться, как сложилась бы история России, если бы не умерла при подозрительных обстоятельствах первая и любимая жена Ивана Грозного Анастасия Романовна. MIR24.TV собрал несколько любопытных и местами ужасающих историй об отравлениях и отравителях.

© Симон Вуэ «Прием отравленной чаши»

Теофания ди Адамо и «аква-тофана»

На балу у сатаны в романе «Мастер и Маргарита» в череде оживших на одну ночь убийц, растлителей и негодяев всех мастей появляется «очаровательнейшая и солиднейшая дама» – госпожа Тофана, которая некогда была чрезвычайно популярна среди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности среди тех, которым надоели их мужья…

«Да, так вот-с, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить, затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер», – Коровьев рассказывает Маргарите не выдуманную историю. Речь идет о Теофании ди Адамо, время жизни которой пришлось на вторую половину XVII и начало XVIII веков.

Данные, которые сохранились об этой истории, довольно путаны. Судя по всему, речь идет о целом семействе отравительниц, как минимум, о матери, Теофании ди Адамо, и ее дочери Джулии. Первой приписывают создание яда, который был прозрачен, не имел запаха, не терял своих свойств ни в горячей, ни в холодной пище и действовал деликатно – у жертвы не начиналось ни судорог, ни мучительной рвоты, отравление сложно было отличить от инфекционной болезни. Все это делало аква-тофану (яд вошел в историю именно под таким названием) очень удобным инструментом для избавления от нежелательных отношений.

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Услугами госпожи Тофаны охотно пользовались дамы из высшего общества, в какой-то момент подозрительные смерти мужчин привлекли внимание папы Александра VII, который приказал провести расследование. Флакончики с ядом не сразу заинтересовали следствие – они были оформлены под маленькие бутылочки со святой водой из города Бари, где покоятся мощи Николая Чудотворца. На этикетках цинично размещалось изображение святого Николая. Правда открылась после того, как лейб-медик Карла VI Австрийского исследовал воду и обнаружил в ней мышьяк. Госпожа Тофана скрывалась в монастырях, но в конце концов попала в руки инквизиторов. Под пытками она призналась в 600 отравлениях, в том числе собственного мужа, герцога Анжуйского и папы Климента XIV. Госпоже Тофане пришлось перенести и пытку «испанским сапожком», вот почему у Булгакова она ковыляет со «странным деревянным сапогом» на левой ноге.

Как именно закончила свою жизнь Теофания ди Адамо, не известно: по одной версии, была казнена, по второй, задушена тюремщиками, по третьей – была приговорена к пожизненному заключению и умерла в старости, по четвертой – нашла прибежище при дворе французского короля и погибла, сорвавшись со стены замка. Джулия Тофана пошла по следам матери и даже улучшила формулу аква-тофаны – бизнес на убийствах приносил хороший доход. В 1659 году она была казнена.

О популярности аква-тофаны в Европе даже столетие спустя можно судить по тому, что Моцарт приписывал свою болезнь именно этому яду. «Я знаю, что должен умереть. Кто-то дал мне аква-тофану и вычислил точное время моей смерти, для которой и заказал «Реквием». Я пишу его для себя», – написал он в дневнике.

Маркиза де Бренвилье и пытка питьем

«– Маркиза, – бормотал Коровьев, – отравила отца, двух братьев и двух сестер из-за наследства! Королева в восхищении!» – еще одна отравительница на балу сатаны была упомянута Михаилом Булгаковым. На этот раз речь идет о Мари Мадлен Дре д’Обре, или маркизе де Бренвилье.

Мари-Мадлен родилась в 1630 году в богатой и знатной семье судьи Антуана Дре д‘Обре, она была хороша собой, ее лицо, по воспоминаниям современников, имело выражение детской невинности, но это впечатление было обманчивым. В своих мемуарах Мари-Мадлен писала, что лишилась девственности в семь лет, а в 10 уже регулярно имела интимные отношения с родными братьями. В 21 год она вышла замуж за Антуана Гобелина, маркиза де Бренвилье. Маркиз оказался заядлым игроком и быстро промотал и свое состояние, и ее.

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Однажды маркиза де Бренвилье закрутила роман с капитаном кавалерии Жан-Батистом Годеном де Сент-Круа. К этому времени ее муж бежал из Франции от кредиторов, но открытая внебрачная связь Мари-Мадлен, которая не жалела денег на любовника, разозлила ее отца.

Антуан Дре д‘Обре использовал связи, чтобы заключить Сент-Круа в Бастилию на год, и это время не прошло для того даром. Сокамерником любовника маркизы оказался итальянский алхимик Антонио Экзили, обвиняемый в изготовлении и продаже ядов. После освобождения Сент-Круа увлекся алхимией и составлением ядов, а маркиза увлеклась их применением. Чтобы завладеть наследством, маркиза де Бренвилье в 1666 году отравила своего отца. Она подкупила слугу, который в течение восьми месяцев подмешивал в еду Антуана Дре д‘Обре небольшие дозы яда. Когда полученные деньги закончились, пришел черед братьев, их маркиза отравила в 1670-м. Де Бренвилье приписывают еще около 50 смертей слуг и бедняков из парижских больниц и богаделен, на которых она под видом благотворительности испытывала яды.

А в 1972 году при странных обстоятельствах умер сам Жан-Батист Годен де Сент-Круа, причиной смерти стало то ли самоубийство, то ли случайное отравление ядовитыми парами. Оказалось, что он долгое время собирал компромат на маркизу – шкатулка с бумагами и образцами ядов угодила прямиком в руки полицейских приставов, ее содержимого было достаточно для ареста и смертного приговора. Некоторое время отравительница скрывалась, пока не была обнаружена в Льежском монастыре.

Маркиза неудачно пыталась покончить с собой и поначалу полностью отрицала свою вину, но под пытками призналась во всем. Среди прочего де Бренвилье подвергли пытке питьем, ей пришлось выпить 16 пинт воды (7,5 литра). В конце она была обезглавлена и сожжена, а ее прах развеяли над Парижем.

«Дело о ядах» и Катрин Монвуазен

С истории Мари-Мадлен Дре д‘Обре, маркизы де Бренвилье, началась кампания по вычислению отравительниц в высшем свете, которая получила название «дело о ядах». На суде маркиза де Бренвилье успела заявить, что половина знакомых ей знатных людей занимается такими же вещами. Это очень заинтересовало Людовика XIV, король приказал шефу парижской полиции Габриэлю Николя де ла Рейни провести расследование.

В результате «дела о ядах» было казнено около 30 женщин, одна из них – вдова Катрин Монвуазен, на которую указала сама маркиза де Бренвилье. Монвуазен промышляла гаданиями, предсказанием будущего, спиритизмом, абортами, продажей различных зелий и ядов. Большим спросом пользовался «эликсир молодости», который Монвуазен изготавливала из нерожденных детей и плаценты, процесс его изготовления включал в себя черную мессу – в этом колдунье помогали аббаты Мариэтт, Леменьян, Турне, Даво и Гибур. Так, Даво предоставлял колдунье человеческий жир для свечей, а Гибур готовил специальные облатки.

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Среди клиентов Монвуазен встречались особы из окружения короля, например, мадам де Вивон – золовка фаворитки французского монарха мадам де Монтеспан, племянница кардинала Мазарини графиня де Сауссон и ее сестра герцогиня Бульонская. Дело бросило тень на саму мадам Монтеспан – мать детей Людовика XIV…

В 1679 году Катрин Монвуазен арестовали, под пытками она вытащила на свет множество скелетов из аристократических шкафов. В 1680-м отравительницу сожгли на костре на Гревской площади, смертельные приговоры получили и пятеро аббатов, участвовавших в темных делах Катрин Монвуазен. Скандальный процесс замяли тайным приказом короля.

Загадочная смерть Марии Борисовны – жены Ивана III

Один из интересных случаев отравления из средневековой русской истории – это смерть княгини Марии Борисовны, первой жены московского князя Ивана III, которая в летописях описывалась как смиренная и скромная женщина. Это произошло в апреле 1467 года, в Софийско-Львовской летописи четко указано, что княгиня была отравлена «смертным зелием». Такой вывод объясняется тем, что тело мертвой настолько быстро и сильно распухло, что ему стал мал саван: «…покров на ней положиша, ино много свисло его, потом же то тело разошлося, ино тот покров много и недостал на тело».

Подозрение пало на жену княжеского дьяка Алексея Полуектова Наталью, служившую у княгини. Как выяснилось, незадолго до смерти княгини она относила ее пояс к «бабе» (ворожее) для неких манипуляций. Предполагалось, что ворожея пропитала пояс ядом. Из-за этих подозрений дьяк около шести лет не смел показываться на глаза Ивану III.

Сегодня существует метод, позволяющий проверить, был ли человек, умерший много веков назад, отравлен или нет – это исследование микроэлементного состава костей. В 2011 году ученые провели анализ останков Марии Борисовны, которые покоятся в Вознесенском женском монастыре в Кремле. В костях обнаружили чрезмерно высокое содержание ртути и мышьяка, содержание цинка превышено в 242 раза, свинца – в 45 раз, ртути – в 30 раз. Не исключено, что именно плохое самочувствие заставило княгиню обратиться за помощью к ворожее.