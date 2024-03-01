День кошек и комплиментов: какие праздники отмечают 1 марта
1 марта - Всемирный день комплимента. Неизвестно точно, кем и когда он был учрежден, но его идея - сделать одну из дат в году яркой и сближающей.
Еще в первый день весны в России отмечается День кошек. По некоторым данным, этот праздник организовали Московский музей кошки и редакция периодического издания в 2004 году.
Кроме того, 1 марта в разных странах отмечается праздник весны. Он не имеет отношения к христианским традициям, а исходит из старинной легенды об этом времени года.
В народном календаре сегодня День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы. Предки верили: какова погода сегодня, такова она будет и летом.