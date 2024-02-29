Британка нашла в своем доме капсулу времени с деньгами и сигаретами

Британка нашла под половицами своего дома 103-летнюю капсулу времени, пишет Mirror. По словам женщины, она невероятно рада, что смогла прикоснуться к истории.

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Мэдлин Гудвин рассказала, что нашла капсулу из прошлого под половицами дома. Внутри небольшого металлического ящика лежали пенни 1901 года, пачка сигарет, шляпа, Библия и письмо. Кроме того, британка узнала, что у этой коробки есть целая история, которая тянется уже больше века.

Когда Гудвин продавала стол в интернете, с ней связалась покупательница. Оказалось, женщина тоже жила в этом доме, рассказав Мэдлин, что капсулу пополняют предыдущие жители для следующих.

«Этот дом принадлежал ее семье на протяжении 130 лет, с момента его постройки в 1890 году и до продажи в 2007 году», — прокомментировала Гудвин.

Британка призналась, что уже думает с мужем о том, что они могут добавить в эту коллекцию, переходящую из рук в руки.

«Мы могли бы оставить USB-накопитель с изображениями и, возможно, песнями», — считает женщина.