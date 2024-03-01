Как Иван Федоров  и Петр Мстиславец первую книгу в Москве напечатали

В марте 1564 года в Москве, в открывшейся в апреле 1563 года в типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца, вышла первая печатная московская книга - знаменитый "Апостол".

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О людях XVI века, отстоящего от нас на расстоянии в полтысячи лет, очень часто достоверно мало что известно. Не исключение и оба московских первопечатника, продолживших дело знаменитого Франциска Скорины родом из Полоцка. О Мстиславце мы знаем даже чуть больше: Петр был сыном Тимофея и происходил из белорусского Мстиславля. Иван был сыном Федора, а откуда он родом, неизвестно и по сей день, прозвище Москвитин оставляет очень широкое поле для толкований. Есть и вполне достоверное свидетельство о том, что в 1532 году степень бакалавра в Краковском университете получил "Иван Федоров Москвитин". Но это наверняка был другой человек, ведь в предисловии к львовскому изданию "Апостола" 1574 года первопечатник прямо писал, что сложившиеся в Москве обстоятельства "заставили переселиться в иные, незнаемые страны". Воспитанник университета в Кракове такое точно не опубликовал бы, а высказался о возвращении в знакомые места.

Из предисловия к московскому изданию "Апостола" 1564 года мы узнаем, что Иван Федоров был дьяконом московской кремлевской церкви Николы Гостунского. Иван Грозный повелел на деньги казны устроить на Никольской улице в Китай-городе печатный двор, первая продукция которого имела анонимный характер, без конкретных выходных данных. "Апостол" Федорова и Мстиславца стал первой московской печатной книгой с четкими и однозначными опознавательными знаками. Помимо царя у истоков книгопечатания в Москве стоял тогдашний глава русской церкви митрополит Макарий, благословивший издание "Апостола", но до выхода книги в свет не доживший и скончавшийся в 1563 году.

Где и когда Федоров и Мстиславец выучились печатному делу, нам до сих пор неведомо, но овладели они своим искусством весьма достойно. "Апостол" 1564 года, чему свидетельство более 60 сохранившихся до нашего времени экземпляров, отличался замечательным художественным оформлением и в особенности чудесными заставками. Пристрастие к роскошному полиграфическому исполнению в итоге не позволило первопечатникам обогатиться за счет своего пионерского по тем временам ремесла. Печатай они книги попроще, наверняка бы разбогатели, а так пришлось уповать на богатых покровителей.

Первопечатник XVI века обязан был быть мастером на все руки. Федоров и Мстиславец владели многими очень разными навыками. В качестве граверов-резчиков они вырезали пуансоны и гравировали по дереву. Будучи литейщиками, отливали литеры. В образе столяров и плотников мастерили деревянные детали тогдашнего типографского оборудования. А также выполняли работу наборщиков, печатников, переплетчиков, редакторов, комментаторов, авторов предисловий.

В 1565 году Федоров и Мстиславец издали вторую московскую книгу, "Часослов", на которой их работа в столице Ивана Грозного и завершилась. Несмотря на интерес и поддержку царя и митрополита, у первопечатников хватало недоброжелателей из числа "многих начальников". Монахи-переписчики церковных книг с появлением их печатных версий теряли почву под ногами. Инновации в XVI столетии были очень часто наказуемы, а то и опасны для жизни. Федоров и Мстиславец вынуждены были уехать из Москвы в Великое княжество Литовское. Великий литовский гетман Григорий Ходкевич, известный ревнитель православной веры, радушно приютил их в 1568 году в своем замке в Заблудове неподалеку от Белостока. Из Москвы печатники, впрочем, уехали не с пустыми руками, прихватив с собой по тем временам главное - шрифт и гравированные доски заставок, концовок и буквиц.

Печатный станок местные умельцы изготовили уже в Заблудове.

В 1569 году пути создателей первых московских печатных книг разошлись. Петр Мстиславец уехал в столицу Великого княжества Литовского Вильно и основал там типографию. Дальнейший путь Ивана Федорова лежал во Львов и в Острог, вотчину еще одного ревнителя православия князя Константина Константиновича Острожского. По одной из версий, первопечатники могли соединиться вновь в конце 1570-х годов в Остроге. Издания тамошней типографии отличаются использованием характерных для виленского периода Мстиславца шрифта, досок, заставок, но прямых доказательств причастности к этим изданиям самого Петра нет, все это могли привезти в Острог и его ученики. До сих пор неизвестна и дата смерти первопечатника родом из Мстиславля.

Одна из книг, напечатанных Иваном Федоровым. Обнаруженна в фондах отдела редкой книги Львовской библиотеки Академии наук СССР.

Его соратник Иван Федоров скончался во Львове в конце 1583 года, успев в последние годы жизни проявить себя личностью разносторонней. В 1581-м он напечатал в Остроге первое в книжном деле на кириллице отдельное издание стихов. Им стало сочинение шляхтича из-под Барановичей Андрея Римши с условным названием "Хронология". На одном листе в двух параллельных колонках размещен краткий поэтический календарь. Для каждого месяца даны несколько его названий: латинское, церковнославянское, на иврите и на старобелорусском языке.

А в год смерти, в 1583-м, Иван Федоров совершил путешествие в Вену и пытался при дворе императора Рудольфа II представить свои изобретения уже из области современной военной техники. Он придумал пушку, которую для удобства перемещения можно было разобрать на 100 и даже 200 частей, а затем быстро собрать. За собственные средства первопечатник изготовил опытный образец весом под 300 килограммов, который австрийскому императору понравился, но до продажи изобретения дело не дошло.