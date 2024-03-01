Страстная неделя Великого поста в 2024 году. Даты, правила питания, что можно и нельзя делать

В христианстве Великий пост, предшествующий главному празднику — Пасхе, завершается Страстной неделей, названной так потому, что в это время верующие вспоминают Крестные страдания Христа. «Лента.ру» выяснила, как православные готовятся к празднику в честь Светлого Христова Воскресения, какие библейские события Церковь вспоминает в это время, а также что можно и что нельзя делать в Страстную неделю.

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Даты Страстной недели в 2024 году

Страстная седмица является последней неделей Великого поста и предшествует главному христианскому празднику — Пасхе. В 2024 году Светлое Христово Воскресение верующие отмечают 5 мая.

Точкой отсчета Страстной недели считается Вербное воскресенье, или праздник Входа Господня в Иерусалим. В 2024 году он выпадает на 28 апреля. То есть Страстная неделя начнется 29 апреля (понедельник), а закончится 4 мая (суббота).

В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая

Суть названия

В переводе с церковнославянского языка слово «страсти» означает «страдания». На последней неделе Великого поста верующие вспоминают «страсти Христовы» — то есть страдания Сына Божьего Иисуса Христа перед распятием и его сошествие в ад.

Интересно, что понятие «Страстная неделя» упоминается в Типиконе только один раз: в 17-й главе, посвященной расписанию чтения отдельного раздела Псалтири — кафизмы.

Однако в церковных публикациях и у верующих в быту это название намного популярнее, чем «Великая седмица».

Нетрудно догадаться, что Великой последнюю неделю поста называют потому, что для христиан она превосходит по значимости все остальные дни года.

Называется эта седмица Великою не потому, что ее дни или часы больше (других), но потому, что в эту седмицу совершились великие и преестественные чудеса и чрезвычайные дела нашего Спасителя Синаксарь

Понятие «Великая седмица» скорее относится к греческой христианской традиции. При этом благодаря ей у русскоговорящих верующих закрепился обычай называть Великими отдельные дни Страстной недели — Великий понедельник, Великий вторник и так далее. Следует подчеркнуть, что каждый день Страстной недели имеет свое символическое значение и отсылает к евангельским событиям, связанным с последними днями земной жизни Христа.

Великий понедельник

В первый день Страстной недели Церковь вспоминает ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, жизнеописание которого во многом напоминает путь Христа, наполненный страданиями.

Кто такой патриарх Иосиф Прекрасный В библейской Книге Бытия сказано, что святой Иосиф Прекрасный был одним из 12 сынов патриарха Иакова, умершего примерно в 1700 году до нашей эры. Иосиф был любимым сыном Иакова. Кроме того, в юности ему часто снились сны, предвещавшие будущее величие. Об этих снах Иосиф часто рассказывал братьям, а они в ответ мучались завистью и ревностью. Не в силах справиться со своими чувствами братья решили избавиться от праведного Иосифа. Сначала они хотели его убить, но потом старший брат Рувим предложил бросить его в ров. Однако в итоге было решено продать Иосифа купцам, следовавшим в Египет, за 20 сребреников — много веков спустя, Иуда, один из ближайших последователей Христа продаст его за 30 серебряных монет. В Египте, попав в служение к начальнику царских телохранителей Потифару, Иосиф заслужил доверие господина. Однако жена Потифара захотела погубить Иосифа — из-за его удивительной красоты женщина пыталась склонить святого к прелюбодеянию, но получила отказ. Тогда она заявила мужу, что Иосиф сам хотел ее осквернить, за что праведника посадили в темницу. Будучи в заключении, он прославился умением толковать сны — однажды Иосиф предсказал фараону приближение голодных лет и бедствий, за что был освобожден и получил статус главного сановника Египта. Позже Иосиф помог своей семье перебраться из Палестины в Египет. Перед кончиной святой завещал перенести его останки в землю обетованную — это случилось уже при пророке Моисее, за 1496 лет до рождения Иисуса Христа. С Иисусом Иосифа сравнивают не только потому, что его предали близкие люди, как Иуда предал Христа. Иосиф, как и Христос, прославился добротой и готовностью прощать. Также мотив его мнимой гибели и возвращения в семью перекликается с распятием и воскрешением Христа.

Помимо этой ветхозаветной истории, в Великий понедельник верующие вспоминают иссушение Христом бесплодной смоковницы — дерево, покрытое богатой листвой, но не приносящие плодов, стало символом лицемерия фарисеев и церковных книжников, против которых выступал Иисус Христос.

Проклятие смоковницы — это метафора борьбы с формальностью служения Богу, когда верующий исполняет внешние ритуалы, но не испытывает подлинного покаяния

Что касается богослужений, в понедельник Страстной седмицы начинается Чин мироварения, который происходит только раз в году, на последней неделе Великого поста.

Миро — это смесь растительных масел, благовоний и душистых трав, которая активно используется в богослужениях. В первый день миро доводят до кипения, а потом варят на медленном огне, регулярно перемешивая вплоть до Великой среды. Все это время священнослужители читают Евангелие. В Великий четверг, во время Божественной литургии, патриарх освящает миро при открытых Царских вратах.

В целом Великий понедельник возвещает о страданиях Спасителя, которые вскоре произойдут. Во время церковной службы верующие как бы находятся в ожидании предначертанных событий.

Великий вторник

На второй день Страстной недели верующие вспоминают проповеди Христа в Иерусалимском храме и вне его. Уже тогда первосвященники, слыша, что говорит Иисус, хотели схватить и убить его, но пока не решались открыто нападать, боясь протестов народа, который принял Христа как пророка.

Согласно Евангелию, в Великий вторник Христос рассказал ученикам о своем втором пришествии, а также поведал две притчи: о десяти девах и о талантах.

Притча о талантах

В идейном смысле эта история является продолжением притчи о проклятой смоковнице. Ее основной посыл — каждый человек должен приносить свои «плоды» и приумножать дарованные ему свыше способности через труд и самореализацию. А того, кто не захотел трудиться и взращивать пусть даже небольшое свое дарование, ждут несчастья и бедность.

Талант здесь — это прежде всего монета, которая использовалась в античные времена в Европе, Передней Азии и Северной Африке. Но в переносном смысле его можно трактовать и как дарование, способности.

Притча Христа о талантах В Евангелии от Матфея упоминается история о том, как один богатый человек, отправляясь в другую страну, призвал своих рабов и каждому раздал таланты по силам — одному дал пять талантов, второму — два, а третьему — один. Получивший пять талантов смог употребить их в дело и заработал еще столько же. Получивший два таланта тоже смог заработать еще два, благодаря дарам от хозяина. А получивший один талант закопал свой дар в землю. Некоторое время спустя господин вернулся и потребовал отчет у своих рабов. Первых двух он похвалил. Третий же прогневал своего хозяина тем, что побоялся потерять свой талант, закопал его в землю и вместо того, чтобы реализовать дар, просто вернул господину его же монету. Тогда хозяин приказал отобрать талант у раба и выбросить его во тьму.

Притча о десяти девах

Эта история, основанная на свадебных обычаях древней Иудеи, рассказывает о Втором пришествии Христа, за которым последует Страшный суд. Притча также подробно изложена в Евангелии от Матфея.

Свое второе пришествие Иисус описал через ритуал пришествия жениха в дом невесты, которая ждет его, окруженная подругами. Так как ритуал проводили ночью, подруги встречали жениха с горящими светильниками.

Притча Христа о десяти девах и о Страшном суде «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху», — говорится в Евангелии.

Из этих десяти дев пять было мудрых, а пять — неразумных. Вторые взяли с собой светильники, но не запаслись маслом на случай, если жених задержится. Мудрые же наполнили свои сосуды маслом. Жених действительно задерживался, поэтому девы постепенно задремали. В полночь раздался крик о том, что жених идет и пора выходить ему навстречу. Тогда неразумные девы стали просить мудрых поделиться маслом, ведь их светильники начали угасать. На что мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Правда, пока пять неразумных девушек ходили за маслом, жених уже пришел — готовые вошли с ним на пир, и двери дома затворились. Опоздавшие девы стали стучаться и тоже проситься на пир. На что жених ответил: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий».

Считается, что таким образом Иисус объяснил ученикам, как важно готовиться ко Второму пришествию, ведя праведную жизнь.

Фарисеи, услышав притчи Христа, захотели его опорочить и донести на него властям. Тогда они спросили Христа «Как ты думаешь, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» — это был провокационный вопрос, ведь если бы Христос дал положительный ответ, его бы обвинили в поддержке римской власти, а если бы сказал «нет» — его бы назвали мятежником.

Однако Христос вместо ответа показал фарисеям римский динарий и спросил, что они видят на нем — на монете был изображен кесарь, о чем и сказали фарисеи. Тогда Иисус произнес фразу, которая стала крылатой:

Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу Иисус Христос Мф. 22, 21

Великая среда

В Великую среду христиане вспоминают сразу два евангельских события — помазание Христа миром и предательство Иуды Искариота.

Миропомазание Христа Согласно Евангелию от Матфея, ночь со вторника на среду Христос провел в Вифании — небольшом поселении близ Иерусалима. В доме Симона прокаженного к Иисусу подошла одна женщина-грешница и возлила драгоценное миро Христу на голову. Увидев это, ученики Христа возмутились — это миро можно было бы продать за большие деньги и раздать их нищим, раз уж женщине хотелось сделать доброе дело. На что Иисус попросил не смущать ее, сказав, что таким образом женщина подготовила его тело к погребению.

Как гласит писание, тогда же один из 12 апостолов по имени Иуда Искариот отправился к первосвященникам, которые уже приняли решение казнить Христа.

Что вы дадите мне, и я вам предам Его? Иуда Искариот Мф. 26:6-16

Иуде предложили 30 сребреников — по тем временам на такие деньги можно было приобрести небольшой земельный участок в городской черте Иерусалима. Цена устроила предателя, и с того времени он начал искать удобного случая, чтобы выдать своего учителя.

Что касается церковной службы, в Великую среду совершается последняя литургия преждеосвященных даров и в заключительный раз читается молитва с тремя земными поклонами. Дальше земные поклоны не совершаются до самой Троицы. Кроме того, на вечерней службе в среду верующие участвуют в таинстве исповеди — в этот день они могут исповедаться особенно подробно.

Великий четверг

На четвертый день Страстной седмицы Церковь вспоминает важнейшее событие, Тайную вечерю. За столом со своими ближайшими учениками Иисус установил новое таинство — Святое Причастие.

Согласно Евангелию от Матфея, Христос взял хлеб, с благословением преломил его и раздал ученикам, сказав, что это тело его. После этого он подал апостолам чашу с вином, олицетворяющим кровь Спасителя.

Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов Иисус Христос Мф. 26, 26-28

С тех пор, принимая Святое Причастие, верующий как бы соединяется с Христом, принимает в себя его часть. Поэтому это таинство, проводимое в Великий четверг, наполняется особым смыслом для христиан, ведь оно отсылает к самому первому причастию апостолов в присутствии Христа.

Также на литургии в кафедральных соборах в Великий четверг совершается умилительный обряд омовения ног — в память о смирении, которое проявил Иисус, умывая ноги своим ученикам перед Тайной вечерей. Происходит это так: архиерей умывает ноги 12 священникам, олицетворяющим апостолов, а затем утирает их специальным платом — лентием.

В четверг утром верующие начинают готовиться к Пасхе — делают уборку, ходят в баню, красят яйца и пекут куличи

Главное, чтобы бытовые приготовления к празднику не противоречили духовным — ведь для христиан молитва и поход в храм находятся в приоритете перед домашними хлопотами.

Великая пятница

Великая, или Страстная пятница является самым мрачным и скорбным днем последней недели Великого поста. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос был подвергнут Крестным Страданиям и смерти. Великая пятница — день строгого поста и большой скорби.

Суд над Иисусом Христом Согласно писанию, Иисуса Христа схватили ночью в Гефсиманском саду. Осудив его на казнь, иудейские священники и книжники захотели снять с себя ответственность за убийство человека, который по закону не заслужил такого сурового наказания. Чтобы придать приговору некоторую законность, Христа повели к римскому наместнику в Иудее, прокуратору Понтию Пилату. Прокуратор не нашел вины в поступках Христа и отправил его к царю Галилеи Ироду Антипе. Тот, не дождавшись чудес от Мессии, вместе со своим двором высмеял Иисуса и тоже отпустил как невиновного. Затем Христа вновь повели к прокуратору. Испугавшись недовольной толпы, требовавшей казнить Иисуса, Понтий Пилат сначала предложил просто наказать Христа и потом отпустить — согласно традиции, в честь праздника Пасхи было принято освобождать одного преступника. Но обвинителям этого было мало, толпа потребовала отпустить разбойника Варавву — чаша весов снова склонилась не в пользу Христа. Тогда Пилат исполнил волю народа — отправил Христа на казнь.

Согласно писанию, по пути на Голгофу Христа избивали римские воины, сопровождавшие его. Они возложили на голову Иисуса терновый венец и заставили в одиночку нести тяжелый крест. Вслед за Христом на место казни шли и его последователи, и его враги.

Самые тяжелые часы земной жизни Иисуса Христа начались с момента распятия. В древнем мире распятие на кресте считалось самой болезненной, жестокой и позорной казнью.

Согласно писанию, Христос был на кресте с полудня до трех часов дня

Затем один из воинов пронзил ребро Иисуса, чтобы убедиться в его кончине. По преданию, из раны тогда полились кровь и вода — символы таинств Причастия и Крещения. Вечером после казни тело Христа передали близким: те завернули тело в плащаницу и положили в пещеру.

В память об этих событиях с вечера четверга в церкви читают 12 отрывков из Нового Завета, в которых повествуется о предательстве Иуды, суде и Распятии Иисуса Христа. Из уважения к жертве на Голгофе литургию в пятницу не проводят. В конце дня совершается вынос плащаницы Христовой с изображением лежащего во гробе Мессии. Эта плащаница символизирует кусок льняной ткани, в которую, согласно писанию, завернули тело Христа после снятия с креста.

Великая суббота

В день Великой субботы Церковь вспоминает погребение Христа. Согласно писанию, в это время его душа сходит в ад, чтобы возвестить победу жизни над смертью, избавить праведные души от мучений и ввести в рай благоразумных людей, которые при жизни вели праведную жизнь и искренне покаялись в согрешениях.

Предание гласит, что вход в пещеру, где лежало тело Христа, было приказано закрыть камнем и приставить стражу — чтобы тело не украли и не заговорили о Воскресении. Однако верующие считают, что тем самым противники Христа подтвердили его воскрешение.

В начале 12-го часа ночи в храмах совершается полунощница, в конце которой священнослужители переносят в алтарь плащаницу и кладут ее на престол — все присутствующие в это время ожидают полуночи, когда наступит праздник Пасхи.

Кульминация пасхальной ночи — Крестный ход, во время которого верующие как бы идут навстречу воскресшему Христу

Также в Великую субботу в храме Воскресения Христова в Иерусалиме сходит благодатный огонь. После его доставляют в разные уголки мира — в том числе в Россию.

Как соблюдать пост на Страстной неделе

Все 40 дней Великого поста верующие соблюдают ограничения в пище. Основу рациона в эти дни составляют овощи, фрукты и крупы, а вот продукты животного происхождения (мясо, яйца, молоко, фастфуд и так далее) находятся под запретом. При этом последняя неделя Великого поста считается самой строгой и во время нее действуют особые правила.

Правила питания на Страстной неделе:

С понедельника по четверг верующие соблюдают сухоядение, разрешается есть хлеб, сырые овощи и фрукты, а также различные блюда из них без добавления растительного масла. В четверг верующие могут себе позволить горячую пищу с растительным маслом. При этом в меню не должно быть продуктов животного происхождения. В пятницу церковный устав предписывает от пищи воздержаться совсем, так как это день великой скорби. В субботу разрешается горячая пища без масла, а начиная с воскресенья (Пасхи) все запреты в пище снимаются.

При этом важно помнить, что обилие жирной и тяжелой пищи на Пасху после длительного поста может негативно сказаться на здоровье. Поэтому выходить из поста нужно постепенно, не налегая на творог, куличи, яйца и мясо.

Чего нельзя делать на Страстной неделе

Несмотря на наличие строгой диеты, Великий пост и Страстная неделя в том числе не сводятся только к ограничениям в пище.

Последняя неделя поста для верующих — это в первую очередь время глубокого покаяния и анализа собственной жизни. В этот период особенно важно сосредоточиться на духовных, а не физических аспектах подготовки к Пасхе.

Самое главное правило, которое верующие соблюдают на Страстной седмице — уделять внимание молитве и помощи ближним, а не развлечениям и бытовой суете.