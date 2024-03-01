Для чего главнокомандующий Красной Армии исследовал ледники Тянь-Шаня

Мало кто сегодня в Кыргызстане помнит о советском государственном и партийном деятеле, верховном главнокомандующем Красной Армии 1917-1918 годов Николае Крыленко. А ведь именно он сыграл уникальную роль в развитии республик Средней Азии. И об этом вкладе забывать ни в коем случае нельзя. Так по крайней мере считает наш коллега, журналист Эркин Туралиев. Уже многие годы он прилагает огромные усилия, чтобы сохранить память о таких людях, как Николай Васильевич. С архивными данными о нем Эркин Туралиев и пришел в Центрально-Азиатское представительство "Российской газеты".

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Так кем же для кыргызстанцев и наших соседей был Крыленко и что такого он для нас сделал? И при чем тут Ленин, имя которого мы вынесли в заголовок этого материала?

Шаг за шагом

Пик Ленина... Это всемирно известный семитысячник на границе Кыргызстана и Таджикистана. Среди современных альпинистов он считается одним из самых доступных и простых в покорении. Но так было не всегда.

Эта вершина впервые была не покорена, но описана в 1871 году русским географом и путешественником Алексеем Павловичем Федченко. Назвал же он пик в честь Константина Петровича Кауфмана - генерал-губернатора Туркестана. Долгое время этот горный исполин считался высочайшей вершиной Памира и Советского Союза.

Первая попытка восхождения на ледяную вершину состоялась только спустя 57 лет после открытия пика - в 1928 году в рамках работы Советско-германской памирской экспедиции, приуроченной к 200-летию Академии наук СССР. В ней участвовали европейские альпинисты и геодезисты.

Самое активное участие в этом мероприятии - в роли руководителя альпинистской группы - принимал Николай Крыленко. На Памир вместе с ним отправился мощный отряд из 26 квалифицированных советских специалистов, 11 немецких ученых и альпинистов. С германской стороны руководителем выступал известный исследователь Вилли Рикмер-Рикмерс.

Экспедиция, по воспоминаниям участников, проходила тяжело. Ведь именно им выпало прокладывать первые маршруты на вершину. Собственно говоря, эти маршруты - главное достижение первой экспедиции. Особого же научного значения этот поход не имел. Настоящий прорыв произошел в следующем, 1929 году, когда советские ученые в составе Сауксайской разведывательной партии детально описали и составили точные карты бассейна реки Сауксай. В состав партии входили геологи, топографы и небольшой отряд альпинистов. Их выделило в помощь экспедиции Всесоюзное общество пролетарского туризма и экскурсий. Эта организация объединяла в то время советских альпинистов. Группу возглавлял уже упомянутый нами Николай Крыленко.

В валенках по льду

"В 1929 году считали, что пик Ленина - самый высокий в нашей стране, потому что вершины Коммунизма и Победы были открыты позже, - писал позже в книге "Николай Крыленко: Показавший дорогу" его соратник Арий Поляков. - Наша четверка поднималась на пик Ленина с юга по леднику Саук-Дара. Возглавлял нас Крыленко. Мы добрались до высоты 5850 метров. Ноги в ботинках замерзли, высотной обуви - шекельтонов - у нас не было. Пришлось отступить. Но мы гордились и тем, что достигли гребня Заалайского хребта - на двести метров выше Эльбруса, который в то время считался "потолком" для советских альпинистов. Однако Крыленко на этом не успокоился. Через несколько дней, раздобыв валенки, он предпринял еще одну попытку взять вершину. На последнем участке пути он шел один и был уже недалек от цели..."

Назвать экспедицию 1929-го года сложной - значит не сказать ничего. Современным альпинистам, которые "упакованы" по последнему слову техники, не понять, как их предшественники поднялись на семитысячник чуть ли не босиком - в самых обычных ботинках и сапогах. Но они это сделали!

Уже на высоте 3800 метров пришлось оставить лошадей. Все необходимое переложили в объемистые рюкзаки. Речь идет о палатках, пуховых спальных мешках, теплой одежде, продовольствии на шесть дней и легких алюминиевых кухнях с запасом сухого прессованного спирта. Топографы, помимо этого снаряжения, несли свои инструменты, а груз альпинистов дополняли веревки и кошки, применяемые при передвижении на крутых ледяных склонах.

Поднимались порой на ощупь, погода, как это частенько бывает в высокогорье, совсем не баловала. Когда до вершины оставалось 1130 метров подъема, термометр, зарегистрировав - 30 градусов по Цельсию, работать отказался.

Отказал термометр, но не люди. Да, конечно, кто-то спустился в базовый лагерь, но не Крыленко. В какой-то момент оставшись один, он продолжал подъем к вершине. Но было уже два часа дня, а до цели оставалось еще 530 метров подъема. Несмотря на холод и сильный ветер, вздымавший снежные вихри, альпинист упорно, напрягая все силы и волю, шел вперед. Николай Васильевич продвигался к последнему перед вершиной самому трудному, третьему взлету гребня. Но скорость подъема продолжала падать: в 16 часов 20 минут до высшей точки пика оставалось еще 280 метров подъема по вертикали. Крыленко остановился в раздумье.

"Я не взошел на пик Ленина, но я показал дорогу другим...", - напишет он потом в книге "В неизведанные выси". До вершины ему оставалось совсем немного, но благоразумие взяло верх. Однако именно благодаря Крыленко и членам его команды Кыргызстан и другие республики Средней Азии получили главное - карту ледников и водных ресурсов региона. Ей, как и той судьбоносной экспедиции, в этом году исполняется 95 лет.

Исследования продолжаются!

Николай Васильевич получил первый опыт восхождений на вершины, находясь в эмиграции в Швейцарии в 1914-1915 годах. Причем обрел он его вместе с Владимиром Лениным. Вместе они поднимались на вершины Швейцарских Альп. Поэтому именно в честь вождя мирового пролетариата Крыленко и предложил назвать пик Кауфмана. И это было логично - как еще назвать вершину, которая на тот момент считалась самой высокой в стране? Это уже потом был открыт пик Сталина, который "перекрыл" Ленина.

Экспедиция 1929 года была, конечно же, не последней. За ней последовали другие. А в 1934 году именно по инициативе и под руководством Николая Васильевича состоялась 1-я Памирская экспедиция Красной Армии на пик Ленина с северной стороны. Крыленко лично вел отряд из 24 человек до высоты 7000 метров. Жестокая непогода и отсутствие теплого снаряжения заставили отряд повернуть назад. 8 сентября на вершину все же сумели подняться три человека: руководитель группы военно-морской летчик Касьян Чернуха, инструктор альпинизма Виталий Абалаков и военнослужащий Среднеазиатского военного округа Иван Лукин. Именно они установили на вершине бюст Ленина - высочайший в мире памятник вождю русской революции.

- Сегодня, пользуясь картами региона, ледников, рек, многие забыли, что эти сведения у них есть только благодаря самоотверженности, опыту и настойчивости таких людей, как Николай Крыленко и топограф Иван Дорофеев, который и составил эту карту, - сказал корреспонденту "РГ" Эркин Туралиев. - И в этом году, когда исполняется 95 лет уникальной экспедиции, планируется провести Первый Алайский форум и установить памятный баннер на Луковой поляне под пиком Ленина с именами всех участников экспедиции. Это лишь малая толика того, что мы можем для них сделать.

По мнению Эркина Туралиева, истории именно таких людей - первопроходцев, патриотов, самоотверженных профессионалов - должны стать основой идеологического воспитания молодежи.

Кстати