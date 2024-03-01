Назад, в ГДР! Возможен ли новый «развод» западной и восточной частей Германии?

На карту Европы может вернуться Германская Демократическая Республика, что наверняка станет событием мирового масштаба. Не меньшее, а, может, даже более значимое, чем воссоединение двух Германий в октябре 1990-го.

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Речь о денонсации договора 1990-го года о воссоединении восточной и западной частей страны. Первым с таким предложением выступил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. «Немцы Крыма обеспокоены политикой и действиями Германии в отношении России», – заявил он. Напомнив, что в документе зафиксированы обязательства стран не рассматривать друг друга в качестве противников и работать над установлением справедливого и надежного мирного устройства в Европе. А «нынешние власти ФРГ полностью попрали данные своими предшественниками обещания». Идею поддержал член комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков.

ЕС со всем остальным недружественным нам Западом сами, что называется, напрашиваются. Если им можно игнорировать соглашения, в том числе, судьбоносные для человечества (например, договор с США о противоракетной обороне, который янки денонсировали в прошлом году), то почему России не отменить своё же собственное, тридцатилетней давности? И разве лучше стало жить восточным немцам после его реализации? В бытовом плане, возможно. Хотя на дефицит в ГДР, в отличие от нашего Союза, никто не жаловались. Да и с точки зрения общеполитической особенно беспокоиться не приходилось, имея за спиной СССР.

Тот документ вошел в историю как договор «Два плюс четыре». Подписан он был, помимо немецких и российских представителей, так же экс-союзниками нашей страны во Второй мировой войне – США, Францией и Великобританией. Главное среди его положений – отказ немцами от ведения военных действий в отношении кого бы то ни было, производства биологического, ядерного и химического оружия, размещения на территории бывшей ГДР вооруженного иностранного контингента.

А что имеем сейчас? Многотысячный контингент НАТО и американцев в восточных землях. Производство современного оружия с поставками его на неблизкую для себя Украину. Воинственные антироссийские заявления официальных лиц Германии. Нам это надо?

И почему бы не помочь германцам вернуть им память, запудренную не иначе, как ядовитыми газами из-за Атлантики. Вашингтон давно не скрывает, что в режиме нон-стоп контролирует каждый шаг Берлина.

– Денонсация нашей страной договора об объединении ГДР и ФРГ – логичный шаг, учитывая перемены, произошедшие в Германии за минувшие десятилетия, – считает Наталья Еремина, доктор политических наук, профессор СПбГУ.

– Хотя бы потому, что этой страны давно другой статус. И немецкая сторона сама отказалась от выполнения тех критериев, которые были там прописаны.

«СП»: Чему активно поспособствовали её заокеанские друзья, постоянно увеличивая своё военное присутствие на берегах Рейна.

– НАТО и американцы оперативно заняли в 1990-е бывшие советские базы ГДР. Сколько их там сейчас, вряд ли кто знает, кроме самих натовцев. В договоре цифры обнародованы. Но реальны ли они? К тому же, идет постоянная ротация.

«СП»: В России идею о выходе из договора «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» поддержали в Совете Федерации. Бундестаг пока никак не отреагировал на это...

– Это позиция России, и она открыто её высказывает. Мы не можем смотреть в сегодняшний день глазами того давнего уже времени. Нужно искать новые рамки сотрудничества. Думая в первую очередь о безопасности своей страны.

Продолжает тему Александр Рар, немецкий политолог и публицист.

«СП»: Александр Глебович, как в вашей стране отнеслись к идее о выходе РФ из договора 1990-го года?

– В Германии об этом слышали, но всерьез никто не принимает, – ответил на звонок «СП» Александр Рар. – Ну, как вы себе представляет: что мы действительно будем ставить под вопрос воссоединение страны? Нет, конечно. Тем более что ни американцы, ни англичане точно не будут его денонсировать. Объединить ГДР и ФРГ было решением великих держав Второй мировой войны. В одиночку РФ не сделала бы этого.

«СП»: Но ведь ваша страна нарушила договор почти по всем его пунктам!

– Это вопрос видения. У российской стороны оно такое. У нас, у Запада в целом иное. Здесь считают, что РФ напала на суверенную Украину. Не признает развал Советского Союза. Берет чужие территории. Поэтому сейчас делается всё, чтобы пойти с Москвой на полную конфронтацию.

В принципе, тут могут быть взаимные обвинения. Потому что нарушают все. Из-за чего и рушится та система безопасности Европы, которая выстраивалась много лет. Евробезопасности как института скоро не будет. Нужно снова создавать. Причем срочно! А то может случиться большая война, к сожалению…

«СП»: А те немцы, кто застал ГДР, жил там, они разве не сожалеют об утрате той своей республики?

– Не так. Есть среди них те, кто говорит, что объединение проходило несправедливо. В том смысле, что Запад фактически поглотил демократическую республику, жить в которой было поспокойнее. И, да, у них несколько иная точка зрения на германскую внешнюю политику. Но это только у того поколения, что жило там до начала девяностых. Меньше четверти населения страны – 17%. Большинство пенсионеры, они ничего не решают. Это же не управленцы, не элита. Да, выходят на улицы, демонстрируют альтернативное мнение. Говорят о необходимости исправить немецкую политику, чтобы она меньше зависела от влияния США. Но ни в коем случае не возвращаться в ГДР. Для абсолютного большинства немцев вопрос об этом никогда не стоял. И Украина в их глазах однозначно часть европейской системы безопасности. Потому Германия всеми силами будет защищать её.

«СП: Глава вашего МИД Анналена Бербок недавно заявила, что немцы «уже воюют с Россией».