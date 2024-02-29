Советская спортсменка на олимпийской лыжне сотворила чудо, в которое не могла поверить сама

Стартовые протоколы лыжных гонок на Oлимпиаде в Лейк-Плэсиде мало напоминали современные. В женском спринте классическим стилем, а других стилей тогда ещё не существовало, было заявлено всего 38 участниц. Фавориты бежали в первой группе. Из них сразу три участницы представляли Советский Союз. Лидером нашей сборной в то время являлась четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова.

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Считалось, что у Кулаковой есть все шансы войти в историю. Ещё никто в женских лыжах не выигрывал золотые медали на трёх Олимпиадах. Основные ставки были сделаны на эстафету и спринт. Кулакова стартовала под девятым номером – первой среди подруг по команде. Рочева и Балдычева вслед за ней.

Первая временная отсечка была расположена на дистанции 1600 метров, сразу после неё начинался длинный подъём, где, по задумке проектировщиков трассы и должна была решаться судьба медалей. Кулакова начала легко и стремительно. В тот день многим хорошо бежалось: стояла прекрасная погода – лёгкий мороз и яркое зимнее солнце. Однако на контрольной отметке результат у 9 номера оказался довольно посредственным. Великая Кулакова проигрывала финской лыжнице Хилькке Рийхивуори порядка пяти секунд.

Для спринта это довольно большой отрыв, тем более на равнине. Где Кулакова умудрилась растерять пять секунд для тренеров было загадкой. Результаты Балдычевой и Рочевой были ещё хуже. Не могла же лыжня так сильно поплыть уже после дюжины спортсменок, или всё же могла? Но нет, следом за нашими девушками на отсечке показалась немка Барбара Петцольд, и она была даже быстрее финки.

Впрочем, был ещё подъём, долгий – примерно в половину дистанции. Отдохнуть там совершенно негде, зато именно здесь удобно навёрстывать отрыв. Рийхивуори в этой группе бежала первой, поэтому на отметке 3800 именно она задала ориентир. Когда же камера выхватила Кулакову, стало ясно, что никакого исторического достижения сегодня не будет. Галина проигрывала финке не 5, а 22 секунды. Дальше следовал крутой спуск, где что-либо отыграть было практически невозможно.

Одна за другой от Рийхивуори стали отставать и остальные участницы. Ту же Петцольц этот тягун отодвинул секунд на 20. Дольше всех держалась хорошо разогнавшаяся Квета Ериова. После подъёма она уступала совсем чуть-чуть, но в финишном створе чешка едва передвигала ноги. Среди наших же на медали могла претендовать только Раиса Сметанина, и то лишь по тому, что ещё не стартовала. Ей достался поздний 33 номер, к тому же спринт никогда не был её коронной дистанцией.

Это был определённый риск. С одной стороны Сметанина знала результаты основных соперниц, но с другой – после 32 лыжниц трасса уже не могла быть в идеальном состоянии.

Первая отсечка – и сразу разочарование. На какие-то сотые доли, а в те годы лыжный спорт измеряли настолько точно, её результат был даже хуже, чем у Кулаковой. Затем был подъём.

Был момент, когда я почувствовала, что сил больше нет. А мне ещё оставалось пробежать вверх по самому крутому, трудному подъему метров триста. Сердце колотилось так громко, что мне казалось, будто рядом со мной грохочет огромный колокол, - так позднее описывала своё состояние будущая легенда советских лыж, чьи слова приводит портал «Лыжные гонки».

Рассказывают, что, когда на стадионе объявили время Сметаниной на 3800, в стане сборной Финляндии все бросились поздравлять друг друга.

Но это был ещё не конец. Впереди ещё 1200 метров, включающие в себя спуск и равнинный участок на финише.

Конечно же к тому времени уже были секундомеры, и тренеры прекрасно умели вести по трассе своих подопечных. Настоящее вавилонское столпотворение, каждый поддерживает своих. Вдруг кто-то из толпы крикнул на русском: «Молодец, Рая! Начинаешь догонять!»

Эта фраза подействовала удивительным образом:

Как начинаю догонять? Да я же должна быть впереди, ведь столько сил отдано!

И с этими мыслями Сметанина понеслась к финишу.

Сначала затихли финны, а затем ахнул и весь стадион. Результат Раисы был 15.06,92. У Рийхивуори 15.11,95. Золотая медаль досталась советской лыжнице. Кстати, Сметанина стала первой в истории кто сумела выиграть две индивидуальных гонки на двух Олимпиадах. До неё это не удавалось никому. Интересно, что на крупных турнирах ни до, ни после она никогда не выигрывала спринт.

МОК

Позже Раиса Петровна перепишет ещё множество рекордов. Через 12 лет она вместе с командой выиграет золото в Альбервиле, став первой спортсменкой на Земле, кто завоюет медали на пяти Белых Олимпиадах. Причём золотой Альбервиль случится всего за несколько дней до сорокалетия.