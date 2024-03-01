Что такое Масленица и чей это все же праздник — языческий или христианский

Масленица — это самый народный из современных российских праздников, выросший на стыке языческой и христианской культур. Главные традиции Масленицы связаны с блинами, походами в гости, народными гуляниями и сжиганием чучела зимы. Масленицей называют как неделю перед Великим постом (Масленая неделя), так и последнее воскресенье этой недели (собственно Масленица).

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Что такое Масленица

Масленица — целый комплекс обрядов, уверены историки. Среди них есть и молодые, и очень древние. Например, взятие снежного городка историки датируют началом XVIII века, а вот выпекание блинов и посещение могил относят ко временам до Крещения Руси.

По мнению фольклориста Владимира Проппа, Масленица появилась как земледельческий обряд для плодовитости почвы. Предки верили, что мёртвые, лёжа в земле, могут повлиять на плодородие. А поминальные блины пекли затем, чтобы заручиться помощью покойных в земледельчестве.

«Похороны» чучела Масленицы (где-то его сжигали, где-то хоронили, а где-то разрывали и разбрасывали по полю) также должны были обеспечить хороший урожай.

Славяне-язычники на Масленицу провожали зиму и встречали весну. Это был праздник смены времён года, приуроченный ко дню весеннего равноденствия. Масленица была единственным временем в году, когда поощрялось обжорство, пьянство и даже драки.

Все эти разгульные развлечения имели сакральный смысл — так люди «визуализировали» будущую сытую жизнь и мерялись силой ради крепкого урожая.

С приходом христианства с Масленицей произошёл мощнейшая историческая перемена. Из разгульного праздника смены сезонов Масленица стала неделей подготовки к посту.

Вместе с содержанием сменились и даты. Теперь Масленица зависит не от дня весеннего равноденствия, а от Пасхи (Воскресения Христова) и предваряет Великий пост. При расчёте Пасхи придерживаются главного правила: она празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния.

Какого числа Масленица в 2024 году

В 2024 году Масленица выпадает на середину марта: она начнётся в понедельник, 11 марта, и завершится в воскресенье, 17 марта.

Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Что такое Сырная седмица

Сырная седмица — это церковное название Масленой недели, то есть недели перед Великим постом.

В этот период действуют особые церковные правила.

Что нельзя делать на Сырную седмицу:

В церкви на Сырной седмице не венчают. В среду и пятницу в храмах не служат Литургию. На богослужении начиная со среды читают великопостную молитву преподобного Ефрема Сирина.

Как называются дни Масленицы

Каждый день Масленой недели имеет своё название и свои традиции.

Понедельник — Встреча

Молодёжь пела и разгуливала с соломенным чучелом по деревне, а более степенные люди начинали Масленицу с визитов к родным. К встрече Масленицы сооружали общественные горки, качели, балаганы для скоморохов. Дети развлекались снежными забавами.

В понедельник начинали печь блины. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Вторник — Заигрыши

Продолжались активные зимние развлечения. Любимым занятием предков было катание на «корежках» — досках, залитых водой и замороженных на холоде. Для катания на корежках выстраивали на крутом берегу катушку из толстых брёвен и жердей. У такой катушки «бег» («разбег») был до трёхсот метров, чтобы при катании дух захватывало.

А ещё масленичный вторник был днём смотрин невест. Родители старались сосвать молодых до начала Великого поста. Если всё складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, играли свадьбу.

Среда — Лакомка

На третий день наступало время радоваться блинам и другим масленичным яствам. На Лакомки тёщи приглашали зятьёв на блины.

Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

Ведяшкин Сергей / Агентство «Москва»

Четверг — Разгул, или Широкий четверг

Наступала середина Масленицы. Предки гуляли с утра до вечера — плясали, водили хороводы, пели частушки. Молодожёнов сажали в сани и спускали с горы, заставляли при всех целоваться.

Проводили кулачные бои: бились или один на один, или «стенка на стенку». Ещё предки жгли ритуальные костры и прыгали через огонь.

Пятница — Тёщины вечерки

С этим днём связана поговорка: «Хоть тёщины блинки сладки, да тёщ угощают на Масленую зятьки». В пятницу уже зятья приглашали тёщ на блины. В старину зять обязан был с вечера лично пригласить маму своей супруги, а потом утром прислать нарядных зватых. Чем больше было зватых, тем большей почестью это считалось.

Суббота — Золовкины посиделки

Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня.

Вечером в субботу сжигали чучело Масленицы: сначала его окружали почётом, а затем выносили за околицу и предавали огню. Есть и другая версия, согласно которой сожжение чучела совершалось всё-таки в воскресенье.

Воскресенье — Прощёное воскресенье, Проводы

Главная традиция завершающего дня Масленицы — попросить друг у друга прощения. Люди использовали такие формулировки: «Прости, сыми с меня вину!» или «Прости, если что неладного между нами вышло», «Прости меня, грешного, на Великий пост!». Клали низкие поклоны, а потом целовались в знак прощения.

После обеда верующие люди шли в храм на вечернюю службу, открывающую Великий пост. Вечером поминали усопших, а ещё ходили на кладбище.

Любимов Андрей / Агентство «Москва»

Почему на Масленицу едят блины

Есть две главные гипотезы, почему именно блины стали главным блюдом Масленицы. Согласно одной из них, круглое угощение было похоже на солнце и символически связывалось с божеством солнца Ярило.

По другой версии, блины были поминальным блюдом, а его ингредиенты — мука и вода — символизировали жизнь и перерождение. И именно поэтому первый блин на Масленицу традиционно отдавали нищим, чтобы те помянули усопших.

Что нельзя делать на Масленицу

Православные каноны накладывают определённые ограничения на прихожан в Масленую неделю.

Людям, которые готовятся к посту, нельзя есть мясо и любые мясные продукты. Нельзя давать волю гневу и обижать окружающих, то есть наносить вред другим людям. Православная церковь запрещает верующих участвовать в языческих масленичных обрядах, в том числе в сжигании чучела Масленицы.

Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Как отмечают Масленицу в России сейчас

По данным ВЦИОМ, обряды и ритуалы Масленицы популярны у россиян. Блинная неделя и сжигание чучела находятся на втором месте после традиции украшать дома хвойными на Новый год и Рождество. Половина россиян считают Масленицу скорее этнокультурным событием, нежели языческим празднованием.

Для большинства россиян Масленица — это повод печь блины, ходить в гости, участвовать в народных гуляньях.

Среди православных россиян 77% отмечают Масленицу, а не отмечают 20%. Среди исповедующих ислам россиян каждый пятый сообщил, что празднует Масленицу, но большинство мусульман России всё же этого не делают (79%).

В российских регионах на Масленицу проходят многочисленные фестивали и конкурсы, например креативных чучел. Победители получают денежные и другие призы.

С впечатляющим размахом Масленицу проводят в арт-парке «Никола-Ленивец» в одноимённой деревне под Калугой.

Там вместо привычных чучел на праздник сжигают огромные арт-объекты. В 2024-м огню предадут 22-метровую «черную гору».

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